Luis “Titer” de Armas marca sus prioridades de cara a las municipales

Su candidatura al Municipio de Libertad comenzó a manejarse como una posibilidad bastante firme antes de las elecciones nacionales de 2019, pero después de esa instancia en que el Frente Amplio perdió el gobierno, su nombre estuvo en duda, hasta los primeros meses de este 2020, en que Luis “Titer” de Armas dio el sí y es uno de los tres candidatos que presenta el FA para la instancia municipal del 27 de setiembre y que cuenta con el respaldo de varios grupos de la coalición.

El histórico militante frenteamplista (recordado por participar en las caravanas electorales en caballo y con su bandera tricolor), ahora devenido en candidato, comenzó comentando que lo que lo llevó a ser candidato “fue que yo veía que las elecciones nacionales el Frente las perdía. En un grupo de militancia del que participo, se planteó que yo fuera candidato a Alcalde porque así podía rescatar votos de gente que no nos hubiera votado nunca, para así sumar votos, porque yo entendía que se perdía la elección. Ahí arranqué, lamentablemente acerté con que perdimos la elección, no rescatamos los votos que necesitábamos”.

Tras esa decepción “Titer” de Armas dudó de seguir adelante. “Si hubiera otra gente más capacitada que yo para ser candidato, quizás me hubiese quedado a un costado, porque ser Alcalde del FA con un gobierno del Partido Nacional, no es fácil”, comentó de Armas, que al final decidió seguir con la candidatura y hoy trabaja en función de ella.

Respecto a qué propone para esta instancia, dijo el militante y ahora candidato frenteamplista que “no soy partidario de prometer y prometer” y se plantea “utilizar bien la poca plata que haya, ser sinceros y decir bien qué es lo que va tener prioridad”. A eso, le suma que debe “trabajar mucho”.

Respecto a cuestiones urgentes, “Titer” de Armas prioriza “la basura, las calles y la construcción de las nuevas piletas de decantación del saneamiento”.

SANEAMIENTO | Luis “Titer” de Armas agregó al respecto que “un Alcalde tendrá muy poco para hacer en una inversión tan grande, pero ya se hicieron inversiones grandes acá, que eran muchos menos prioritarias que las piletas del saneamiento. Yo no hubiese hecho la avenida, hubiera arreglado un poco para evitar los accidentes que hubo, pero yo no hubiese hecho una inversión de esas, cuando a un kilómetro de Libertad tenemos ese problema ambiental”.

El candidato frenteamplista dijo luego que “sé que eso no se hace con un par de miles de dólares, pero estamos hablando que con una tercera parte de lo que se invirtió en la avenida, se hubieran hecho las piletas de decantación como la gente, cuidando además al río San José”.

Al hablar de las calles dentro del Municipio dijo que “las que hay te dan ganas de llorar y yo no sé por qué es que no encuentran solución”. Piensa y dice: “si hay algo de lo que me doy cuenta es que el Municipio no tiene herramientas”.

Consultado sobre un tema presente en cada campaña como es el de las veredas, comentó Luis de Armas que “es sumamente delicado, no sabría qué decir. Pero por algo no se ha solucionado, hay un tema de fondo, que no sé cuál es. No sé si es que están cuidando mucho al vecino, que está bien, porque al vecino hay que cuidarlo, no hacerlo gastar de más. Quizás no se quiera asumir la responsabilidad de hacerlo”.

Luego mencionó que hay que tener cuidado sobre qué tipo de proyecto hacer porque “hay que hacer cosas que duren, hay obras que no pueden estarse tocando a los dos años de hechas y más cuando los recursos son finitos. Por eso para que las cosas se hagan bien, hay que tener personas entendidas a cargo. Hay que hacer obras a futuro, me duele en el alma ver cosas que se destruyen en cuatro o cinco años”.

Consultado sobre la senda peatonal que se hizo en calle Artigas y la que se está haciendo por Rodó, de Armas dijo que “no me parecen mal, pero tienen mucha curva, me parece que hay que estudiar más las cosas”.

RODRÍGUEZ | Respecto al equipo que lo acompaña dijo que es excelente, que es gente que está dispuesta a trabajar donde se la necesite. Entre ellos mencionó a José González, el “Gato” Piaggio, Carmen Guerrero y Estela Álvarez.

Consultado sobre lo que ha sido la gestión de su compañero y competidor Gonzalo Rodríguez, dijo Luis “Titer” de Armas que sobre él “no tengo mucho para decir, muchas cosas pudo hacer y otras no, pero no puedo decir mucho porque no estuve cerca de él. Hizo lo que pudo”.

Al mencionar una característica que lo destaca, dijo “Titer” que él es como “y me gusta decir lo que pienso”.