La dirigente de AFUTU Ana Borges habla del Día de los Mártires Estudiantiles y las actuales luchas de los docentes

El pasado viernes 14 se conmemoró el Día de los Mártires Estudiantiles, una fecha que recuerda el 52 aniversario de la muerte del estudiante de Veterinaria Líber Arce, víctima de un disparo por la espalda en el desarrollo de una movilización que reclamaba, entre otras reivindicaciones, por el boleto estudiantil en el año 1968.

En la convocatoria a la jornada se establecía que AFUTU San José realizaría un paro parcial desde la hora 12 y hasta finalizar turno Nocturno, con concentración en cada Centro y se recomendaba específicamente que la escuela de Libertad quedara excluida por razones sanitarias.

Al ser consultada sobre la significación de la fecha, Ana Borges, dirigente de AFUTU (Asociación de Funcionarios de UTU), dijo que “nuestra reivindicación del 14 de agosto ha sido y será algo que seguiremos sosteniendo, pero este año nos encuentra en una situación mucho más compleja que otros años porque no es solo la instancia de reflexión sino que además nos enfrenta a manifestarnos y argumentar contra la Ley de Urgente consideración (LUC)” y agregó que “por lo tanto AFUTU San José paró desde la hora 12 hasta finalizar el turno nocturno con concentración en cada uno de los centros educativos, eso fue lo que se votó en Asamblea”.

La convocatoria a la movilización comenzó a circular la semana anterior en medios y redes sociales mediante un video hecho por los propios docentes. Sobre el mismo Borges dijo que “no tenemos fondos pero desde AFUTU San José, con recursos de los propios docentes, quisimos explicarle a la gente el por qué NO a la LUC, que no solamente es un eslogan”.

Sin embargo la docente agregó que debido al paro del transporte “la realidad desmovilizó algunas concentraciones y finalmente sólo nos concentramos en San José de Mayo, porque en aquellos centros educativos donde la mayor parte de los docentes se moviliza no era muy inteligente la convocatoria”.

LUC | La referente sindical dijo que “queremos que la gente entienda en qué afecta la LUC a sus hijos, dudamos que la mayoría de los padres sepan, y a veces podemos sobreentenderlo, lo que significa el capítulo de la LUC referido a la educación” y agregó que “somos los trabajadores de la educación quienes nos debemos encargar de decirles qué pasa con la educación ante la LUC”.

Borges agregó que “no solamente es un tema presupuestal, no es sólo nuestro salario, el 15% de recorte no solamente va a afectar nuestro bolsillo sino que va a significar un 15% de recorte en los grupos”.

La docente agregó que “no es un tema político partidario, porque AFUTU San José también se ha movilizado en otros gobiernos. Recordemos la ocupación de la UTU de Libertad bajo el gobierno de Mujica, también nos movilizamos en el gobierno de Vázquez exigiendo seguridad ante determinados hechos de violencia en un centro educativo en particular que fue en Ciudad del Plata”.

De esta manera “hoy le decimos NO a la LUC” explicó Borges, “porque genera el desmantelamiento de la educación pública, basta con leerla, como trabajadores de la educación no podemos decirlo dentro de los centros educativos, protegemos la laicidad, pero sí podemos hacerlo a través de las redes, de la prensa, y la movilización”.

La docente agregó que “queremos explicarle al vecino y a la vecina qué va a pasar con aquellos estudiantes que gozaban del derecho al boleto estudiantil, los estudiantes que egresaban al sistema terciario ¿Qué les va a pasar a los de hoy? Tendrán que endeudarse familias enteras para pagarles sus estudios terciarios, no sabemos si eso está claro”. La dirigente afirmó que como AFUTU San José “adherimos a la propuesta del PIT-CNT de convocar a un referéndum” para derogar la LUC.

Entre muchos otros aspectos que establece la norma Borges dijo que uno es “la libertad de cátedra o que los directores sean quienes elijan a sus docentes ¿En calidad de qué nos van a elegir? ¿Sin respetar nuestra carrera funcional? Por eso entendemos que se trata de un ataque grave a la educación pública, se apela a un cambio muy importante a nuestra educación”.

Aún admitiendo que el sistema requería cambios, la docente explicó que “había que mejorarla, pero luego de muchas instancias de diálogo como son las ATD, como son los gremios o los consejos de participación donde también participan los padres y la verdad no se hicieron consultas a estos niveles”.

