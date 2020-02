Leonardo Giménez dejó su cargo pensando en la campaña por la reelección en Ecilda Paullier

El pasado viernes, en el Club de Jubilados y Pensionistas de Ecilda Paullier, el Concejo Municipal local realizó la rendición de cuentas correspondiente al período 2018 y 2019, en lo que fue el último acto oficial del alcalde Leonardo Giménez, que en esa misma jornada renunció a su cargo para poder ser nuevamente candidato en las elecciones municipales del 10 de mayo próximo.

Al dialogar con La Semana sobre la presentación realizada el viernes, Giménez dijo que “no fue una instancia más, es la última de esta administración, por lo tanto hicimos un repaso no solo del último año, sino que conversamos de las principales obras que se pudieron realizar en el quinquenio”.

“Lo que más nos interesó destacar, para nosotros que fuimos un Municipio nuevo, antes no existía esta instancia, fue que tuvimos que hacer un ejercicio nuevo, con los concejales, con una autoridad territorial que antes no existía, por lo que lo más importante es lo que fue el presupuesto quinquenal municipal, que en este Municipio se hizo con todos los grupos de apoyo, con las comisiones de fomento, con los centros educativos, con vecinos, con presidentes de comisiones barriales”, explicó Leonardo Giménez, que añadió que “fueron un total de 56 las comisiones que participaron de la elaboración del presupuesto quinquenal”.

“De ahí nosotros sacamos las principales propuestas de todos los vecinos, armamos el presupuesto, se lo presentamos a la Junta Departamental, se lo presentamos al Intendente para que lo incluyera en el quinquenal del gobierno departamental y de ahí comenzamos a trabajar en esa hoja de ruta, marcando todo lo que ha sido los logros que hemos podido realizar con la comunidad y el Municipio”, comentó luego el Alcalde renunciante.

“Ese documento fue central, era nada más ni nada menos que las aspiraciones de la gente, lo que pretendían mejorar en el lugar donde viven. Basándonos en eso, en los logros, es que hicimos esta última rendición de cuentas”, añadió.

POSITIVO | Consultado sobre su valoración personal sobre la existencia del Municipio, dijo Giménez que “ha sido una experiencia muy positiva, nosotros la valoramos mucho, aprendimos a trabajar en equipo y coordinar con el gobierno departamental, con otros municipios, con municipios de la región, con autoridades nacionales que son de otros partidos políticos, lo que requiere cierto tacto para trabajar, quitándose uno lo político-partidario de encima y trabajando realmente por la comunidad. Eso ha sido muy importante”.

A la hora de hablar de las cosas que faltaron, Giménez dijo que éstas son muy pocas. Del presupuesto hemos ejecutado más del 90%, pero nos han quedado algunas cositas, que por falta de tiempo e inconvenientes que han surgido en el camino, hemos debido redireccionar algunos dineros para algunas cosas que nos hicieron falta, como por ejemplo la compra de maquinaria que realizó el Municipio, que fue un gasto importante. Se compró una retroexcavadora nueva, un tractor nuevo, un cilindro, infinidad de herramientas de mano; hubo que equipar y fortalecer el Municipio, algo que no estaba presupuestado”, dijo.

“Por ello nos quedó para atrás la mini terminal que habíamos presupuestado, la parada con servicios para los vecinos, que no pudimos llevarlo adelante”, comentó luego.

El Alcalde de Ecilda Paullier trabajó con los vecinos por la instalación de un destacamento de Bomberos, pero aún es algo que no han conseguido. “Estuvimos trabajando mucho con la comisión que se creó en pro de conseguirlo. Sí se pudo paliar la situación momentáneamente con una camioneta Mahindra, que es lo que puede realizar alguna intervención para salvar vidas o algún material, pero seguimos trabajando para poder lograrlo”, dijo Giménez.

LA RENUNCIA | Es hasta el 9 de febrero que los alcaldes que aspiren a ser candidatos nuevamente tienen plazo para renunciar. Leonardo Giménez, irá por su segundo período y a la hora de pensar en qué se plantea para el caso en que sea reelecto, dijo que “lo primero que haremos es una revisión del presupuesto que teníamos y vamos a volver a reeditar lo que fue el presupuesto participativo que a nosotros nos dio un resultado increíble”.

“Seguramente allí surgirán muchas de las cosas que venimos realizando, como seguir urbanizando la ciudad, más metros de cordón-cuneta, eliminando cunetas abiertas, más bitumen, mejorar los espacios públicos, concretar la mini terminal, poder realizar un portal en la llegada desde San José. Seguir en ese trabajo que venimos realizando en Boca del Cufré, urbanizando la rambla, mejorando las bajadas inclusivas, trabajando mucho en lo social, apoyando a todas las comisiones y a los eventos de la zona”.

“Hay un montón de cosas que vamos a ir trabajando con los vecinos y las vamos a querer incorporar en el próximo presupuesto en caso que la ciudadanía nos confiera esta responsabilidad”, dijo.

Comentó el Alcalde que al ser el Partido Nacional el que gobierne en el próximo período “tendremos ese plus, que seguramente lo vamos a aprovechar mucho, no porque haya diferencias con otros municipios -no es el espíritu de las nuevas autoridades-, sino que vamos a trabajar con gente que ya conocemos, entre ellos el intendente Falero en una responsabilidad importante en la OPP, que tiene un vínculo directo con los municipios”.

Por Javier Perdomo.