Mary Rodríguez, candidata colorada al Municipio y su propuesta de peatonalizar 25 de Agosto por un día

El sector que apoya la candidatura a la Intendencia de San José de Washington Almada por el Partido Colorado tendrá dos candidatos al Municipio de Libertad. Se trata de Fernando Pérez Braggio y Mary Rodríguez, que tendrán listas individuales, pero a su vez serán los suplentes uno del otro.

En este caso, La Semana dialogó con Mary Rodríguez, una comerciante instalada por calle 25 de Agosto, quien hace sus primeras armas en el ámbito político departamental. Al presentarse a los vecinos de Libertad, contó la dirigente que vive en la localidad de Puntas de Valdez, pero nació en Camino de la Costa, “dentro de los campos lecheros, mis padres eran empleados y siempre me formé para trabajar por ese lado, ni en mis mejores sueños pensé que iba a ser comerciante, me veía trabajando en el medio rural, pero la vida te va llevando y terminé trabajando en forma independiente en el ámbito comercial. Hace 18 años que estoy en un comercio”.

Desde ese rol de comerciante, comentó, siempre ve la ciudad de forma diferente a como lo ven quienes están gobernando. Mary Rodríguez comentó que “siente que a Libertad le faltan cosas, le falta dinamismo, más proyectos, más apoyo. Es una ciudad que tiene mucho para dar por su cercanía con la capital, tiene un balneario como Kiyú que hay que fomentarlo y hacerlo crecer, porque si hacemos crecer el turismo hacemos crecer la ciudad y todo su entorno”, comentó la candidata.

Consultada sobre por qué “desembarcó” en la actividad política, Rodríguez comentó que el candidato a la Intendencia “Washington Almada, es cliente de la empresa que tenemos con mi esposo. Conversábamos seguido, ya no sólo de lo empresarial, sino del departamento y sus necesidades. Durante la cuarentena, tiempo en que cerré mi comercio por casi 50 días para no exponer a mis empleadas, me llamó y me convocó a participar del equipo, colaborar con ellos y le dije que sí, porque sus propuestas son muy buenas. El tema no es el color político, es un movimiento que es abierto y te da la posibilidad de llevar a cabo tus ideas”.

“A partir de ahí comencé a generar reuniones con Washington Almada y a los 15 días que dije que sí iba a militar, pasé a ser candidata a Alcalde”, contó Rodríguez, quien luego opinó que al Municipio de Libertad “le falta planificación, mantenimiento y nuevos proyectos”.

PEATONAL | Pero Mary Rodríguez no esperó a la posibilidad de ser Alcalde para concretar proyectos para la comunidad. Por propuesta suya, el 14 de agosto, día previo al Día del Niño, la calle 25 de Agosto se transformará en un paseo peatonal de compras, para promover las ventas mediante descuentos de los distintos comercios de la principal calle comercial de la ciudad.

“Una de las propuestas de mi candidatura como Alcalde, no como comerciante, era generar una instancia como esta. En vistas de cómo está la situación, preferí dejarla sobre la mesa desde ya, más allá de lo que pase el 27 de setiembre, pretendo que el proyecto esté encaminado, para que las autoridades que vengan después lo tomen en cuenta, porque me parece que puede funcionar muy bien”.

“La idea es crear un evento, con descuentos, una movida grande que va a llamar la atención, a la que vendrá gente de todos los alrededores. Ahora lo tenemos que hacer de forma diferente a como estaba pensada debido a las restricciones por la pandemia, pero la intención es dejarlo implementado para que la gente que está al frente del Municipio, lo siga”, dijo. Comentó que su intención era hacerlo con juegos para niños y con la participación de artistas locales, pero “sabiendo que no se podrá hacer así en esta instancia por la pandemia”.

Su propuesta fue presentada al Municipio mediante una carta que ella elaboró. Primeramente “salí a preguntar a los comerciantes que les parecía, firmaron 28 personas y la presenté, no tuve tiempo de llegar a más gente, pero la idea era que todos firmaran”. La iniciativa contó con el respaldo del actual Concejo Municipal.

La calle 25 de Agosto, desde la avenida hasta calle San José, se cerrará a las 10 de la mañana y permanecerá así hasta las 18 horas. Consultada sobre otros detalles que tendrá la jornada, dijo que aún están reuniéndose con los comerciantes para definir los detalles. Dijo que espera que en el futuro se haga asiduamente movidas como esta.

Consultada respecto a las expectativas electorales que tiene su sector y su partido, dijo que pretende “trabajar, estando con la gente; tenemos expectativa, porque tenemos un plan de gobierno espectacular, con gente capacitada que lo puede llevar adelante. Pienso que podemos andar bien”, comentó.

