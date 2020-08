Mercedita Fernández y un sentimiento llamado tambor

A poco de comenzadas las actividades de talleres y cursos en la Casa de La Cultura, el brote de coronavirus constatado en Libertad hizo que nuevamente todo volviera a quedar suspendido en forma transitoria. El taller de candombe a cargo de Mercedita Fernández no ha tenido actividad en los últimos dos lunes y se espera que, según se estabilice el brote, se pueda estar retomando la actividad la semana próxima.

De todos modos quienes aún deseen comenzar con las clases pueden consultar en la Casa de la Cultura. La docente explicó que el taller que ella realiza está dirigido a jóvenes, adultos y adultas; es mixto, está abierto para todas aquellas personas que tengan ganas de aprender la música del candombe, el toque de sus tres tambores”. En él, básicamente se pretende “involucrarse con la estructura musical del candombe, cómo se ubica y que a veces parece demasiado compleja, entonces está bueno entenderlo y tocar y tocar”.

Fernández agregó que “el candombe es más que nada una expresión cultural y colectiva y además un sentimiento, se aborda el toque básico y también el conocimiento de los estilos más conocidos como Cuareim y Ansina”. Dijo que se busca “ver un poco las diferencias que hay como para reconocer esas dos inclinaciones, pero en realidad el curso consiste primero y por sobre todo en entender la estructura y luego sí abordar detalles más concretos como esos, pero lo fundamental es conocer ese ensamble musical, que es interesantísimo entre los tres tambores”.

Aunque “el candombe es uno solo”, Fernández explicó que “de ahí surgen variaciones y está bueno saber diferenciarlos para disfrutar la música de otra manera”.

TALLER| La docente dijo que “los talleres tienen una duración de dos horas, y se realizan los lunes a partir de las 19 y 30 horas”. Agregó además que “es una juntada que abarca un grupo que podría ser de principiantes y otro de gente que quizás ya tiene algún conocimiento y quiere corregir o perfeccionar ciertas cosas. Por ahora es un grupo mixto en ese sentido”.

Explicó que “también está bueno porque es otra forma de aprender ya que es una música colectiva, está bueno que el grupo sea grande y haya un poco más de diversidad en el momento de compartir, que cada uno traiga sus conocimientos previos y en la ronda se tiran ideas, se mejora, se evacúan dudas”.

Es recomendable que los interesados lleven su tambor, “tenemos pocos tambores para prestar, si la persona tiene o puede conseguir uno estaría bueno que lo traiga, podemos turnarnos, pero es importante contar con el instrumento”.

DIRECTORA| Mercedita Fernández es directora de cuerda en la comparsa La Melaza de Montevideo y también de Lumbó de San José de Mayo. Sobre su trabajo dijo que “últimamente, como hace muchos años que estoy tocando, permanentemente estoy involucrada en el toque de calle más que nada, me gusta la comparsa cuando avanza, ese paso y llevada que tiene el candombe en la calle es totalmente diferente a cuando vas a escuchar una banda con candombe y acompañamiento, es totalmente distinto”.

Sobre su actividad dijo que “me gusta más y me apasiona tocar en la calle, hace algunos años estoy vinculada a La Melaza en Montevideo y hasta ahora los domingos están dedicados para ese colectivo en ese espacio donde hacemos algo más que candombe. Siempre hacemos una acción social y vemos al candombe como instrumento de lucha, el tambor es un símbolo muy abarcativo de muchas otras cosas”.

Asimismo agregó que “el año pasado estuve vinculada a la Comparsa Lumbó de San José de Mayo, en la que he estado trabajando varios años, Hemos hecho varios carnavales con ellos, ahora por la situación que estamos pasando, con el achique de las actividades se ha complicado un poco en el tema de los costos de la comparsa y han decidido parar un poco”. Por ese motivo, “este año parece que no voy a estar con ellos, pero siempre estoy esperando y abierta a alguna otra propuesta para integrar alguna cuerda”.

La situación que impone la emergencia sanitaria hace que “en Montevideo las comparsas no están pudiendo salir a la calle a tocar y ni siquiera a ensayar, pero el furor y la fuerza sigue estando y tal vez cada comparsa podrá ocupar sus espacios o sus sedes en algún momento para poder compartir”.

Aunque la calle siga estando complicada todavía, hay muchas dudas sobre lo que pasará”, dijo Fernández, que agregó que incluso “también en cuanto a las pruebas de admisión o Desfile de Llamadas, habrán algunos cambios, los protocolos van a tener que ser diferentes”.

Consultada sobre sus proyectos para el carnaval 2021 Mercedita dijo que “en este momento no hay nada concreto, hubo algunas ofertas que no se dieron” y agregó que “hace años que me paro frente a las cuerdas a dirigir y es lo que más me gusta hacer. He adquirido experiencias desde Afro Pueblo, desde ahí he venido tratando de cumplir la parte de Directora de cuerda, me gusta, además de tocar, pero la parte de Dirección está buena”.

En el circuito carnavalero en general y en el candombe en particular no es fácil para las mujeres quebrar ciertas barreras tradicionales. Fernández dijo que “yo hace un par de años que estoy en Montevideo y recién como que estoy entrando en el ambiente candombero montevideano que es un ambiente muy denso, entonces voy con cuidado y con mucho respeto, tratando de hacerme conocer y abierta a alguna propuesta que pueda surgir, me encantaría poder lograr alguna cuerda”.

RETORNO| Fernández volvió con su taller de Candombe en Casa de la Cultura de Libertad después de mucho tiempo. Al respecto dijo que “volver a la Casa después de tantos años está muy bueno también, siempre digo que en Libertad hay tremendo ambiente candombero, en la movida de la comparsa”.

Agregó que “eso debe seguir creciendo porque ayuda a las comunidades a fortalecerse y a crear lazos más fuertes entre todos, el candombe une, es familia, es barrio, pueblo, el formato comparsa es mucho más de lo que hace a una competencia de carnaval”.

La docente agregó que “a veces vamos a tocar y decimos que vamos a ensayar, porque vamos a compartir con nuestra comunidad y en esta época tan compleja viene muy bien, es muy lindo que el barrio salga a recibir a los tambores, hay una simbología que debe permanecer en el tiempo y transmitirse a las nuevas generaciones, porque el candombe es eso, no solamente ir a un desfile de carnaval, creo que es lo más autóctono que tenemos y debemos defenderlo, respetarlo y que perdure así como es, con las mutaciones que ha tenido y las que puedan venir porque las personas cambiamos y evolucionamos y el candombe no puede escapar a eso como todo en la sociedad y tomará la forma que deba tomar”.

Finalmente Mercedita Fernández dijo que espera “a todos y todas que deseen acercarse, que quieran aprender a tocar, que consulten y vayan los lunes a las 19 y 30. Esperemos que esta situación pase, ahora estamos en un receso obligado por este brote que hubo en Libertad, este lunes es el segundo que no pudimos encontrarnos, esperamos que si todo se estabiliza podamos recomenzar el lunes 24”. Los interesados deben estar atentos a las publicaciones de la Casa de la Cultura de Libertad en las redes sociales.

Por Jorge Gambetta.