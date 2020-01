Jóvenes del FA San José, también brindan clases de apoyo para exámenes de febrero

Emulando a los “gurises del MPP” de Montevideo, los jóvenes del Frente Amplio de San José, comenzaron a dictar clases de apoyo a quienes tengan que rendir exámenes en febrero, con respaldo de docentes de todo el departamento, que han acogido la iniciativa con gran interés. Las clases se están dictando en la capital departamental, pero si hay interesados, por ejemplo en Libertad, también se pueden brindar esos encuentros.

Emiliano Mesa -de Puntas de Valdez- y Victoria Caballero, son dos de los jóvenes militantes frenteamplistas que están colaborando con el diseño de esta propuesta en el departamento. Según comentó Victoria Caballero a La Semana, “nosotros nos copamos con la idea, porque pensamos que eso sería algo a realizar a nivel nacional, lo ideal sería que se descentralice y se haga en todos lados. Es algo que nace, ayudar a los gurises nos nace, porque también somos gurises nosotros”.

Emiliano Mesa se refirió a su vez a algunos cuestionamientos que se han hecho en redes sociales, en particular mencionó acusaciones respecto a un supuesto adoctrinamiento que se realizaría a los jóvenes en estas clases. “Está claro que esto es un hecho político, pero no es político-partidario, porque los gurises necesitan ayuda para dar sus exámenes y nosotros como sociedad necesitamos ayudarlos”, dijo Mesa y agregó que “está abierto a todo el que quiera y no pueda pagar un profesor particular, sea del partido o religión que sea. Igual los profesores voluntarios, también hay simpatizantes de otros partidos, por más que lo estamos llevando adelante los jóvenes del FA en San José”.

Las clases de apoyo para enfrentar los exámenes de febrero, comenzaron el pasado 15 de enero. En estos momentos asisten 25 alumnos y a su vez tienen más de 40 docentes voluntarios de todo el departamento, que están brindando su saber o están dispuestos a brindarlo. “Cualquier persona que tenga voluntad de dar una mano, de transmitir lo que sabe y poder compartirlo con los gurises será bienvenido”, dijo Mesa, que agregó que las inscripciones para los alumnos también siguen abiertas. En total se están preparando 55 exámenes, ya que hay chicos que van por más de una materia.

Victoria Caballero comentó a su vez que si bien las clases “las damos en el local del FA en San José, no tenemos apoyo económico del partido. Nosotros tampoco decidimos ir a buscarlo, sino que decidimos que lo mejor era hacerlo así”.

RIFA | Pero claro, todo tiene sus gastos y es por ello que el grupo de jóvenes que está al frente de esta iniciativa, vende una rifa a módicos 10 pesos cada número, con el cual se participa de un concurso de una remera a estampar, a elección. Quienes quieran colaborar tienen hasta el 31 para adquirirlos. Con la quiniela nocturna, se conocerá el ganador.

Respecto a en qué se invierte el dinero que se recibe, Victoria Caballero, explicó que a las clases “van gurises de todo nivel socio-económico y hay algunos que van casi sin comer o directamente están todo el día ahí (en el comité central del FA), porque los chiquilines están preparando seis exámenes y se pasan todo el día ahí adentro, por lo que es necesario tener algo, comida o leche, licuado o fruta”.

Los integrantes de la Juventud del FA San José, han agradecido públicamente a comercios de San José de Mayo que han aportado frutas y productos de panadería para quienes participan de las clases, tanto alumnos como docentes.

Acota Emiliano Mesa respecto al destino de los dineros que consiguen con la rifa, que éste se usa también “para pagar los boletos desde otras localidades hasta San José, porque hoy estamos dictando la mayoría de las clases sólo allí. También hay profesores de otras localidades que vienen voluntariamente pero les damos los pasajes y por esos gastos mínimos es que sacamos la rifa”.

Informaron los jóvenes referentes del FA además, que tienen disponible el local del comité Vinelli para dar clases, también docentes voluntarios, pero aún no se ha anotado nadie, por eso es que buscan promover la inscripción en Libertad. “En principio no queríamos abarcar mucho y después no cumplir, por eso preferimos largarlo así, si había algún chiquilín que se anotara en Libertad o Ciudad del Plata, ver la forma que se trasladara y pagarle los pasajes”.

“En Ciudad del Plata, si llegamos a coordinar clases, por ahora son en el domicilio particular del docente; otros que se comunicaron con nosotros, pudimos arreglar para que fueran a Montevideo, porque les quedaba más cómodo que viajar a San José”, comentó Emiliano Mesa.

La experiencia de la Juventud del FA no terminará una vez que haya pasado el período de exámenes de febrero. “La idea es que para los exámenes de julio podamos estar más organizados, queremos seguir”, dijo Victoria Caballero.

Mesa se mostró entusiasmado por otras cosas que ocurren en el ámbito de las clases de apoyo. “Está bueno el intercambio que hacemos con la familia de los gurises. Personalizamos las clases, hablamos con los padres. Ya tenemos el modelo, estamos aprendiendo junto con ellos y en julio queremos hacerlo en todas las localidades de San José, porque tenemos docentes voluntarios de todos lados”.

MÁS QUE NUNCA | La iniciativa de este grupo de jóvenes frenteamplistas llega en un momento bastante duro para su partido, tras haber perdido las elecciones nacionales. “Más allá del resultado de las elecciones, era un plan que nosotros teníamos pensado hacer desde hace tiempo”, comentó Victoria Caballero, quien añadió que a raíz del resultado electoral y de las políticas que se aplicarán, “será mucho más necesario”.

Acotó Emiliano Mesa que “es una problemática que como jóvenes debemos encarar, esté el gobierno que esté. Nosotros encontramos el espacio de coincidencia con nuestros intereses solidarios en la JFA, pero creemos que esto debería encararlo toda la sociedad. Hoy lo encaramos nosotros, nos inspiramos en lo que están haciendo los gurises MPP de Montevideo, pero debería participar toda la sociedad”.

Respecto a si coordinan la tarea con los “gurises MPP”, dijo Victoria Caballero que “siempre fue en diálogo con ellos, la idea fue trasladada y bajada a tierra con la realidad de San José; el plan es el mismo y ya se está dando también en Colonia, Maldonado, Florida”.

Quienes estén interesados en sumarse a último momento, pueden contactarse con el celular 092 288 882 o por cualquiera de las redes sociales frenteamplistas. Hay docentes de todas las materias, a excepción de Física, por lo cual están pidiendo que si hay algún docente que pueda ser voluntario, que también se comunique por alguna de las vías mencionadas.