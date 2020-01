Los “tucu -tucu” recorrieron Boca de Cufré y Kiyú con su tranquera, pidiendo reapertura de Arazatí

El domingo, tal como lo habían anunciado, los integrantes del movimiento los “tucu –tucu, realizaron intervenciones en Boca de Cufré y Kiyú, con una tranquera, imitando la que impide el acceso al balneario Arazatí. La movilización se desarrolló desde temprano a la mañana en el balneario más al oeste de San José y concluyó en Kiyú, donde recorrieron los distintos puntos del balneario.

Sobre las 15 del domingo, los integrantes del movimiento que pide el acceso público a la costa del Río de la Plata en la zona de Arazatí, comenzaron a recorrer la zona del Parador Chico de Kiyú, entregando folletos y dialogando con las personas a las que abordaban para entregarle volantes. Poco después, instalaron la portera que diseñaron en una de las curvas del camino de acceso a Parador Chico y allí, con música, continuaron distribuyendo volantes.

Sofía Mansilla, la vocera del grupo, contó a La Semana que el recorrido por Boca de Cufré fue bueno. “En principio pensamos en ir también a Ciudad del Plata, a Playa Pascual, pero no nos dio el tiempo, así que decidimos hacer toda la tarde en Kiyú”.

Respecto a la receptividad de la gente, Mansilla que hablaron de la situación con gente de otros departamentos “había mucha gente de otros lugares, que no conocen el balneario y la mayoría quedó asombrada de que en Uruguay haya balnearios que estén cerrados”.

Consultada respecto a si había novedades respecto al encuentro que deberían sostener la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), con la Intendencia de San José, luego de conocerse el informe elaborado por el organismo ambiental, dijo Sofía Mansilla que ellos entregaron el informe a la Intendencia el 10 de enero y desde ese momento “hasta ahora no hemos tenido respuesta”. Recordó la integrante de los tucu –tucu que “ese informe fue pedido por la Intendencia para hacer la bajada alternativa y ver qué se necesitaba”.

En cuanto a la marcha del juicio presentado por los abogados Franklin Fuentes y Diego Caracciolo, dijo Mansilla que el grupo no sabe mucho de su marcha hasta diciembre (recordar que está culminando la Feria Judicial Mayor), “el 7 de febrero va a haber una audiencia. No tenemos ni idea cómo va el juicio, nosotros somos vecinos que nos movilizamos. Cuando comenzamos con el movimiento no sabíamos que había un juicio, nos enteramos y citamos a los abogados a una reunión en Rafael Perazza y luego los ediles que estaban promoviendo el juicio, Mario Guerra (PN), y Daniel Jara (FA), se desvincularon de nosotros”.

CRÍTICAS | Luego Mansilla hizo referencia a recientes declaraciones radiales de Gonzalo Jara (suplente e hijo de Daniel Jara), “quien salió a los medios a decir que lo que estábamos haciendo nosotros no es lo que habían pedido los abogados, pero nosotros no le pedimos permiso a los abogados para hacer nada. Si les dijimos que íbamos a seguir manifestándonos y ellos nos dijeron que estábamos en nuestro derecho”.

Dijo Mansilla no saber las razones por las que cambiaron de opinión los ediles respecto a sus movilizaciones y mencionó que de los abogados no tienen mayores novedades. “Nos contactamos con ellos para entregarles el informe de DINAMA pero nos dijeron que en los procesos que lleva el juicio, no se le puede añadir otros documentos”, comentó Mansilla.

La dirigente del grupo que exige la apertura de la playa de Arazatí, comentó que en los próximos días “iremos a Catastro y frente a la Intendencia, que es en donde nosotros vemos que hay algo raro, porque se presenta un plano de 2012 que no es el mismo que tiene el MTOP desde 1958. Son planos distintos, nosotros queremos manifestar ante Catastro porque algo mal se hizo y no se le informó a la sociedad”.

Respecto a la actitud que han tenido los organismos del Estado con su lucha, dijo Mansilla que “nosotros comenzamos en julio y hasta ahora la única respuesta que hemos tenido es del MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), después, de otras autoridades nacionales o departamentales, nada”. Respecto a la labor de DINAMA, dijo Mansilla: “ellos pueden hacer recomendaciones de cómo actuar, pero no pueden abrir una tranquera”.

Por Javier Perdomo.