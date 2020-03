Los Rolin: un conjunto en ascenso en el carnaval mayor

Cayó el telón de un nuevo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en el Teatro de Verano. Terminaron las especulaciones y los pronósticos y el Jurado dio a conocer los puntajes finales que determinaron los ganadores de las cinco categorías.

Más allá de gustos personales no hubo mayores sorpresas, Los Choby’s ganaron en la categoría “Humoristas”, pero la gran sorpresa del año la dieron los maragatos “Los Rolin”, que desbancaron a sus coterráneos Sociedad Anónima de la definición de la categoría.

ROLIN| El viernes, horas antes que se cerrase la última etapa de la Liguilla y con por lo menos e tercer puesto en el bolsillo antes de conocerse los fallos, La Semana dialogó con Martín “Tincho” Prado para conocer cómo había sentido este nuevo Carnaval, en el segundo año de participación con su nuevo conjunto, Los Rolin, que lograron a la postre ese tercer puesto.

Prado comenzó expresando su alegría, ya que era “muy importante asegurarnos el estar en el próximo carnaval”, porque al entrar a la Liguilla no tendrán que pasar por la Prueba de Admisión.

En cuanto al proceso de las tres ruedas, el humorista dijo que “nosotros sentimos muy bien la primera pasada, con buena respuesta de público, en la segunda pasada tuvimos muy poca gente, fue una etapa que no estuvo bien armada desde lo comercial, pero en lo técnico creo que estuvimos mejor que en la primera y se empezó a generar cierta expectativa que nosotros recibimos con mucha alegría pero también con mucha tranquilidad”.

En cuanto al rendimiento del espectáculo en los tablados, Prado dijo que “sentíamos que rendía en todos lados. Nosotros en la calle hacíamos la escena de los monjes y rendía en todos los barrios, además hacer prender los celulares en un Ronda Momo, o en cualquier lugar y lograr que toda la gente lo hiciera nos llevó a pensar que estaba bueno porque la gente se enganchaba y nos pasó, antes de pasar a la Liguilla, que cuando estábamos haciendo el pedido, ya mucha gente estaba prendiendo los celulares, había cierto conocimiento del espectáculo y cuando eso ocurre es porque se han tomado el tiempo de verlo en la tele o en Internet y eso nos daba la pauta de que el espectáculo estaba gustando”.

ALEGRÍA | Sobre aquella noche en la que se anunció qué conjuntos pasaban a la Liguilla, Martín Prado dijo que cuando sintieron nombrar a Los Rolin “fue una alegría enorme, había muchos compañeros que nunca habían participado de una Liguilla, entonces era muy especial para ellos y para nosotros también porque este grupo es como un hijo nuestro, que lo parimos el año pasado y verlo ya en la Liguilla fue tremendo. Más allá de lo que puede significar en lo económico también el saber que antes de terminar este Carnaval nosotros ya estábamos en el Carnaval que viene, es sentir una paz interior de saber que vamos por el buen camino”.

Prado agregó que la idea es “ir sumando y tratar de subir un escaloncito más, esperemos ver los puntajes de este año para intentar estar en los lugares de arriba, con otro respaldo ahora, porque en lo económico tendremos una base y no tendremos que esperar a la Prueba de Admisión para recién si pasamos, encarar la compra de las telas del vestuario por ejemplo. Vamos con otra tranquilidad para tratar de superar el lugar en el que terminemos este año”.

GRUPO | Tras superar notoriamente lo hecho el año anterior y demostrar un buen plantel hacia el futuro, Prado dijo que “sobre todo tenemos un gran material para trabajar, porque el pasar a la Liguilla también permite mantener el grupo, porque mucha gente no quiere ensayar desde temprano para dar la prueba, ahora es más difícil que el plantel se desarme, este año tenemos gente de mucho talento y mantenerlo es una base importantísima”.

Al consultarle sobre alguna anécdota de esta temporada que le marcara positivamente, Prado dijo que “fueron muchas y tan lindas que es difícil elegir una, pero una chiquita, de no ir nunca al tablado del Géant el año pasado, pasamos a ir cuatro veces este año al Monumental de la Costa”.

Además recordó otra anécdota graciosa. “En la Liguilla, el encargado de dar la orden para tirar los papelitos era yo, porque no canto ni bailo, entonces me ubicaba al lado del que tiraba los papelitos para decirle ‘ahora’, cuando arrancó la salsa en la despedida, el momento era cuando termina y todos levantan la galera, pero después de dar el pie me di cuenta que a un compañero le faltaba la galera y no había entrado ni a cantar ni a bailar, entonces le doy mi galera y lo sujeto para que no entre cuando estén bailando para que no se note tanto que entraba tarde, entonces lo aguanto y cuando van a empezar a bailar le dije ‘ahora’ y el de los papelitos los tiró en ese momento aunque la orden no era para él y todavía me miró y me levantó el dedito, los que estaban bailando no entendían nada porque los papelitos cayeron fuera de tiempo, pero no importaba porque ya estábamos en la Liguilla”.

Sobre la cantidad de tablados realizados, el humorista dijo que “fueron 46 o 47, muchos más que el año pasado que hicimos 29 si mal no recuerdo. En general todos los grupos trabajaron más que el año pasado y eso está bueno”.

A modo de resumen Prado dijo que “laburamos mucho y con gente de mucha experiencia como Daniel Chiribao que llegó al grupo a ponerse la camiseta. Siempre hago el cuento que Daniel, que viene con una trayectoria impresionante, el día que hicimos el festival para recaudar dinero, antes de Carnaval, en un momento miré para un costado y estaba el batero vendiendo refrescos, el cantante vendiendo hamburguesas y Daniel Chiribao estaba con guantes de latex vendiendo panchos, es decir que no hubo ningún divismo, todo el plantel tiró siempre para el mismo lado, además Daniel cantó la despedida en el Teatro de Verano y con la misma potencia la cantó en todos los escenarios, se metió entre la gente en Casavalle, en una plaza, él cantó de la misma manera y la gente le aplaudió de la misma manera que en el Teatro, es un tipo muy profesional y muy derecho, no faltó a un ensayo, no pidió nada de más, desde el primer día agarró la carretilla y dijo ‘acá vamos a laburar’”.

MENCIONES | Al momento de la nota con Prado aún no se conocían los puntajes y tampoco las menciones del Jurado. En la madrugada del sábado se confirmó el triunfo de Los Choby’s, con Cyranos en la segunda ubicación y los Rolin terceros, una posición honrosísima para un conjunto con sólo dos temporadas en su trayectoria y que ha demostrado un crecimiento notorio de un año a otro y que sin dudas mantendrá ese rumbo para el año próximo.

Además del tercer puesto, Los Rolin lograron dos menciones, una colectiva como mejor Conjunto Musical junto a Sarabanda y Tabú y la otra personal para Martín Prado como Figura de Humoristas junto a Jimena Vázquez de Cyranos y Federico Dunghey, el “Mincho” de Los Choby’s.

Los puntajes finales de la categoría Humoristas fueron Los Choby’s 1869 puntos, Cyranos 1850, Los Rolin 1632; en cuanto al pasaje a la Liguilla, Los Rolin superaron en la Segunda Rueda a Sociedad Anónima por 19 puntos, 935 a 916.

Por Jorge Gambetta