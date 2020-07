Más temas para la polémica en Puntas de Valdez

Facebook se ha transformado en un verdadero campo de batalla para los vecinos de Puntas de Valdez, que encuentran en la red social la plataforma en la que expresan sus malestares respecto a la gestión departamental y plantean sus reclamos. Así fue que surgió semanas atrás un contacto con Emiliano Mesa, activista social y militante político, quien hizo alusión al mal estado en que están las calles de la localidad y la posterior respuesta del edil nacionalista Alfredo D’Andrea, quien habló de las obras que sí está haciendo la Intendencia en “el 61”.

Pero la polémica no se circunscribió a las notas publicadas por La Semana, sino que volvió a manifestarse en la red social donde Emiliano Mesa hizo alusión a las declaraciones de D’Andrea.

En uno de sus escritos en la red social dice que D’Andrea miente y considera triste que “siendo vecino de la localidad esté buscando argumentos para que no nos arreglen la calle, a los vecinos de su propio pueblo, es triste que siendo vecino esté defendiendo el centralismo de San José de Mayo, justificando que no nos arreglen las calles, mientras que casi la totalidad del presupuesto departamental es volcado a la ciudad capital y a Puntas de Valdez no le tiran ni tres pesos”.

MEVIR | Pero Mesa también añadió otras preocupaciones que tienen los vecinos de Puntas de Valdez, en particular los residentes del complejo MEVIR I.

Acompañando su comentario por fotos (una de ellas acompaña estas líneas), en la que se ve aguas estancadas en el fondo de una de la viviendas, dice Mesa que el problema “existe y se viene reclamando desde hace 26 años. En ese lapso de tiempo han ido a mirar y sacar fotos decenas de políticos y jerarcas del gobierno departamental, todos con la promesa de solucionarlo”, pero -prosigue Mesa-, “lo más cercano de una solución fue cuando Jorge Cerdeña fue intendente, quien reparó una parte y dejó la continuación del entubado para la siguiente gestión, algo que hasta el día de hoy estamos esperando”.

Mesa dice que “cuando llueve, el agua se estanca, se desbordan pozos negros y todo lo de la cuadra va parar al patio de por lo menos dos familias afectadas directamente por este problema. Son familias con niños. Cuanto más llueve, más se agrava y el agua (que no es sólo de lluvia), llega hasta las puertas de sus casas, con todos los riesgos sanitarios que ello conlleva”.

Este es un problema que “ya lo he denunciado públicamente en varias ocasiones”, dice Mesa y reitera su comentario respecto a que “el gobierno departamental no invierte un peso en Puntas de Valdez”.

Mesa dice que la excepción es “un par de meses antes de las elecciones, que se despachan con algún cordón-cuneta en alguna calle visible (como están haciendo ahora en la calle Juan Benzano), o tapan algunos pozos y tratan de mantener limpio hasta la fecha de elecciones; si no, te ponen algunos focos (como inauguraron dos semanas antes de las elecciones pasadas), como si nos estuvieran regalando algo que nos pertenece por derecho y que pagamos todos con las contribuciones”.

Según Mesa los “ediles departamentales del Partido Nacional están enterados y no han hecho nada”. En opinión de Mesa “nunca hubo interés en solucionar las verdaderas problemáticas que tenemos”.

PILETAS | Consideró el actor social de Puntas de Valdez es una problemática que urge “solucionar (desde hace 26 años) y que, siendo sinceros, no implica un gasto millonario. La solución es relativamente sencilla: una boca de tormenta y entubado de unos 100 metros”.

Mesa pone luego otro ejemplo referido al MEVIR I diciendo que las piletas de saneamiento por decantación, desde 1994 -año de inauguración del complejo-, están en el patio trasero de viviendas de varios vecinos. Mesa dice que no “están funcionando correctamente, no tienen mantenimiento y son otro foco de infección”.

Por Javier Perdomo