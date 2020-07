Junta Departamental analiza esta noche si se forma la investigadora sobre gestión de Gastón Camy en Presidencia

Este martes, la Junta Departamental resolverá si conforma o no una comisión investigadora para analizar el período de gestión como ordenador de gastos de esa corporación del ex edil y ex presidente, Gastón Camy. El viernes pasado, 10 de julio, la comisión pre investigadora no logró alcanzar un acuerdo por lo que ahora será el cuerpo quien tome la decisión final.

La aspiración de la bancada de ediles del Frente Amplio para conformar una comisión investigadora en la Junta Departamental surge luego de que el ex Edil pidiera licencia por tiempo indeterminado y que al final presentara su renuncia el viernes, 26 de junio, a través de una nota en donde alude a “razones de índoles estrictamente personales”. La nota de renuncia de Gastón Camy, ingresó al legislativo comunal tres días después de que se conociera que había una denuncia en su contra radicada en Fiscalía por parte de una mujer que fue militante del Partido Nacional y que días antes había escrito una denuncia pública en su cuenta personal de Facebook a través de la que asegura haber sido víctima del denunciado.

La denunciante, cuya identidad será reservada por este medio, aseguró haber sido víctima por acoso, agresiones verbales y físicas por parte del ex edil del Partido Nacional. En su cuenta de Facebook, aseguró además haber sido víctima de amenazas y de distintas situaciones que con el paso del tiempo le han generado problemas psicológicos escribió, entre otras cosas: “Más allá del daño que causó, mintió, me embaucó, me insultó, me maltrató”, escribió la mujer, quien además aseguró que el ex Edil “salió con mujeres, otras tantas se las cargó, ofreció ayuda, trabajo y abusó de su cargo político como Edil y Presidente de la Junta”.

“Yo no voy a parar hasta denunciar en Montevideo el abuso de confianza que tenía y con él ensució la política honesta, hasta no levantar una denuncia formal y sea castigado por usar el poder para conquistas y de más faltó el respeto al partido y a su gente”, añadió la denunciante quien al inicio de la publicación expresó: “Hoy quiero hablar, me está ahogando y no me deja vivir tranquila algo que me pasó, y si no lo dije antes fue porque no pude por miedo por amenaza, etc. (…) yo voy a decir verdades que a muchos ofendan, quizás por la amistad que tengan con cuya persona , otros me apoyen , y bueno ahora quiero ver a todos ellos que hablan de agresión verbal y física defender claro, toda la evidencia, hizo abuso de sus funciones y confianza de la gente que creyó y lo usó para conquistas”, sostuvo.

Por esta razón, en la sesión ordinaria celebrada el lunes 29 de junio, la Junta Departamental resolvió, por mayoría, derivar la renuncia de Camy a la Comisión de Asuntos Internos. Fue a instancias del Frente Amplio desde donde se argumentó que la solicitud para que el asunto pase a ese ámbito respondía a la necesidad de esclarecer la situación vinculada a la denuncia.

“Como legisladores departamentales nos preocupa la situación que se ha generado. Por qué la denuncia. No nos queda claro por qué dentro de las redes sociales y en los medios de prensa se habla de abuso de funciones. Creemos que es un tema que la Junta Departamental debe tratar”, justificó el edil Germán González en esa oportunidad. En ese marco, González había adelantado que en los próximos días ingresaría una moción urgente a la Junta con la finalidad de instalar una comisión pre investigadora que aborde el asunto.

Sin embrago, el lunes 6 de julio, la Junta reconsideró el pedido de renuncia de Camy y la misma fue aceptada por el plenario, por 16 en 29 ediles sin los votos del Frente Amplio ni de la lista 50. Por otra, parte, los trascendidos públicos sobre la denuncia pasaron a estudio de la Comisión de Género de la Junta, a pedido del Frente Amplio.

PRE INVESTIGADORA | Pese a las intervenciones, los ediles no han sido claros sobre el objeto de estudio de la comisión, ya que si bien han expresado la necesidad de profundizar en torno a la denuncia pública y los “trascendidos de prensa” sobre el asunto, la convocatoria para la sesión pasada del jueves 9 de julio, nada tuvo que ver con la denuncia efectuada en Facebook por la mujer ni con los trascendidos de prensa: “analizar el período de gestión como ordenador de gastos de la corporación del ex edil y ex presidente, Gastón Camy”, indicaba la convocatoria.

No obstante ello, esa noche la iniciativa presentada por el Frente Amplio para conformar una comisión pre investigadora fue aprobada aunque sin los votos de los ediles de Alianza Nacional, sector del que forma parte Camy.

En medio del debate surgido durante esa sesión, el secretario general Andrés Pintaluba, aseguró que Camy hizo una presidencia “austera” y que “honró” el cargo que ocupó luego de que desde el sector de Alianza Nacional, la edila Adriana Etchegoimberry solicitara informes tanto a él como a la contadora sobre presuntas irregularidades que pudieran haber constatado en materia financiera durante la gestión del ex Presidente.

La conclusión de la contadora, sin embargo, no fue habilitada debido a que para hacerlo el plenario debía entrar en régimen de comisión general para autorizar la participación de la profesional en la sesión.

La comisión pre investigadora se conformó con los ediles Manuel Larrea por parte del sector del Sumate, Adriana Etchegoimberry por Alianza Nacional y Javier Gutiérrez del Frente Amplio quienes se reunieron al día siguiente (viernes 10 de julio), para dilucidar si existían elementos suficientes para formar una investigadora.

OPUESTOS | De la comisión pre investigadora surgieron dos informes contrarios. Mientras que para el representante del Frente Amplio y los ediles denunciantes hay elementos para conformar una comisión investigadora, para los ediles del Partido Nacional, Adriana Etchegoimberry y Manuel Larrea, no.

Luego de que la pre -investigadora abordara el asunto el edil Gutiérrez escribió un documento, a través del que expresa la necesidad de crear un grupo que se dedique a investigar si existió o no abuso de funciones durante la presencia de Gastón Camy.

No obstante, los ediles Etchegoimberry y Larrea elaboraron un informe a través del que indican que no están dadas las condiciones como para llegar a conformar ese grupo de trabajo. Es por ello que este martes la Junta Departamental se reunirá para decidir por una de las dos propuestas.

Por Katherine Martínez