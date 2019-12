Marcha por Patricia Da Rosa pidió justicia en calles de Libertad

Sobre el cierre de nuestra pasada edición, llegaba la información respecto a la decisión de un grupo de vecinos de Villa María de manifestarse frente a la Fiscalía de Libertad ante la demora de la Justicia en dictar sentencia en el caso del siniestro en que resultara fallecida la vecina de Villa María, Patricia Da Rosa, de 43 años. Sin embargo, el mismo martes, temprano en la mañana el caso comenzó a moverse y pasado el mediodía de ese día, se conoció que el conductor de la camioneta que atropelló a la mujer, fue “formalizado por homicidio culpable y omisión de asistencia”. Igualmente, la marcha decidió realizarse.

La convocatoria era para el pasado viernes a las 14 horas y bastante antes de la hora fijada ya había un puñado de gente de Villa María, de donde era oriunda esta madre de cuatro hijos, Libertad, Puntas de Valdez y Rafael Perazza, esperando por el arranque de la movilización.

RAZONES DE LA MARCHA | Entre los presentes estaba quien era pareja de la señora fallecida, Luis Rodríguez, quien habló con La Semana. Primero contó Rodríguez que la decisión de realizar a marcha se había tomado ya que “pasaban los días, se le habían hecho pericias a la camioneta, se le había tomado declaración al dueño de la camioneta, pero no había nada como para procesarlo, nos decían que había que esperar. Yo entendía esa parte pero veía que pasaban los días y no se avanzaba. La misma gente ya había también comenzó a preocuparse, entonces decidimos hacer esta movilización para presionar”.

Prosiguió narrando Rodríguez que “se llega al martes cuando lo hacen declarar, se mueve el caso, llegan una parte de las prueba de la camioneta y ahí Fiscalía, si, entiende que es momento de detenerlo. Se viene al Juzgado, en función de las pruebas, el Juez lo cataloga como homicidio, le da dos meses de prisión preventiva y si no es condenado en 60 días se va a pedir la ampliación de la prisión preventiva”.

Rodríguez comentó que “como la marcha ya estaba fijada, igual decidimos hacerla con la intención de reflexionar en conjunto; además queremos reconocer que Fiscalía está trabajando pero dejar claro que esto sigue”. La pareja de la mujer fallecida dijo que “el juicio recién va a empezar y vengo pidiendo justicia desde el primer día y quiero que se haga justicia”.

El hombre comentó luego que lo ocurrido “fue un homicidio, una cosa es un accidente, que a cualquiera le puede pasar, yo ando todo el día en la calle y sé lo que es, por eso si me ocurre algo de eso me bajo y trato de asistir a la persona, porque tengo que reconocer si el error fue mío. Acá pasó todo al revés”.

ASESORADO |Insistió en su pedido de justicia y al ser consultado respecto a qué considera él que sería una condena justa, dijo que no puede “hablar de años porque eso lo maneja la Justicia, pero que no me vengan a rebajar”.

“Estoy asesorado por dos abogados que saben bien hasta dónde se puede llegar. En lo que estoy firme es que realmente haya justicia, que se pague por lo que se hizo”, añadió Luis Rodríguez, mientras era saludado por vecinos que seguían llegando a acompañar la movilización.

“Ya sabemos quién fue, hay montones de pruebas. El tipo venía a alta velocidad, la agarra de atrás, la llevan 80 o 90 metros de arrastro. La camioneta nunca bajó la velocidad, no había ni una frenada. El tipo hasta el mismo día que fue procesado no reconoció nada, quiso tapar evidencia. Eso me lleva a más bronca y a pedir más justicia”, añadió Rodríguez.

Destacó a su vez el respaldo que ha tenido de la gente. “Todos me han apoyado desde el primer día. La gente ha apoyado y no importa la cantidad de gente que pueda venir hoy, la que venga estará bien”, dijo antes de comenzar la movilización.

También reconoció el trabajo de la Justicia. “Reconocemos que están trabajando pero queremos seguir en esa senda, porque el juicio no ha empezado”, dijo por último Luis Rodríguez.

LA MARCHA | Pasadas las 14 horas y con la presencia de los inspectores de tránsito, unas 30 personas comenzaron la marcha desde la sede del BROU por 25 de Agosto. A pocos pasos de comenzada la marcha y frente a la sede de la Justicia de Libertad, comenzó a escucharse un fuerte “queremos justicia”, que acompañó la marcha hasta llegar a la Fiscalía Letrada, a pasos de Leandro Gómez. Al llegar a Fiscalía, el cántico cambio a “Justicia por Patricia”.

Allí, una madre, en nombre de los clubes Campana de Libertad y San Rafael de Rafael Perazza (equipos en los que juegan hijos de Patricia), leyó una proclama pidiendo que en el futuro no haya más “Patricias”. Agradeció a su vez la actuación de la Fiscalía y pidió que siga trabajando para lograr la definitiva condena del hombre, ahora formalizado.

Tras un cerrado aplauso, se enrollaron las pancartas y se dio por finalizada la marcha que pidió justicia por la madre fallecida en el siniestro de tránsito.

Por Javier Perdomo.