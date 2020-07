Mauricio Viera sorprendido y sin elementos para justificar o condenar decisión de Talvi

“Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo. Es una decisión de vida”. Así comenzaba la carta pública de Ernesto Talvi que el domingo a la noche sorprendió al sistema político del país.

“Seguiré sirviendo al país y a Ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto: liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público”, añadía el documento, en el que luego repasa las distintas etapas que vivió su carrera política durante los últimos dos años.

“Vuelvo al llano. Pero mi compromiso con esta tierra bendita, que le dio un hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás. Seguiremos trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa. Agradezco de corazón la confianza de todos los que con tanta ilusión y esperanza trabajaron y nos apoyaron para que el proyecto de Ciudadanos viera la luz y sea lo que es hoy. Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión espero que puedan disculparme. A todos los demás espero que puedan comprenderme”, concluye la carta del ahora ex Ministro, ex Senador y ex candidato presidencial.

SORPRENDIDO |En San José la noticia causó sorpresa. Mauricio Viera, quien está designado para integrar el Directorio de la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial), por Ciudadanos (aún no ha asumido), reconoció a La Semana “estar sorprendido por la noticia, no tengo elementos de juicio para justificar o condenar la actitud de Talvi, si la respeto”.

Consideró Viera que “es una pérdida importante para el sistema político del país. Era un hombre con una capacidad intelectual y de trabajo que quedó demostrada cuando le tocó jugar un rol fundamental en Cancillería. Aportó muchísimo al Partido Colorado construyendo un sector desde la nada y desde ese aporte hizo que hoy el sector esté horizontalmente muy fuerte, no dependiendo de una figura como la suya. Quedó un sector fuerte para seguir funcionando en el ámbito parlamentario y también en el Ejecutivo nacional”.

Insistió en que su retiro de la política activa “es una pérdida para la política nacional y para el partido, pero confiamos en que de una u otra forma, Talvi va a seguir aportando al sector y a la política”.

Por último aclaró que “Ciudadanos está comprometido con la coalición de gobierno hasta el último día. Fuimos fundamentales para la alternancia en el poder y tenemos el compromiso de seguir trabajando en el Ejecutivo nacional”.

Por Javier Perdomo.