María Noel Battaglino y una nueva recorrida por Libertad

El pasado jueves, la candidata frenteamplista María Noel Battaglino, realizó una recorrida por Libertad durante la cual se reunió con Ruben Suárez por la actividad del Street Basket, con los vecinos del barrio SIAV para interiorizarse de los problemas existentes en el complejo de viviendas, con el grupo de Mujeres Rurales del kilómetro 54, con la Comisión de la Plaza de Deportes y con el colectivo Mujeres en Libertad.

Durante la recorrida, Battaglino mantuvo un encuentro con los medios locales. En la oportunidad dijo que el objetivo de la recorrida es “seguir conversando sobre nuestras propuestas y sobre todo escuchar las necesidades de los vecinos para poder hacer esa conexión y que las necesidades estén presentes en las propuestas”.

También hizo referencia a la situación económico-financiera de la Intendencia, tras conocerse el resultado de la Rendición de Cuentas. “Sabíamos que iba a ser una situación complicada, aunque no sé si en cuanto a la magnitud lo teníamos tan claro, en eso de 344 millones de déficit del año 2019”.

Pero “más allá de un año puntual, acá el tema es el déficit acumulado. Estamos hablando de más de 800 millones de pesos en el gobierno de Falero. Eso compromete la gestión y cualquier propuesta que tengamos para el San José que queremos. La estrategia que estamos pensando es presentar el programa en etapas. En esa primera etapa se abordará lo que es trabajar sobre mejorar la gestión y sobre todo, estudiar y profundizar en lo que es la calidad del gasto. Uno puede tener un déficit si generó las soluciones para la gente, pero no, hay un déficit muy grande y muchas necesidades que cubrir. Nosotros nos vamos a abocar a ver cómo cubrimos ese déficit y a cómo cubrir esas necesidades que surgen ahora en lo cotidiano”, dijo Battaglino.

“Un ejemplo de gestión es cuando la gente está conforme con lo que hiciste en la Intendencia y la gente no está conforme, a la gente le faltan servicios básicos, tiene pozos en la puerta de su casa, tiene focos que no dan luz, tiene espacios en los que no se ha llegado la iluminación. Si entonces en esos servicios básicos no hay satisfacción, yo creo que no se puede hablar de una buena gestión”, añadió la candidata a la Intendencia por el FA.

“Después está todo lo que es contable, cómo se presentan los números, que es un tema para especialistas. Acá lo que hay que dejar claro es que el mismo criterio se utilizó durante todo el tiempo de gobierno blanco, sea Chiruchi, Cerdeña o Falero; todos utilizaron la misma forma de contabilizar y estos números no estaban. No olvidemos que Falero ingresó con el llamado colchón de dinero que quedó de la Intendencia de Chiruchi”.

Por Javier Perdomo.