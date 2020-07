La espera sin fin por obras en la piscina de la Plaza de Deportes

Durante nuestra semana de ausencia, la Asociación Pro Piscina y Plaza de Deportes de Libertad, difundió un comunicado en el expresan su preocupación por la demora en el proceso de concreción, ya no del cerramiento y climatización de la piscina, sino de la construcción de los nuevos vestuarios del centro deportivo, que se iban a construir con los seis millones de pesos, que allá por 2009, había destinado el gobierno de entonces, para realizar la climatización.

El comunicado público recuerda que el grupo nació en marzo de 2017, en una reunión realizada en el Club Social El Asador, con presencia de autoridades departamentales y nacionales, además de la sociedad civil libertense.

En ese entonces, dice más adelante la carta, “quienes aceptamos integrar la asociación lo hicimos asumiendo el compromiso de trabajar por el cerramiento y climatización, sabiendo que contábamos con el apoyo explícito de autoridades de gobierno y también de la ciudadanía. Así comenzamos nuestra tarea apoyando a la Dirección de la Plaza en reparaciones de infraestructura para dar inicio al programa de verano 2017/2018 en la piscina, gestionando recursos, apoyando diferentes actividades en la misma”.

En diálogo con las autoridades , “la primera conclusión a la que arribamos fue la necesidad de invertir cuanto antes el dinero aportado en su momento por el entonces Ministerio de Deportes, que según estimaciones sólo alcanzaría para una nueva batería de vestuarios que quedaría integrada a una futura piscina cerrada. El planteo fue considerando a valores de 2018, al día de hoy ya es mucho menos lo que se puede hacer con ese dinero”.

Luego, el comunicado menciona las gestiones que se realizaron desde 2018 en adelante y establece que “a febrero de 2020 aún no contábamos con planos definitivos y mucho menos con una fecha de inicio de obras. Con la llegada de la pandemia hicimos una pausa, porque no era oportuno volver a golpear puertas por este proyecto, cuando todas las energías debían estar volcadas en el combate al virus y el apoyo a sectores de la población más vulnerables”.

POST PANDEMIA | “Ya en un nuevo contexto, la visita a la plaza en el mes de mayo del nuevo Coordinador del Área de Deporte Comunitario de la Secretaría Nacional del Deporte, acompañado por el Alcalde de Libertad y el Director de Deporte del Gobierno Departamental, hizo que reflotáramos el tema. Pensando que cada vez el dinero alcanza para menos, que en estos momentos una inversión en obras generaría fuentes de trabajo y siendo optimistas en cuanto a la apertura de la piscina con la llegada del verano y conscientes que los vestuarios actuales no están en condiciones que las medidas sanitarias requieren, volvimos a insistir con las autoridades del gobierno departamental en la necesidad de acuerdos técnicos para iniciar las obras”, prosigue diciendo la Comisión.

“Llegados a este punto -añade-, lo que tenemos para contarles es que todo el avance que logramos en estos tres años se reduce a que las partes involucradas nos manifestaran la mejor voluntad en cada reunión que tuvimos, pero no vislumbramos la voluntad de efectivizar los compromisos asumidos en la asamblea de marzo de 2017”.

Igualmente, culmina diciendo la carta, “afirmamos que a pesar del desaliento que este balance nos provoca, con la convicción de la importancia del deporte en general y de la natación en particular, seguiremos trabajando y solicitando el apoyo de la comunidad para que el sueño de todos, que comenzó hace más de 10 años, pueda ir concretándose poco a poco”.

MOLESTOS | El presidente de la comisión Nicolás Oliva, comentó a La Semana que se decidió hacer la declaración pública, luego del encuentro que tuvieron tres integrantes del grupo, Patricia Velázquez, Gonzalo Rodríguez y César Pérez, quienes fueron a hablar con el intendente Pedro Bidegain, para saber en qué está la definición sobre los planos de los vestuarios, y volvieron a Libertad, sin novedades.

“Nosotros estamos todavía detrás de los planos para la construcción de los vestuarios, no estamos hablando de la obra madre. Bidegain dijo que iba a hablar con Roquero (arquitecto de la Intendencia), pero no hubo una respuesta concreta. El comunicado salió para informar que nunca se dejó de trabajar y que siempre hubo gente atrás por el tema de la plaza, en donde siempre hay movimiento, siempre se están haciendo cosas”, mencionó Oliva.

“El ambiente de la plaza está muy bien, pero no es el anhelo que tenemos, que es tener la piscina cerrada, porque en el corredor de la ruta 1, no hay nada para que la gente se tire al agua”, dijo.

Nicolás Oliva contó luego las vicisitudes que se ha tenido con la elaboración de los planos. “Se hicieron a mediados de 2018 en la Intendencia, en Libertad se hicieron algunas modificaciones y de ahí fueron a la Secretaría Nacional de Deportes antes que finalizara 2018 y en la SND estuvo muchos meses, muerto ahí. Llamábamos una o dos veces por mes y no se concretaba nada, hasta que por allá a las cansadas, no sé qué triangulación se hizo que aparecieron los planos y nos dijeron que los habían mandado a la Intendencia. Fuimos a la Intendencia y el arquitecto Roquero nos dijo que a él no le había llegado nada. Pasó un tiempo y se dieron cuenta que los planos los habían mandado en un formato diferente al que tenía la ISJ, entonces estaban en el éter y no le llegaba. A todo esto se hizo fin de año, con las elecciones, el cambio de gobierno y todo eso, así se fue 2019”.

“Hace tres años que estamos en la comisión y no hemos podido llegar a un plano para construir los vestuarios. No quiero imaginar lo que va a ser con el cerramiento”, comentó Oliva, que añadió que “estamos decepcionados, la peleas, vas y venís, hacés una llamada y el que tenía que saber no sabe, el que tenía que estar, no está. Siempre una excusa. Nadie sabe nada”.

VIAJAR A NADAR | “Yo peleo como usuario de piscina, porque tengo que ir a San José para tirarme a la piscina y son tres horas que pierdo entre ir y venir, más todo el gasto que implica movilizarse. Hace 10 o 12 años que estamos detrás, no entendés por qué no sale, hasta cuándo vamos a esperar. ¿Cuándo voy a poder tirarme en la piscina acá?”, se preguntó Oliva, que comentó luego que “nunca hemos dejado de lado el objetivo, que es techar la piscina”.

En su opinión “la plaza pide que se hagan cosas, antes de la pandemia veías gente haciendo básquet, otros fútbol, practicaba la selección de la liga de Ecilda, había arrancado el tejo, pero la idea es que haya movimiento permanente. Se necesita una piscina cerrada; en verano, vienen camionetas de Ciudad del Plata, de Ecilda Paullier, del 61, desbordaba la piscina. Gente que le interesa tenés, pero seguimos teniendo que hacer 100 kilómetros para nadar un rato en la piscina”.

Por Javier Perdomo.