Liceo Libertad festeja el viernes sus 70 años

El año 2020 es un muy particular para el Liceo Libertad, que está cumpliendo 70 años de vida y los comenzará a festejar con un acto protocolar a realizarse este viernes 13 de marzo desde las 18 y 30 en el local liceal, en el que se homenajeará a las 70 generaciones de estudiantes.

La directora del liceo Laura Bacetti explicó que si bien está fijado para realizarse en el propio liceo, el acto podría cambiar de lugar en el caso en que llueva. Dijo luego que el llamado público que se ha hecho a representantes de las 70 generaciones es porque en el acto se les hará un homenaje. “Queremos que no falte ninguna, que por lo menos venga un representante de cada generación”, dijo la Directora, que a la hora de explicar en qué consiste el homenaje dijo que será una sorpresa y no quiso adelantar más nada.

Si explicó Bacetti, para que se tenga una idea, que en determinado momento de la actividad, habrá 70 sillas distribuidas en el patio “y en ella se va a tener que sentar un referente de cada generación y lo que se hará allí, lo verán el acto. Pero por eso nos interesa mucho que vengan todas las generaciones”.

Consultada respecto a cómo han respondido al llamado los ex alumnos del liceo, dijo la Directora que vienen bien. “Nos faltan algunas de las más cercanas en el tiempo, los del 2000 para adelante, que es lo que estamos buscando ahora, de las generaciones del 90 del siglo pasado nos falta algún año, pero de las generaciones 80, 70, 60 y 50, están todas”, informó.

DETALLES | Respecto a otros detalles del acto protocolar, dijo Bacetti que se va a contar con la presencia de la Banda del Gobierno Departamental y queda por confirmar la presencia del ballet folclórico de la Intendencia. También actuará el docente del liceo y músico Bernardo Goñi, en tanto que al final habrá un brindis con una torta gigante que elaborarán docentes del liceo. El final será con la actuación del grupo local Vivencias.

Pero el acto protocolar no será la única actividad en que se celebrarán los 70 años del liceo. Según dijo la Directora “una de las cosas que les vamos a pedir a quienes participen de la movida es que traigan una foto y una de las actividades va a ser armar un libro con las fotos de las 70 generaciones”.

“También habrá una charla con una pedagoga enmarcada en el aniversario, y las otras actividades tienen que ver con que en octubre se hace otro festejo que se estará preparando en el correr del año y además, las actividades que se hacen cada año las haremos vinculadas a los 70 años, como son la actividad de los talentos o la semana de estudiante que se festeja en setiembre”, informó la Directora.

ARRANQUE DE CLASES | En otro orden de cosas y al consultarla sobre el comienzo de clases, dijo que el año lectivo 2020, comenzó con el liceo “bastante lleno. Empezamos a funcionar el lunes 2 de marzo con siete primeros y el martes 3, empezamos con segundo y tercero, el miércoles con cuarto y el viernes, con quinto y sexto. Estamos bastante llenos. En el Nocturno empezó el Plan 2012 con los cupos completos y el Plan 94 también tiene mucha gente e incluso se siguen inscribiendo alumnos”.

Desde el anterior período de gobierno se insiste desde distintos actores políticos con la idea de un segundo liceo en la ciudad, pero según la propia directora Bacetti, esto no sería necesario. “Por ahora los espacios nos están dando bien, no sé qué perspectiva de números hay a futuro, pero por ahora no sería necesario”, dijo.