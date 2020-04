Las declaraciones de Piñeyrúa y Duca tras la renuncia masiva en ASSE

En medio de la pandemia de coronavirus, el martes 21 de abril a la noche, 22 integrantes de los Equipos de Gestión de la Unidad Ejecutora de la Región Oeste de ASSE, entre quienes se encontraban la directora Departamental Lorena Saavedra y Ana María Piñeyrúa y Lucía Duca del Equipo de Dirección del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), difundieron un comunicado público en el que anunciaban su renuncia a los cargos que detentan, debido a los procedimientos seguidos en la remoción de la directora Regional Alejandra Caputi y a los dichos de quien iba a ser el nuevo Director de la Unidad Ejecutora, Alejandro Silva, respecto al estado de los centros de salud de la regional.

En el comunicado, que fue colgado de inmediato por todos los portales de los medios nacionales, los profesionales decían que el procedimiento utilizado para despedir a Caputi “no nos garantiza el respaldo necesario para actuar y decidir en el marco de la actual pandemia y la imprescindible transición responsable, lo cual ha quedado en evidencia en las declaraciones púbicas del nuevo Director de nuestra región, Dr. Fernando Silva. En las mismas se manifiesta un absoluto desprecio (hablaba de suciedad, desidia, falta de previsión y materiales), por la tarea que durante tanto tiempo y con tanta responsabilidad y dedicación venimos llevando a cabo, y gracias a las cuales ASSE está preparada para enfrentar la pandemia”.

Los profesionales aclaraban también que estaban dispuestos “a realizar una transición (con plazo máximo 30 de abril), y colaborar con la contingencia, si las autoridades consideran que nuestro aporte puede ser valioso en algún sentido”.

Por supuesto que la declaración tuvo efectos inmediatos, ya el miércoles en la mañana se supo que Alejandro Silva no iba a asumir el cargo para el que había sido designado (aunque sigue siendo “asesor” en ASSE), hubo nuevas renuncias en la Unidad Ejecutora del este del país y el presidente de ASSE Omar Paganini, en conferencia de prensa, acusó a los renunciantes de hacer política. En la conferencia que brindó el presidente Lacalle Pou en la noche de ese mismo miércoles, dijo que las renuncias “no fueron oportunas”.

EN LIBERTAD | Por supuesto que las renunciantes tienen otra visión de lo ocurrido. Lucía Duca y Ana María Piñeyrúa, hablaron con los medios de Libertad en la tarde del mismo miércoles sobre la renuncia y las características de ella.

Fue Lucía Duca la que abrió el fuego y dijo que a todos los directores de centros de salud de Flores, Florida, San José, Colonia y Soriano “nos generó mucho dolor lo dicho por Silva (el Director que no fue). Es lógico que haya cambios, estos son cargos de confianza del gobierno; cambia el gobierno, cambiamos nosotros y es algo que estamos esperando que se defina desde diciembre del año pasado”.

Luego añadió la renunciante Subdirectora del “hospital” de Libertad que han “trabajando con mucha dedicación y empeño con esto del COVID-19. Gran parte del éxito de la lucha contra el coronavirus es por el trabajo hecho antes, nos conocemos, conocemos la interna, el funcionamiento de ASSE”.

“No nos merecemos las expresiones de esta persona que iba a ser nuestro superior. Íbamos a trabajar sin respaldo”, dijo Duca, ya enterada del no nombramiento de Silva.

Luego fue Ana María Piñeyrúa quien tomó la palabra, para insistir con la de estar en cargos de confianza. “Nosotros tenemos muy claro que el nuestro es un cargo de confianza política, por lo tanto siempre hemos sabido que vamos a ser removidos. Acá nadie está peleando por permanecer en los cargos”, dijo y luego aclaró que algunas de las personas que firmaron la nota, ocupan sus cargos luego de haber concursado, como había definido la administración anterior, lo que significa que no tienen por qué ser removidos con el cambio de gobierno.

Agregó Piñeyrúa que ellas están “esperando la remoción, pero queremos hacer una transición, más allá que estemos en una etapa de emergencia sanitaria, creo que antes que explotara esto, tendríamos que haber empezado a transitar esa transición”.

La Directora del “hospital”, aclaró que “acá nadie va a abandonar el barco, como hemos escuchado por ahí, nuestra prioridad seguirá siendo el usuario, desde el lugar que estemos, pero además presentar la renuncia es poner un plazo porque uno también espera que se nombre el relevo para poder transitar con ellos y seguir colaborando en la lucha contra la pandemia desde nuestros lugares”.

Según Piñeyrúa, las declaraciones de Fernando Silva fueron “una falta de respeto total hacia todos los funcionarios de la salud pública. Este no es un caprichito de una veintena de personas que porque nos van a remover estamos reaccionando de esta manera. Las declaraciones de Silva son agraviantes y lo mínimo que había que hacer era presentar la renuncia, por una cuestión de dignidad”.

Insistió en que “si para el 30 de abril la nueva Dirección no está designada, no vamos a dejar al centro acéfalo, pero había que poner un plazo. Se puso un plazo porque no había señales de nada. Si hay que seguir un tiempo más se seguirá, pero con la certeza que habrá un tiempo de transición y que van a nombrar sustituto”.

BALANCE | Piñeyrúa y Duca asumieron la Dirección del centro, tras un primer gobierno frentramplista que tuvo sus complejidades, con la gestión de Marta Zerbino marcada por el caso Magga y luego Andrés Sena completó el período, sin respaldo político alguno. Pero los 10 siguientes años, si bien han tenido polémicas (internación o no internación, fue quizás lo más discutido), el centro no ha sido constante centro de polémicas.

Respecto a qué sensación les deja este ciclo al frente del centro de salud, Ana María Piñeyrúa, dijo que al irse tratará de llevarse lo más positivo, en toda función hay de las dos cosas, negativas y positivas, pero creo que han sido más las positivas que las negativas. Me trato de ir con lo que la gente sostiene y es que ha habido un cambio para bien en la salud pública. Yo me voy con esa satisfacción”.

A su vez Lucía Duca dijo que “cuando empezamos con este cargo, lo tomé como un desafío, había toda una reforma de la salud que implementar que no iba a ser fácil y pasados 10 años pesa más lo positivo. Tuvimos de todo, de las verdes y de las maduras; de ser centro auxiliar pasamos a ser centro de primer nivel, de ser unidad ejecutora pasamos a ser parte de la RAP (Red de Asistencia Primaria), el trabajar con la gente. Valió la pena, me siento orgullosa del trabajo que hicimos”.

Piñeyrúa dice que “queremos que esto continúe. Trabajar en salud pública es todo un sentimiento, porque la población más vulnerada es la que concurre acá, aunque ese concepto también está cambiando”. Y agrega Duca a lo dicho por su compañera, que quieren que no se pierdan los derechos ganados con la reforma de la salud.

Ambas aclararon que aunque no estén en la Dirección, seguirán trabajando en el centro, ya que son funcionarias presupuestas.

Por Javier Perdomo.