“Mercadosanjose.uy”: una propuesta de la ISJ de apoyo a puestos del Mercado Municipal que llegará a la feria de Libertad

Como respuesta a la situación planteada por la emergencia sanitaria y con el objetivo de apoyar en una primera fase a los puestos del Mercado Municipal, el Gobierno Departamental de San José lanzó en los últimos días un sitio web denominado Mercado San José que hasta el momento tiene el formato de una guía comercial donde se pueden ver los diferentes rubros de los negocios que funcionan en el amplio edificio de la calle Asamblea y una mínima descripción de cada uno.

A efecto de conocer en profundidad el alcance y los objetivos de esta propuesta de la Intendencia, La Semana consultó al contador Julio Teijeiro, funcionario del área de Proyectos de la Dirección de Desarrollo del Gobierno Departamental.

Teijeiro dijo que “si bien era una idea que veníamos manejando hace un tiempo, esto surgió en torno a la emergencia por el coronavirus. Apuramos las acciones porque en el Mercado Municipal se restringió el horario de atención al público, entonces queríamos acompañar a los puestos en una visión de que habrán cambios en las relaciones de consumo de aquí en más”.

El funcionario agregó que “hasta el 13 de marzo fue una cosa, si bien había comercio electrónico era aún incipiente y muy localizado en Montevideo y hacia las grandes superficies, el hecho de que quedara ese horario restringido y se cortara ese contacto del comprador con los feriantes, la gente dejó de ir a todos lados, no tanto ahora, pero no fue ni al súper ni a ningún comercio”.

IDENTIDAD | En ese sentido Teijeiro dijo que “buscando alternativas para que los feriantes pudieran vender fue que pensamos en el tema de una aplicación. Esto nos llevó un proceso de analizar si nos sumábamos a aplicaciones ya existentes, tuvimos contacto con ferias.uy, pero está muy identificado con Montevideo, vimos también otras alternativas que habían a nivel nacional pero no iban a tener esa impronta local que le queríamos dar”.

Fue así, según explicó el funcionario, que “llegamos a esta plataforma mercadosanjose.uy para dar respuesta a los feriantes en principio, por eso estamos en una primera fase” y agregó que también “queremos ir viendo qué aceptación tiene, hacer una evaluación también de la receptividad del consumidor, que se vaya adaptando, esto no es que al otro día todo el mundo esté comprando por la página. Queremos ver cómo se sienten los feriantes, cómo se sienten los clientes y la aceptación que pueda tener esta plataforma”.

CRONOGRAMA | Según Teijeiro “aún no es tiempo de evaluaciones, pero ya hemos recibido por Wathsapp algunos mensajes de gente que quiere agregar su emprendimiento, creo que hay interés de los feriantes que quieren promocionar su rubro”.

Agregó que se trata “de gente que no está en el Mercado, entonces el cronograma que tenemos planeado es una fase 1 que ya tenemos en práctica con el Mercado Municipal, en una segunda etapa, que pensamos que va a ser en breve, queremos agregar ferias y pensamos en la Feria de Libertad, luego tendremos que ir viendo también cómo ir incorporando a todas las ferias del departamento, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que correspondan”.

Teijeiro explicó que además, en una tercera etapa, se piensa incorporar “al comercio en general, así es como en principio lo tenemos planificado, habrá que ir tomándole la temperatura, porque hay mucho trabajo de conversar y escuchar lo que piensan los feriantes, porque si se nos hubiese dicho que esto no era para el mercado de San José no los íbamos a estar apurando”.

El funcionario dijo que “las herramientas deben ser útiles para todas las partes, habrán muchas cosas para ir incorporando, para ir mejorando, pero queríamos dar una respuesta, en esta emergencia, hacia los feriantes del Mercado”.

ACCESIBLE | Respecto a la plataforma Teijeiro dijo que “creemos que es accesible, se ve una imagen del puesto y del puestero, es muy versátil en cuanto a que cada uno decide cómo publicar y qué publicar. Si recibe pedidos por Wathsapp, o por mail, si tiene delivery o si ese servicio tiene un costo o si el cliente debe ir a recoger su pedido”.

El funcionario agregó que “esta plataforma permite que quien quiere vender no tiene que tener una persona atrás de una computadora, el puede determinar si recibe los pedidos por Wathsapp, cada uno arma la logística de cómo prepara los repartos, si pone un horario para las entregas, pueden asociarse varios puesteros, hay muchas posibilidades que dependerán de cada caso”.

Teijeiro explicó que “con todo el tema del coronavirus vimos una oportunidad en una crisis, sabemos que las relaciones de consumo van a cambiar, la gente va a empezar a utilizar más estos medios y lo importante a destacar es que esto no sustituye el horario presencial. En el Mercado Municipal ahora se volvió al horario completo y esto pretende ser otra puerta de entrada, hay poblaciones de riesgo que se les recomienda mantener el distanciamiento social y puede pedir desde su casa”.

LIBERTAD | Respecto a la incorporación de los permisarios de la feria de Libertad Teijeiro dijo que “lo tenemos pensado a muy breve plazo, no quisiera comprometer una fecha, porque debemos ir evaluando lo que ya está en funcionamiento, ver si hay que mejorar alguna cosa, pero tal vez en unos 30 días podríamos estar incorporando a Libertad, ya cuando lleguemos a la tercera fase también podrían ingresar los comercios”.

Las etapas siguientes dependerán de la evaluación que se vaya realizando del funcionamiento y resultados de la plataforma. Teijeiro dijo que “tendremos que reunirnos con cada Centro Comercial para armar un catálogo por categorías, algo importante que tenemos que ajustar es lo que tiene que ver con la seguridad de la página, verificar ciertos protocolos informáticos y tratar de ir mejorando la herramienta. Pensamos que en algún momento podríamos llegar hasta que se realicen los pagos desde la misma plataforma, pero allí hay otros detalles de seguridad para considerar”.

COMPETENCIA | Consultado el contador Teijeiro respecto a un eventual conflicto de intereses entre la plataforma gratuita que ofrece la Intendencia a través de este programa, con los medios de comunicación, que también enfrentamos la batalla por la supervivencia que ha potenciado la emergencia sanitaria y la crisis económica derivada de ella. A simple vista y por el momento la plataforma mercadosanjose.uy es una página de avisos clasificados que la Intendencia pretende ofrecer a todo el espectro comercial del departamento y hasta qué punto no significa una competencia desigual para quienes resistimos o perecemos en función de la venta de publicidad.

Sin abordar directamente el tema Teijeiro explicó que “como página de avisos, si no hubiese tenido receptividad por parte de los feriantes no se habría hecho. Nosotros intentamos apoyar, a dos meses de una emergencia que en principio fue anunciada por 15 días, entonces la incertidumbre y la angustia a nivel del comercio era enorme, porque no se sabe cuándo termina”.

Sobre nuestra consulta concreta el funcionario dijo que “tomamos nota para tenerla en consideración, somos conscientes que esta situación pega en todos los sectores, nuestra idea es aportar para ver cómo se puede salir de este tema, pero realmente tomo nota del planteo porque no lo habíamos considerado”.

Por Jorge Gambetta.