Matías Santos “salió a la cancha” sabiendo que tiene “posibilidades ciertas” de ser Alcalde

Matías Santos dejó atrás cualquier especulación y confirmó que será el primer candidato al Concejo Municipal de Libertad por la lista 70 B en las elecciones municipales del próximo 10 de mayo y en la primera entrevista que da como candidateado, dice que si bien no se quiere ver como favorito si sabe que tiene “posibilidades ciertas” de ser el segundo Alcalde del Municipio.

Si bien su nombre siempre estuvo manejado como seguro candidato una vez que Valverde no pudiera seguir al frente del Municipio, como funcionario de la Intendencia, Matías Santos se ha mantenido alejado de lo estrictamente electoral y no había hablado de candidaturas. A la hora de ensayar una respuesta a por qué tomó ese camino, dijo Matías Santos que “a veces puede ser contraproducente, si se maneja que vos vas a ser candidato y empezás a aparecer mucho, la gente te empieza a castigar”.

“Puede surgir el comentario de ‘vino porque anda buscando votos’ o ‘hizo esto por el voto’. Eso es algo que siempre traté de evitar, decidí no mostrarme mucho y que las cosas no se entreveraran. Además, yo también siempre he sido de perfil bastante bajo en general”, comentó.

De todos modos, comentó Santos, en el entorno de la lista 70 “ya hace un par de años que está el tema decidido. Yo no soy buen negociador para estas cosas, voy haciendo lo mío, trato de ser yo y demostrar lo que puedo llegar a dar y así fue que el mismo grupo de la 70 fue generando el camino para que fuera candidato. Hace dos o tres años los mismos compañeros empezaron a decir que debía ir yo”.

Respecto al favoritismo que hay respecto a su candidatura, dijo que “hay una posibilidad muy grande de ganar, me da cosa decir que voy a ser el futuro Alcalde, pero sí tenemos posibilidades ciertas de ganar, aunque no podemos desestimar a los demás candidatos, que en esta elección, creo que son muy buenos todos”.

En cuanto a quiénes lo acompañarán en esta instancia en la lista 70 B, dijo Matías Santos que aún “no tenemos la lista conformada, lo que sí sabemos es que muchos de los que han estado trabajando con Sergio se van a repetir. Varias veces lo he dicho seré el alcalde de la lista 70, del grupo. Tengo afinidad con otros grupos como el de Mercedes, por el que fue electo Edil en la elección pasada, hemos tenido conversaciones con Bacigalupe, con Ferrero, quizás ellos integren algunos nombres, pero seré el Alcalde de la 70 B”.

PROPUESTAS | A la hora de hablar de su propuesta programática para el próximo período del Municipio, Matías Santos dijo que “al Municipio le está faltando generar un cambio en las prioridades. En estos 10 años se ha trabajado muchísimo; más allá de las críticas que algunos puedan tener de Sergio, todos sabemos que va para adelante y él ha querido lograr cosas y así se mejoró el tema de los espacios verdes, se recuperó el ingreso a Libertad al este y al oeste y en simultáneo se generaron dos espacios públicos nuevos para barrios para los que el parque Clauzolles ha quedado muy lejos. También el mismo parque se ha mejorado”. Pero más allá de estos importantes avances, cree Santos que “ahora hay que empezar a trabajar un poco en lo que la gente nos reclama, en particular en materia de reparación de calles y basura”.

“En cuanto a la basura, lo que vemos es que la gente culpa a la propia gente. Los comentarios son ‘la Intendencia limpió y a los cinco minutos vino un vecino y ensució’, es algo con lo que debemos tomar una medida y buscar una mejor gestión”, comentó el candidato de la 70 B.

“Lo otro importante es comenzar a recuperar las calles, que ya cumplieron un ciclo, además hay que hacer un ordenamiento del tránsito pesado porque en Libertad hay un montón de gente que trabaja en el tema de los camiones y habrá que generarles un circuito para que puedan transitar. No estoy diciendo de sacarlos de la ciudad, pero si un circuito con calles que estén preparadas para los camiones”, mencionó Matías Santos.

Precisamente en el tema circulación de tránsito, dijo que está muy afín a seguir trabajando en las sendas peatonales en algunas calles de la ciudad. “Me gustó mucho la que se hizo en calle Artigas y más me gustó cuando la gente empezó a utilizarla; quizás haya que cambiarles el ancho, hacer una modificación, pero es muy positiva porque hay que sostener el verde de los frentes y con la senda se va sosteniendo. Hay que hacer un estudio sobre qué calles las necesita más. Creo que no hay que bajar así no más, pero si hay una calle que pide a gritos una senda es Lavalleja”, explicó el funcionario de la ISJ y candidato al Municipio.

“También hay que preparar Clauzolles, con otra visión pensando en el ingreso de ambulancias por esa calle y no apuntar al cambio de sentido de las calles, como se ha manejado en distintas reuniones públicas”, dijo Matías Santos.

Otra de las propuestas de Matías Santos es que “el tema del arbolado y los espacios públicos se maneje con un criterio claro. Yo estoy de acuerdo con aquellos que nos critican que llega el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente), y se sale desesperados a plantar un árbol”.

Concretamente el concejal Gonzalo Rodríguez, ha dicho en distintas entrevistas que el Concejo Municipal no ha peleado ante la Intendencia por mejoras para el Municipio. Consultado respecto a esta visión, dijo Matías Santos: “discrepo bastante con eso, porque yo convivo con Sergio y te puedo asegurar que llama dos o tres por día al Intendente y a los directores y así se han logrado muchas cosas. Cada vez que hay un acto y el Intendente se va a referir a Libertad, dice ‘desde Libertad no me pueden pedir más nada’ y es cierto. José Luis es muy accesible, pero hay que entender que el Intendente y el equipo ejecutivo están a cargo de todo el departamento y sin dudas que hay lugares más rezagados que Libertad, como Ciudad del Plata. No se puede decir que no hemos peleado por cosas para Libertad”.

Si reconoció que en el Municipio “se ha achicado la cuadrilla de obreros por temas jubilatorios y el fallecimiento de algunos compañeros. Una cuadrilla que era de 15, se vino a 10”.

CONCRECIONES | Por último y consultado sobre cómo ve el futuro del Municipio, dijo Matías Santos que espera que “los próximos cinco años sean de obras concretas. El tema de calles es central y se tiene que transformar en prioridad. Obras caras para hacer en Libertad quedan pocas, por eso sería bueno enfocarnos en el arreglo de las calles y el tema de la basura, para el que quizás tengamos que aplicar alguna medida dura, porque hay vecinos que le hacen daño a sus propios vecinos”.

“También tengo idea de darle impulso al turismo, algún proyecto para generar una propuesta no tan de estación como es hasta ahora. Quiero generar algo en el ‘puente de Valdez’, está todo dado para que se desarrolle un parque a la orilla del río, sin dejar de avanzar en el proyecto para Buschental”.

Por Javier Perdomo.