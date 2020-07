Los votos para investigar la gestión de Gastón Camy al frente de la Junta no estuvieron

Por 15 votos en 25 ediles presentes, la Junta Departamental de San José definió el pasado miércoles 15, no conformar una investigadora sobre la actuación del ex edil Gastón Camy, sobre quien pesa una denuncia ante la Fiscalía de San José por supuestos abusos y agresiones a una ex militante de su sector, Alianza Nacional. La lista 50 se retiró de sala para no tener que votar, lo que generó el rechazo del Frente Amplio, desde donde se consideró “para el sistema político” lo ocurrido.

La sesión extraordinaria para decidir si se conformaba o no la comisión, que en un principio había sido anunciada para el martes 14 de julio, pero finalmente fue convocada para el miércoles 15 a las 20 horas (a las 21 se recibiría a los trabajadores de Cita).

En la oportunidad y como estaba previsto fueron puestos a consideración del cuerpo los dos informes elaborados por la comisión pre investigadora que sesionó el viernes 10 y que estuvo conformada por el edil Javier Gutiérrez del Frente Amplio, Adriana Etchegoimberry del sector de Alianza Nacional del Partido Nacional y Manuel Larrea del oficialismo, el “Sumate”.

No obstante, la instancia fue interrumpida a las 21 horas, aproximadamente, cuando fue solicitado un cuarto intermedio para dar lugar a la segunda sesión extraordinaria que había sido convocada para el mismo día para abordar la situación de conflicto de los trabajadores que se desempeñan en la empresa de transporte de pasajeros CITA, quienes estuvieron presentes y participaron de la sesión.

Una vez cumplida esa instancia, la Junta Departamental retomó el tema para llevar adelante la votación. Previamente fueron leídos ambos informes, uno en mayoría que fue elaborado por los dos sectores del Partido Nacional en conjunto, a través del que fundamentaron no haber encontrado elementos suficientes para proceder con la creación de una investigadora y otro en minoría que fue el del Frente Amplio, el que insistió en que sí estaban dadas las condiciones dadas para investigar.

Por su parte, la lista 50 del Partido Nacional – liderada por el diputado Ruben Bacigalupe – grupo en el que estaba centrada la expectativa para saber qué postura adoptaría debido a que horas antes, Bacigalupe había recordado que el Partido Nacional “nunca” ha negado una investigadora. Cabe recordar que la última investigadora abordada por la Junta Departamental tuvo como objeto de estudio al propio legislador, la que actuó sobre las deudas de la empresa fúnebre de la que es propietario con la ISJ.

EXPECTATIVAS MUY ALTAS | Antes de la votación, la lista 50 – conformada por los ediles Bettina Cerdeña, Alfredo D´Andrea y Alejandro Dianesi -leyó una declaración y optó por retirarse de sala. De la misma manera, lo hizo el edil de la lista 48, Mario Guerra.

En representación de la bancada de ediles de la lista 50, el curul Alfredo D´Andrea pidió la palabra y dio lectura a la declaración en la que aseguró que “ha sido el proceder constante del Partido Nacional, tanto en este cuerpo como en el Parlamento Nacional votar todas las comisiones pre investigadoras e investigadora. Nuestra bancada votó en todas las instancias las comisiones investigadoras propuestas, aun cuando las mismas eran compañeros del “Sumate” o de nuestra agrupación como Bonnahón-Petre o Falero-Bacigalupe, entonces nos llama la atención que en este caso, el sector de Alianza Nacional, no vote cuando hay un compañero de su sector político involucrado. De todas maneras reafirmamos nuestro compromiso con el Sumate, confiamos totalmente en el compañero Manuel Larrea que nos representó” y por eso “nosotros nos vamos a retirar de sala, porque no podemos no votar una comisión investigadora, por nuestros principios que no cambian según la conveniencia”, leyó D’andrea.

La postura fue respaldada también por el edil Guerra quien optó por proceder de la misma forma: “No votaré con los compañeros del Frente Amplio pero tampoco le voy a dar el gusto a los compañeros del Partido Nacional de que no se vote una investigadora. Hemos votado todas las demás, no veo por qué no ésta”, se preguntó.

Asimismo, Guerra continuó diciendo que “ediles de Alianza Nacional tampoco votaron que el tema fuera a la Comisión de Género. Si hubiera sido el edil Mario Guerra estaba colgado en la torre de Antel, como en su momento lo hizo Alianza Nacional sin prueba de nada. Se ve que la conducta de este ex Edil muy en alto no estaría cuando se prefirió no votar”, añadió.

Tras cumplirse el cuarto intermedio que fue solicitado por el Partido Nacional, se prosiguió con la votación. En ese marco, el informe presentado por el Partido Nacional recibió la mayoría de los votos (15 en 25).

MALESTAR / La actitud adoptada por la lista 50 generó molestia en ediles del Frente Amplio, desde donde el edil Pablo García calificó como “grave para el sistema político” lo sucedido en la sesión y cuestionó a quienes desde el oficialismo han reclamado “transparencia en la información”.

“Ojo con las señales que estamos dando. Somos parte del sistema político y si esta Junta Departamental está desvalorizada ante la opinión pública es por este tipo de cosas”, aseguró el Edil. Además, García acusó al Partido Nacional de querer

“tapar el sol con a mano” por la proximidad de las elecciones departamentales y municipales que se celebrarán el 27 de setiembre.

También hizo sus descargos el edil Javier Gutiérrez quien al igual que García consideró que “el móvil por el cual no quieren formar la investigadora es un móvil electoral. Si esto hubiera ocurrido hace un año atrás, con los líos que había en el Partido Nacional, seguramente había investigadora. Subsanados los problemas o la cuestión electoral bajo la misma candidatura, optan por no generar una investigadora y barrer para abajo de la alfombra”, opinó Javier Gutiérrez.

El último en fundamentar su voto, fue el edil Manuel Larrea, quien integró la pre investigadora en representación del Sumate, asegurando que “si algo no hicimos fue obrar por móviles políticos, sino por algo que entendíamos era lo justo y con honestidad intelectual. Hay que investigar cuando haya que investigar, pero en este caso no; quien hace la denuncia debe hacerse cargo de la misma, y debe poder sustanciarla. Como se pasó en la comisión pre investigadora, yo estoy convencido que esos elementos no estaban, y si hubiera sido un edil del Frente Amplio el denunciado con este tipo de pruebas, mi informe hubiera sido, exactamente igual”.

Por Katherine Martínez.