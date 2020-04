Kiyú solidario, en el Parador Grande entregan canastas de comestibles

En el marco de la cuarentena voluntaria decretada por el gobierno nacional, surgen los gestos solidarios. Es el caso de Rosa y Federico, concesionarios del Parador Grande del balneario Kiyú, quienes desde el mismo 14 de marzo, recién decretada la medida y previendo las consecuencias que se avecinaban, tomaron la iniciativa de colaborar con las personas más necesitadas.

Como las personas que están bajo un régimen laboral desprovisto de la ley (los llamados trabajadores en negro), los que hacen trabajos temporarios o las llamadas “changas”, o simplemente a los que se quedaron sin trabajo por la situación sanitaria que vive el mundo entero.

Así fue que comenzaron a cocinar viandas, acompañándolas con un libro para distraerse durante la cuarentena y poniéndose a disposición de las personas mayores de 65 años para hacer sus mandados y así evitar que salieran a exponerse al contagio.

La buena voluntad de estas personas fue dando el ejemplo entre las mismas personas con las que colaboraban, dando como resultado la retribución de quienes podían. Los que tenían huertas, colaboraban donando parte de sus cosechas, otros aunque no estaban en la lista por no ser personas de bajos recursos, comenzaron a colaborar donando alimentos no perecederos o ropa. Y así, rápidamente, fue creciendo.

Gracias a esta acción más de 100 personas vecinos de Kiyú y sus alrededores, son beneficiadas con la entrega de canastas alimentarias acompañadas de un juego de barbijo y guantes para protección, más las viandas de comida que se entregan dos veces al día, cada día junto a un material de lectura. Aunado a esto, colaboran con las meriendas que se realizan en Libertad tres veces por semana, Se alimenta a más de 200 niños.

Rosa Andrade, dijo que el “objetivo es crear conciencia y potenciar los recursos que tenemos a nuestro alcance, estamos entregando también semillas, plantines y arbustos. Hemos estado donando estas cosas para las familias que están recibiendo ayuda de canastas y por supuesto a todos aquellas personas que quieran comiencen a trabajar la tierra”.

Por último, dijo que siguen solicitando el apoyo de todos; pueden colaborar con la donación de ropa, pañales para niños y adultos, alimentos no perecederos, comunicándose con ellos al 092 794632 o al 43457486.

Por Livia Cedeño.