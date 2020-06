Marcelo Dorelo, el candidato de la Vertiente en Ciudad del Plata

Continuando con esta ronda de presentación de candidatos a ser titulares del Municipio de Ciudad del Plata en las elecciones de setiembre de 2020. En esta ocasión es tiempo de hablar con Marcelo Dorelo de la Vertiente Artiguista (FA).

Cuando entramos en la cuenta regresiva y faltan 110 días para la elección de las autoridades en el ámbito local y el departamental, los comandos de campaña vienen desplegando estrategias de cómo llegar a la ciudadanía con su mensaje.

Marcelo Dorelo es un empresario y activo emprendedor que reside en Playa Pascual, lugar que conoció hace 30 años por casualidad y desde entonces es su lugar en el mundo para tener una mejor vida, en contacto con la naturaleza y la gente.

Dorelo ha viajado y residido en distintos momentos de su vida en otros países, de donde sin saberlo siempre observó el orden interno y la forma de ejecución de las políticas públicas.

Marcelo Dorelo llega a la política partidaria en forma orgánica por primera vez. Su vínculo con la lista 77 (Vertiente Artiguista-Frente Amplio), no es casual y más allá de no tener un vínculo directo, Dorelo votó al arquitecto Mariano Arana cuando su primera candidatura a la Intendencia de Montevideo y siempre acompañó a la Vertiente con el voto, desde que fue creada allá por 1988. Es una persona identificada con la izquierda uruguaya desde un plano conciliador y no confrontativo.

Fijarse metas, aprovechar los recursos materiales y darle participación a la ciudadanía en una construcción activa, son sus propuestas. Dorelo fue invitado por un histórico dentro de la Vertiente Artiguista, el libertense Diego Pastorín y cierran filas a trabajar por el departamento con Daniel Blanco, bajo la atenta mirada del hoy senador Enrique Rubio y la imagen inspiradora de Mariano Arana.

Hoy comienza a cerrar todo el largo período electoral encabezando la Lista 77A al Municipio de Ciudad del Plata.

EN EQUIPO | Dorelo dice que más allá de nunca haber figurado anteriormente en una postulación ha venido recogiendo la experiencia necesaria observando y está en el momento justo para dedicarse full-time a la tarea de gestionar el gobierno local.

Consultado sobre su forma de trabajo, Dorelo dijo que pretende “formar equipos de trabajo con personas capacitadas en cada tema, tratar de reunir a todos aquellos que tengan objetivos similares en cada área y permitirles un desarrollo constante”.

“Desde el Municipio les brindaremos los recursos dentro de lo posible. Con esto logramos un doble impacto, que la obra del vecino permanezca y que la inversión sea eso, inversión, y no por apatía termine siendo un simple gasto”, añadió.

Respecto a cómo sería su tratamiento con el Ejecutivo Departamental, desarrolla los tres escenarios posibles: Intendencia del FA y Municipio del FA, Intendencia PN y Municipio FA y él integrando el Concejo dentro de un ámbito con mayoría blanca. “Mi actitud y aptitud siempre será la misma, conciliar y trabajar por, para y con la gente. El Intendente y su equipo, los ediles todos y el Concejo Municipal tienen que ser los mejores aliados para impulsar proyectos. Si divorciamos los ámbitos de decisión quien termina perdiendo es la gente”, dijo.

En cuanto a los roles activos que tiene el Municipio los ha venido estudiando todos. Dorelo reconoce que en la actual gestión se ha trabajado muy fuerte por ejemplo en la necrópolis local, se ha hecho obra y piensa que si hay un plan de continuidad de inversión se debe profundizarlo y en caso que no haya se debe crear.

En cuanto al tema espacios públicos, propone delinear fuertes planes de mantenimiento y mejora de los espacios, donde la vecina y el vecino son protagonistas imprescindibles.

En cuanto a la recolección de residuos piensa que el nuevo sistema de contenedores, viendo los resultados positivos que dio, hay que extenderlo a toda la ciudad en forma inmediata.

Una temática que le preocupa son los animales sueltos por todo el perjuicio que causan. “Debemos de tener políticas claras e involucrar a todo ese voluntariado que existe y darle recursos para que accione en favor de una mejor calidad de vida, tanto de los vecinos como de las propias mascotas”, dijo.

Por último comentó que “Ciudad del Plata debe ser un lugar que enamore al habitante y al visitante, pero primero debemos enamorar con nuestras propuestas”.

Marcelo Dorelo acompaña la candidatura de Pablo Urreta a la Intendencia y Daniel Blanco a la Junta Departamental con la Lista 77.

Por Carlos García