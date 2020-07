Juan Archimaut asumió como Presidente de Rotary y pretende seguir la senda ya iniciada

En nuestra pasada edición dábamos cuenta del cambio de autoridades del Rotary Club de Libertad, que este año -a diferencia de anteriores cambios que tenían lugar en cenas show-, se realizó en una ceremonia interna debido a la pandemia de coronavirus. Fanny Rodríguez dejó su lugar esta vez a Juan Archimaut, uno de los integrantes de la nueva camada rotaria, que se plantea en este año de gestión profundizar las actividades que desarrolla el grupo hasta ahora.

En diálogo con La Semana, Juan Archimaut, propietario de la firma Eko Varmo, dijo que ser parte de Rotary “es parte del crecimiento personal, porque aprendés mucho. En mi empresa soy el que decido, el responsable de todo, pero al estar en un grupo, marcás tu postura, pero las decisiones son más consensuadas y las responsabilidades se reparten”.

Cada 1º de julio, a nivel mundial cambia el Presidente de Rotary Internacional, también cambia los gobernadores de cada Distrito y cambian los presidente de cada uno de los clubes, quienes presentan un plan de trabajo para el año.

En lo que respecto a Archimaut, dijo que “lo que nos proponemos es seguir con las actividades que tenemos. Rotary tiene muchas actividades, es una organización que hace muchos años viene trabajando bien en la comunidad. Nosotros trabajamos mucho con los elementos ortopédicos y hacemos el ‘lechón paseandero’ para poder seguir comprando cosas”.

El nuevo Presidente rotario valoró como algo muy positivo tener un lugar donde conseguir de forma gratuita elementos ortopédicos. “Si una persona se quiebra una pierna, por 15 o 20 días no puede trabajar y no percibe ingresos, pero a su vez tiene más gastos, tener la opción de recibir elementos ortopédicos gratis es importante. Por eso queremos seguir fortaleciéndolo ese programa”, comentó Archimaut, quien mencionó que por eso quiere seguir fortaleciendo ese servicio.

“También hay un par de proyectos que estamos pensando, pero por ahora no vamos a decir mucho sobre ellos”, comentó luego el Presidente rotario, que mencionó que no lo informa porque aún no están dadas las condiciones para hacer actividades públicas.

“Hasta el año pasado, el cambio de actividades lo hacíamos con una cena para beneficiar a alguna institución, veníamos haciéndolo para la Pérez-Scremini, pero este año no se pudo hacer. Fue una actividad muy íntima con la familia rotaria, siguiendo los protocolos de seguridad. La idea es en setiembre, octubre o noviembre, hacer alguna cena show, cuyo rédito se destine a obras sociales”.

SINGULARIDADES | El nuevo Presidente rotario destacó que “dentro de Rotary, son pocos los clubes que tienen sede propia y personería jurídica, el de Libertad sí lo tiene y eso se debe a la gente; Rotary tiene más de 60 años en Libertad y en ese tiempo ha hecho grandes cosas; el monumento a Artigas, el monumento a la madre, la nomenclatura de las calles, las garitas por calles Rodó y Artigas; Rotary es gente en acción, gente que se junta para hacer cosas para la comunidad”.

Otro hecho del Rotary libertense que destacó Archimaut es “la diferencia generacional, porque tenés gente que hace 40 años que está en Rotary y gente como yo, que soy nuevo”. Archimaut hace dos años y medio que se unió a los rotarios.

Consultado sobre qué significa para él ser el Presidente de Rotary, dijo que “es tener la posibilidad de poner su impronta, sus ideas en acción. Pertenecer a una organización con tantos años en la ciudad es algo lindo; veremos que va ocurriendo en este año rotario tan particular”, culminó diciendo Juan Archimaut.