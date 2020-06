Malestar en Puntas de Valdez por el estado de las calles; las redes son el escenario del descontento

Un vecino de Puntas de Valdez publicó en Facebook un video en el cual muestra las dificultades que él vive como persona aficionada al ciclismo al transitar por la ruta 1 vieja desde el kilómetro 59 hasta el 62, dentro de los límites del pueblo, lo que generó una respuesta rápida de Emiliano Mesa, un referente social y político de la localidad ubicada en el kilómetro 61, quien acusa a las autoridades de la comuna de olvidar el pueblo.

Mesa hace alusión al estado “desastroso” de las calles, sobre todo de la principal, y comenta que “se hacen pelota los vehículos, se pone en peligro la integridad física tanto de deportistas como también de peatones y motociclistas”, además de un sinnúmero de consideraciones.

Este medio habló con el joven referente social de Puntas de Valdez, quien dijo que el suyo es “un pueblo olvidado”. Consideró que “nunca se arregla una calle, tapan los pozos con un poco de balasto, pero eso después de la primera lluvia se va”.

Emiliano Mesa recordó que “hace años que varios vecinos que andan en bici de competición están pidiendo una bici-senda para poder andar tranquilos, como se ha hecho en Libertad, por ejemplo”.

Comentó luego que “se habían manejado otras posibilidades, como por ejemplo hacerlo por la ruta nueva, ya que la Intendencia no nos dio pelota, pensamos que por medio del Ministerio se podía hacer, porque hace años que Falero (José Luis, el ex Intendente), lo prometió pero no lo han hecho”.

En opinión de Mesa, realizar una bici-senda no genera tanto gasto y lo consideró más barato que estar tapando los pozos del pueblo cada mes. “En lugar de hacer las cosas una vez, bien, hacen eso que es un gasto mayor”, dijo.

Otra cuestión que preocupa en Puntas de Valdez es “la entrada al pueblo. Vos venís por la ruta nueva y está todo muy lindo porque le compete al Ministerio, pero la parte de la ruta vieja, que le compete a la Intendencia, nunca la arreglaron. No hay nada señalizado, los días de niebla no sabés por dónde vas porque no se ve nada y de noche con la oscuridad que hay, no se ve nada. Sumale a eso los pozos que generan la cantidad de camiones que hay en el pueblo. Esa parte está intransitable, las bicicletas tienen que ir por el medio de la calle porque no ven por dónde van”.

RADAR | Otro punto de preocupación es el acceso al camino a Kiyú, desde Puntas de Valdez. Según dijo Mesa a él le hizo gracia una campaña de recolección de firmas solicitando que pusieran semáforos en ese punto. Igual, coincide en que “hay que hacer algo porque ahí ha muerto gente. Es un cruce peligroso, iluminaron la zona, eso estuvo bueno, pero pusieron una valla de contención, que no te permite ver quién viene por la ruta. Eso está muy peligroso, tendrían que sacar esa valla, es algo que se debe hacer ya”.

Mesa entiende que “hay que sacar esas vallas cuanto antes y lo otro es hacer como hay en Penino (CDP), que hay un radar, que aminore la marcha a 60 por hora. Lo veo más viable para una ruta. Otra cosa que se dijo es una rotonda, que no la veo muy viable, porque es una inversión grande para que te la lleven. Un radar que aminore la marcha está bien, porque ahí pasan a altas velocidades, gente que ni siquiera sabe que hay un pueblo cerca”.

También consideró Mesa que el estado de las calles de la localidad impide el desarrollo del pueblo. “La gente que viene de otro lado no pasa por el pueblo, algo que también afecta la parte económica, porque no vienen ni a comprar bizcochos, ni a cargar combustible, prefieren cargar en la Radial. Si hubiera una buena entrada y las calles estuvieran en buen estado, la gente podría entrar acá”.

Consultado respecto a si hay movimiento social pidiendo estas mejoras, dijo Mesa que “hay varias organizaciones sociales, pero ninguna enfocada en eso, entonces son sólo voces que se escuchan, en cada organización siempre hay alguien que tiene ese reclamo, pero a su vez hay grupos en los que se ha hecho el planteo, aunque no hemos hecho mucho movimiento conjunto de reclamo”.

Consultado sobre si se ha planteado la preocupación en la Junta Local, Mesa dijo que “obviamente se ha planteado hace años, pero creo que el tema no es culpa de ellos, no les dan recursos para acá. La maquinaria que hay no existe, no se pone plata para el pueblo y los que están en la junta hacen lo que pueden y por lo que percibo, no les dan corte tampoco”.