“Se trata de una ley que se puso a consideración sabiendo que estábamos totalmente desmovilizados por la pandemia y nosotros básicamente respetamos las medidas sanitarias que nos pedía el Poder Ejecutivo”. Agregó que “no somos tan ilusos para pensar que fue una casualidad que se eligiera ese momento para votar una transformación tan profunda de la educación que cambia la raíz de nuestra educación pública de 100 años para atrás”.

En ese sentido explicó que “nuestros compañeros del Secretariado Ejecutivo fueron recibidos unos 20 minutos en el Parlamento, esa no fue una discusión seria, no se atendió a las ATD, que es una instancia de discusión de los procesos y programas educativos que debió analizar los cambios y no fueron consultadas”.

VIRTUALIDAD | En momentos en los que se cuestiona a los y las docentes por estos reclamos Borges advirtió que “somos los mismos docentes que sostuvimos el vínculo en la pandemia poniendo de nuestros propios bolsillos, porque si bien se nos pagó el sueldo, los recursos que utilizamos durante la virtualidad fueron nuestros propios recursos, y el premio de alguna manera a eso es un recorte del 15% de nuestro trabajo”.

Añadió que la LUC “fue un proyecto que nos encontró desmovilizados, porque en plena pandemia no pudimos movilizarnos, entendemos que hacer un cambio tan profundo en el sistema educativo como el que significa la LUC debió haber sido consultado no solamente a los docentes y trabajadores de la educación sino a la comunidad toda. Hay muchos padres, comisiones de fomento, concejos de participación, actores que hoy son parte de los centros educativos que no fueron consultados”.

Además de las disposiciones sobre las estructuras de la educación, los recortes presupuestales anunciados por el Gobierno determinarán que “algunas escuelas tendrán la misma cantidad de cursos y habrá otras que tengan un porcentaje menor y nosotros lucharemos por todos los cursos en todo el departamento. Tal vez vayamos a perder, pero queremos que la población entienda las causas y cuál realmente es el problema”.

Por otra parte Borges dijo que “mantuvimos el vínculo con nuestros estudiantes sin estar preparados para la virtualidad, porque nosotros firmamos un contrato de presencialidad, no de virtualidad, y todos sabemos que es mayor en el sistema de la educación media, porque en la educación terciaria puede ser un poco más viable, pero en la educación media nos demandó una dedicación durante todo el día”. Agregó que “pusimos nuestros teléfonos a disposición de los estudiantes, nuestros mails, dimos nuestros teléfonos a los padres, cosas que en otro momento no lo habríamos hecho, pero en este caso excepcional no queríamos que los alumnos se desvincularan del sistema”.

Ana Borges explicó que “obviamente teníamos un recurso como el Plan Ceibal, que muchos ya lo utilizábamos, pero una cosa era hacerlo de forma esporádica como apoyo. No habría sido posible enfrentar la situación sin el Ceibal y sin un cuerpo docente que dejó mucha más cantidad de horas de las que realmente se nos pagó a disposición de los padres, cuando no solamente importaban los deberes y lo curricular, sino que también importaba el vínculo”.

La docente explicó que además, como hizo una gran parte de la comunidad “los propios docentes nos organizamos en plena pandemia, pagamos la olla de muchos de nuestros estudiantes, organizando canastas con diferentes sindicatos de la educación, repartiéndolas en distintos lugares que considerábamos más críticos porque teníamos el vínculo y porque estábamos en contacto”.

NINGUNEADOS | Es por esos motivos que los gremios entienden que han “sido ninguneados, porque servimos para mantener el sistema educativo activo y hoy nos sentimos realmente apaleados con un recorte que afecta a la parte más débil que somos los docentes, la comunidad educativa y los cursos puntualmente más vulnerables”.

Borges agregó que “repudiamos los cortes a los cursos de Nivel 1 que entendemos como los de mayor vulnerabilidad y no habrá inscripción para el año que viene. La población de los cursos de Formación Profesional Básica es la de mayor vulnerabilidad social y se atenta contra la opción de los padres de esos chiquilines que no van a poder elegir libremente”.

La dirigente dijo que “en 15 años hubo cambios novedosos, porque cuando yo estudié para acceder al sistema terciario teníamos que trasladarnos a Montevideo y hoy nuestros estudiantes logran cursos terciarios en nuestra querida UTU, eso no sabemos si se va a sostener, el 15% nos afecta y nos afecta mucho”.

Por Jorge Gambetta.