La psicóloga Cecilia Pérez Zambra entiende que hay que evitar la sobre exposición de los adultos mayores a información sobre el Covid-19

En la pasada edición los psicólogos Carlos Schwager y Pedro Dalgalarrondo hablaban respecto a los impactos emocionales derivados del encierro prolongado por las medidas de aislamiento social. Los profesionales se refirieron a efectos generales que pueden afectar a todos, independientemente de la edad que se tenga. Schwager en particular, hizo algunas precisiones sobre niños y adolescentes, pero quedó sin mención su referencia a los adultos mayores y en ellos se centrará esta nota.

A pesar que la llamada tercera edad está compuesta por una población acostumbrada a la soledad y pasar muchas horas de ocio, es una población de riesgo a la que se debe prestar especial atención bajo condiciones de aislamiento y sedentarismo que pueden verse potenciadas por las actuales circunstancias.

MIEDO | Respecto a ellos, la psicóloga Cecilia Pérez Zambra, vinculada al servicio de Psicología del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad, dijo que “esta situación que estamos viviendo, hace que todos estemos con mayores niveles de miedo y ansiedad y ellos aún más, por ser una población de riesgo a la que les puede traer peores consecuencias”.

La profesional explicó que al aumentar el nivel del miedo y la ansiedad, “que sea sostenido en el tiempo impacta en el sistema inmunológico”. Agregó que el “otro aspecto importante con todas las recomendaciones que hay por la distancia física, pueden agravarse situaciones de soledad que habitualmente viven los adultos mayores y eso también puede impactar sobre el sistema inmunológico”.

Pérez explicó que “quedan con menos defensas, se vuelven aún más vulnerables, por eso es importante y recomendable en estos casos en que, si bien hay que mantener un distanciamiento físico, procurar que el distanciamiento no sea social, es muy importante mantener el contacto con ellos”.

En este sentido la profesional dijo que “familiares o vecinos pueden aumentar los contactos a través de los medios de comunicación, a veces se da la situación de que algunos no manejan las nuevas tecnologías, y se ha dado que han tenido que tratar de aprender a manejarlas para facilitar aquellos contactos que hoy son más necesarios que nunca”.

Respecto al Servicio de Psicología del centro de salud de Libertad, explicó que “la atención sicológica, en el contexto de la emergencia sanitaria está limitada a los casos más urgentes. Las consultas habituales están suspendidas, sí estamos trabajando con las situaciones especiales de casos puntualmente más críticos” y en ese contexto “hasta el momento no hemos tenido ninguna consulta directamente vinculada con la situación de la pandemia, o que haya provocado algún agravamiento o desequilibrio de otras situaciones”.

LA TV | La profesional se refirió a la sobrecarga informativa de estos días. “Así como nos pasa en todas las etapas de la vida, para ellos un aspecto que me parece importante en los adultos mayores, es que tienen una gran dependencia de la televisión o la radio como una fuente importante de entretenimiento”, comentó.

Agregó que “hoy en día han aumentado los programas dedicados a esta temática (el COVID-19), no se reduce sólo a los informativos, algo que también se recomienda para la salud mental de toda la población y en particular pensando en los adultos mayores es que reduzcan el tiempo de exposición a la información sobre el tema”.

Pérez explicó que hay que tener cuidado para “elegir bien la fuente que informa, porque hay de todo y se deben evitar los mensajes alarmistas o los detalles sobre personas que han atravesado la enfermedad o qué síntomas tenía, eso es nocivo para ellos, hay que bajar el dramatismo, he escuchado que para toda la población se recomiendan no más de 10 minutos diarios sobre este tema”.

La psicóloga agregó que “lo importante es conocer las medidas que dispone el gobierno para los adultos mayores que son autoválidos, quienes manejen internet pueden consultar las páginas oficiales”.

AFECTOS | Los afectos en general y los nietos en particular suelen ser apoyos emocionales de mucha importancia en la personas mayores. Consultada sobre cómo impacta el distanciamiento recomendado, Cecilia Pérez dijo que “lo pueden sobrellevar en la medida que se logre una comunicación no presencial con nietos o seres queridos, llamadas, un videíto, una foto, un dibujo que les hizo el nieto, contarles qué cosas nuevas han aprendido y fundamentalmente tratar de sacarlos del tema, no hablar sobre lo mismo”.

Sobre esos gestos de comunicación no física, Pérez dijo que “he visto cosas muy ingeniosas de gente que les deja un mensaje en la ventana” y agregó que es importante durante los contactos con los mayores. “Hacer algún plan realista para cuando podamos encontrarnos, generar un proyecto, programar un festejo, una reunión, generar esa expectativa de que ese momento va a llegar de manera de contrarrestar la incertidumbre e instalar la idea de que esta situación no será indefinida, que pronto va a pasar y podremos retomar otras cosas”, comentó.

CUIDADOS | Para quienes de alguna manera conviven con adultos mayores, la profesional dijo que se debe estar atentos a “cualquier cambio abrupto en las rutinas siempre deben tomarse en cuenta, la alimentación o el sueño” y hay que tratar de generarles actividades “si bien hay cosas que no pueden hacer, hay otras que sí pueden, dependiendo de los casos, como manualidades, tareas domésticas, cómo aprovechar las horas libres, porque dejaron de salir a hacer los mandados y allí se encontraban con conocidos y tenían un relacionamiento con varias personas, creo que lo fundamental es no dejarlos aislados socialmente, fortalecer los contactos a distancia”.

SCHWAGER | En la extensa nota publicada la semana anterior con la opinión del psicólogo Carlos Schwager, quedó sin reflejarse su opinión respecto a los adultos mayores. Aunque su visión coincide en varios puntos con la que brinda Cecilia Pérez Zambra, vale la pena hacer mención a ella.

Schwager dijo que los adultos mayores “nunca se vieron enfrentados a esta situación. Tal vez siempre se movieron con libertad y ahora no pueden y además ven a la muerte más cercana”.

“Se están dejando de atender sus patologías previas y quienes padecen factores de riesgo sienten más miedo, algunos con problemas físicos tal vez se vean postergados en su atención, pero quienes tienen problemas emocionales, como un obsesivo por la limpieza, que de por sí ve virus y riesgos en todas partes, esa persona hoy está sufriendo una alteración y está más obsesiva que nunca”, dijo.

Respecto al miedo Schwager coincide con su colega Cecilia Pérez. Entiende que “el miedo es una emoción de baja vibración que hace bajar la fortaleza inmunitaria; cuanto más miedo se sienta, más propenso se está a contraer alguna cosa”.

Para el profesional “a medida que va avanzando esta situación se van acentuando las amenazas” y explicó que “por ejemplo nos dicen que ahora que vienen los fríos a la gripe común se va a sumar el coronavirus, pero también se suma la situación económica. Hoy es muy difícil para mucha gente pensar en una alimentación saludable que fortalezca su sistema inmunitario, va a intentar primero llenar la panza con lo que pueda”.

Todos y todas hemos tenido que enfrentar esta impensada situación con las herramientas emocionales que podíamos tener incorporadas, frenar nuestros deseos de abrazar a alguien que hacía mucho no veíamos y sólo poder juntar nuestros codos a modo de frío saludo es uno de muchos cambios en nuestras conductas rutinarias y desde la Psicología nos recomiendan bajar el tiempo de exposición al bombardeo informativo que durante todo el día realizan los medios masivos de comunicación.

Por Jorge Gambetta.