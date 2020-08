Marcelo Dorelo lanzó su candidatura al Municipio de CDP por la 77 A (VA-FA)

Marcelo Dorelo, candidato a Alcalde del Municipio de Ciudad del Plata, lanzó el pasado sábado 8 de agosto su candidatura, presentando sus propuestas públicamente en un acto que contó con la presencia del histórico líder y fundador de la Vertiente Artiguista Mariano Arana, además del referente sectorial josefino Daniel Blanco y el candidato a intendente Pablo Urreta como oradores.

La amenazante tarde sabatina en el barrio-balneario Playa Pascual fue el escenario de la actividad en la cual, como ya se ha venido haciendo costumbre, participaron otros candidatos a Alcalde como Alberto Faig, Nelson Hernández, Richard Mariani o Jesús Cenandez (casi al culminar el acto llegó Martín Maldonado).

También hubo presencias de otros puntos del departamento, desde Libertad y desde Rodríguez, llegaron los candidatos a esos municipios (“Titer” de Armas y Molinari respectivamente), para acompañar a Dorelo en una tarde de movida frenteamplista. También estaban dos integrantes del equipo que fueron destacados por Dorelo como Sebastián “Panza” Gonzalez y una histórica de la Vertiente platense como lo es Martha Morales.

DISCURSOS | Daniel Blanco, quien hizo las veces de maestro de ceremonia, comenzó saludando a los presentes y narró como Marcelo Dorelo llega a la candidatura. Palabras más, palabras menos Blanco, confesó “que se puso en contacto con Sebastián González una vez confirmada su incorporación a la Lista 77”. Semanas antes de las internas Sebastián le dijo: “tranquilo, tenemos al compañero” y le nombró a Marcelo Dórelo.

“A partir de ese momento conocí a una persona comprometida y estamos totalmente convencidos de tener el candidato ideal para cumplir con cada uno de los principios frenteamplistas y de nuestra Vertiente Artiguista, en una gestión del Municipio”, mencionó Blanco.

Dorelo a su vez, repasó algunos de los tópicos de gestión por los cuales -en caso de llegar a la titularidad en la tarea municipal-, se orientaran él y su equipo. Con un Municipio al servicio de la población, “recreando los puentes de acceso a una directa participación ciudadana en la que la inclusión social sea una bandera que siempre mantendremos izada”, dijo.

Dijo que trabajará en la cultura, el deporte, profundizando lo hasta ahora realizado y volvió a mencionar su preocupación por la necrópolis local y el bienestar animal, como temas en los que trabajar.

El candidato a la Intendencia Pablo Urreta le siguió en el uso de la palabra y comenzó hablando sobre la solvencia de quien los presentó a todos pero no tuvo la oportunidad de presentarse a sí mismo, Daniel Blanco, de quien dijo entre otras cosas que es un dirigente más que político, es un gestor social en el que se verán muy representados en la Junta Departamental.

ARANA | Pablo Urreta volvió a plantear la necesidad de implementar un sistema desde la Intendencia donde los municipios y en especial el de CDP, pueda recuperar todos los años de no inversión. Más adelante encaró el tema del “boleto único” y una real incorporación al STM (Sistema de Transporte Metropolitano), diciendo que ha solicitado audiencia al ministro Heber, “quien no me ha recibido pero si tiene tiempo para recorrer San José junto a los dirigentes del Partido Nacional”. En forma irónica dijo: “espero que antes del 27 de setiembre, se haga un tiempito y nos reciba”.

La frutilla del postre la puso Mariano Arana, quien sedujo a la platea con su relato, donde pidió una silla y desde ahí no brindó un discurso, dejó un mensaje inesperado en el que detalló cada uno de los aciertos de la izquierda y cada uno de los errores cometidos. Figuras como el Gral. Seregni y su grandeza conciliadora fueron rescatadas Crotogini, Villar y los militares Di Candía o Zufriategui entre otros. Tuvo palabras conciliadoras y de comprensión para con Hugo Batalla en su separación del Frente Amplio donde si somos sinceros dijo “al Hugo y su gente, no la tratábamos bien”.

Benedetti, Idea Vilariño y otros protagonistas de la cultura también fueron mencionados con la firme intención de revalorizar las fortalezas de la izquierda uruguaya.

Cerró su participación diciendo que es un firme enamorado de esta región josefina por su gente y su calor e invitó a apoyar a Marcelo Dorelo y su equipazo, para tener la oportunidad de volver cada vez que sea invitado. El arquitecto Mariano Arana, con sus 87 años, tuvo un recuerdo de cada uno de sus visitas a Ciudad del Plata y hasta recordó su Mehari “color proceso” (verde oliva), con la cual se le veía en forma habitual, recorrer las calles montevideanas.

