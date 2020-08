Las copas de fútbol femenino se juegan

El pasado viernes la Organización del Fútbol del Interior hizo públicas las circulares donde se resuelve hacer un llamado a inscripciones para los torneos de fútbol femenino en las categorías Sub 14, Sub 16 y Absoluta.

En el caso de la categoría Sub 14 y también en mayores, la actividad está prevista que se inicie en primer fin de semana de septiembre al tiempo que en sub 16 el torneo comenzará en los primeros días de octubre. En todos los casos el plazo de inscripción vencerá el lunes 10 de agosto a las 15 horas, habiendo posteriormente un plazo de 48 horas para desistir de la participación.

De esta forma queda claro que OFI llevará a cabo su actividad en la rama femenina a pesar de que para el comienzo, al menos de Sub 14 y mayores, seguramente no este habilitado el ingreso de público a los escenarios. Es probable que esto se intente compensar desde la organización con algún tipo de apoyo económico a los participantes.

SAN JOSÉ / En mayores será la edición número 18° de la Copa Nacional de Fútbol Femenino. A diferencia de las anteriores, en esta la OFI decidió invitar a los interesados en participar previendo, que dada las particularidades del año en curso, muchos de los clasificados deportivamente desistirán de jugarla.

En el caso de nuestro departamento habían clasificado deportivamente para esta edición los equipos de River Plate y Nacional por la Liga Mayor de San José y San Rafael por la Liga Regional de Ecilda Paullier. Si bien el plazo de inscripción vence el 10 de agosto, según averiguaciones realizadas River Plate y Nacional van a participar al tiempo que está muy complicado para que lo haga el equipo de Rafael Perazza.

Mientras tanto y haciendo uso de la posibilidad de participar como invitados, lo harían Campana (ver recuadro aparte) y Oriental.

Mientras tanto en Sub 16, Nacional demostró interés en participar y sería el único representante del departamento en dicha categoría. En Sub 14 por su parte, no hay clubes interesados ya que ninguno cuenta con suficientes jugadoras de esa edad como para poder participar.

De esta forma y al igual que el año pasado, desde la Liga de San José se intentará formar un equipo con futbolistas de todos los clubes para poder inscribirse en esta categoría.

Atrás de esto se encuentra trabajando el dirigente Robert Yanes quien manifestó que “por el momento no hay ningún equipo que se presente en sub 14 así que la idea es que la Liga arme una selección”. Según sondeos realizados por Yanes, en la Liga hay alrededor de 20 jugadoras de esa edad.

El primer pasó es solicitar autorización a los clubes y luego rápidamente comenzar a trabajar porque no es mucho el tiempo con el que se cuenta ya que para entrenar solo tendrían el mes de agosto.

Recordar que San José ya compitió de esta forma el año pasado (tanto en Sub 14 como en Sub 16) y terminó logrando el título del interior en Sub 14, habiendo tenido la oportunidad luego de enfrentar a San Jacinto-Rentistas en la final del Integración AUF-OFI en el mismísimo Estadio Centenario.

En esa ocasión, el torneo del Interior solo tuvo la participación de cuatro equipos pero para esta edición se prevé duplicar esa cifra, ya según un sondeo primario realizado por OFI, serían nueve los interesados en jugar. Después que se tenga el número exacto de participantes se definirá la forma de disputa aunque no se descarta que pueda ser nuevamente en una sede fija teniendo en cuenta la probabilidad de que se deba jugar a puertas cerradas. De todas formas se sabe que habrá un apoyo económico desde OFI aunque aún no se ha especificado de que se forma se implementara el mismo.

Para Robert Yanes es importante que San José participe en esta edad “la idea es que participen, que adquieran otra experiencia, es un rose diferente y son un montón de cosas lindas para ellas más allá de la parte deportiva, también está la parte social que cumple el participar”. Según el entrevistado el año pasado “fue una experiencia para todos, se disfrutó mucho más allá del resultado” y agregó “después que terminó todo las gurisas comenzaron a disfrutar de donde estaban y lo que habían logrado. Sus propios padres les marcaban el hecho de que cientos de jugadores quisieron poder jugar en el Centenario y ellas con 14 años ya lo había logrado”. Además “les dio le posibilidad a dos o tres gurisas de irse a probar a la preselección de Uruguay Sub 17, lo mismo paso con las del equipo de Sub 16”.

LO LOCAL / Robert Yanes fue un poco el impulsor del fútbol femenino en el departamento creando lo que fue el Consejo Único Femenino de la Liga Mayor en la gestión de Jorge Ortiz al frente de la misma en el año 2017. Actualmente aunque ya no integra dicho Consejo, sigue trabajando y colaborando con el desarrollo del fútbol femenino.

“En San José hay muy buenas jugadoras, hay que darle difusión, hay que darle movimiento” opina Yanes quien a su vez quiere fomentar la creación de una actividad local a nivel de formativas “ONFI está trabajando muy bien en la parte de niñas y esa cadena no se puede cortar a los 14 años cuando pasan a cancha grande” porque según el entrevistado “sí ONFI trabaja bien pero no hay categorías formativas, todas esas gurisas quedan en banda o van a los clubes pero allí es difícil que jueguen porque comparten plantel ya con mujeres grandes. Acá en nuestra Liga se juega con gurisas desde 14 a 35 años y las más chicas son las que menos juegan”. Para Yanes “el tema pasa porque esas gurisas que no abandonen la práctica del fútbol”.

Para el dirigente es fundamental que la Liga tenga actividad a nivel de Sub 14 y Sub 16 “porque ya hay un volumen importante de jugadoras de esa edad” y tira la idea de que “si un club no lo logra solo que se una con otro y le pongan otro nombre pero que participen porque la experiencia se agarra mejor jugando con jugadoras de su misma edad”.

Actualmente entre los clubes del departamento hay cerca de 100 chicas entre los 14 y 16 años fichadas. Además de concretarse una actividad a esas edades, hay equipos de otros departamentos que ya han mostrado interés en sumarse.

Campana jugará la 18ª Copa Nacional Femenina

Campana se inscribirá para participar de la 18ª Copa Nacional Femenina en la categoría Absoluta según lo confirmó Silvia Méndez, quien hace años está al frente del fútbol femenino de la institución tricolor. “Nosotros ya hace un tiempo habíamos presentando la carta demostrando la intención de jugar y ahora tenemos que hacerlo oficial” manifestó Méndez quien aseguró que esta semana se confirmará el tema pero que de no ocurrir nada extraño, su equipo estará participando de este torneo por cuarto año consecutivo.

La posibilidad de tener que jugar sin público, al menos al principio, es sin duda un problema grande ya que según Méndez “en el caso del femenino tenemos los costos de los jueces, seguridad y traslado” por eso será fundamental el apoyo económico que puedan recibir desde OFI.

Escribe: Marcos A. Soto

*Nota publicada en la edición impresa del martes 28 de julio