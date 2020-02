Jornada clave para Sociedad Anónima en Montevideo: repaso por lo visto hasta ahora

La Segunda Rueda del Concurso Oficial del Carnaval capitalino llega este miércoles a su fin con la presentación de la comparsa Valores, humoristas Sociedad Anónima y murga Agarrate Catalina. Este orden corresponde al de la Etapa 4 suspendida por lluvias el pasado lunes 17; en la noche del martes, al cierre de esta edición, actuaban La Venganza de los Utileros, Los Chobys y Cayó la Cabra, en lo que debió ser la tercera Etapa que se suspendiera el domingo 16 debido al fallecimiento de la hija de uno de los integrantes de Los Chobys.

VISTO| Lo mostrado por los diferentes conjuntos, en todas las categorías, hacen muy difícil el pronóstico de cuáles serán los que queden fuera de la Liguilla. El nivel que se ha podido ver da cuenta de notorias mejoras respecto a la Primera Rueda en la enorme mayoría de espectáculos.

Se mejoraron textos y puestas en escena, se afinaron coros y musicalidades, vestuarios, coreografías; en síntesis, los responsables de cada conjunto afinaron sus propuestas atendiendo más a los rubros.

Hubo en muchos casos mejor comunicación con el público y esto se logró no sólo a través del humor sino con temas muy sensibles y dramáticos, como puede ser el ejemplo de revista La Compañía que en su espectáculo “Ana somos todos”, que aborda la temática del cáncer de mama, logró una enorme respuesta de la conmovida platea, demostrando que el buen manejo de los temas y la altura artística de las interpretaciones, generalmente obtienen el reconocimiento del ambiente carnavalero.

En la categoría Murgas serán seis los conjuntos que esta noche quedarán por el camino. En un año excelente para este género hay un grupo de seis o siete nombres que seguramente estarán en la Liguilla, Agarrate Catalina, La Gran Muñeca, Curtidores de Hongos, La Trasnochada, Un Título Viejo, Metele que son Pasteles y Doña Bastarda, tendrían que tener una tercera pasada, pero quedan otros tres lugares para esa grilla selecta de 10 títulos y allí hay un pelotón que seguramente peleará punto a punto por su lugar, Queso Magro tiene el mejor texto del Carnaval, su homenaje a “Pitufo” Lombardo es sublime; la dinámica de todo el espectáculo aprovecha al máximo las inteligencias de la letra y sin dudas el público disfrutaría mucho de ver una tercera pasada de los lácteos.

La Cayetana es otro ejemplo de murgas que han hecho mérito para entrar a la Liguilla, también La Venganza de los Utileros o La Mojigata, pero el veredicto inapelable se conocerá este miércoles en la Intendencia de Montevideo. Luego, en el Teatro de Verano ya se conocerá el Fixture, que a partir del jueves comenzará a definir los ganadores del Carnaval 2020.

HUMORISTAS| En esta categoría aún no se ha visto la segunda actuación de Los Chobys ni de Sociedad Anónima, sólo está la evaluación de Cyranos y Los Rolin y en ambos casos hay méritos suficientes para que estén en la Liguilla, queda un lugar y tanto Chobys como los maragatos saben que la vara viene alta, es de esperar que la gente de Carlos Barceló haya logrado, con el rodaje de tablados y el tiempo necesario corregir mucho de lo mostrado en la Primera Rueda, de lo contrario podrían ser quienes queden afuera, lo que significaría un durísimo golpe para un conjunto acostumbrado a estar en la definición.

PARODISTAS| Nazarenos y Zíngaros seguramente estarán definiendo la categoría, pero no hay que descuidar a los otros tres que disputan los dos lugares restantes, tanto Los Muchachos, Momosapiens como Aristóphanes mejoraron muchos aspectos que habían fallado en la primera pasada, también bandera verde para esta definición.

REVISTAS| El rubro donde quizás más producción se muestra es el de Revistas, se han visto excelentes espectáculos, House y Tabú tal vez no tengan demasiados nervios respecto a la Liguilla, pero para Madame Gótica y La Compañía, esta noche será sin dudas de mucha ansiedad y nerviosismo. Lamentablemente La Compañía tuvo una penalización de 10 puntos en su actuación del lunes por bajar 9 segundos después del tiempo estipulado, eso puede ser determinante en su suerte respecto a la Liguilla.

LUBOLOS| Yambo Kenia y Tronar de Tambores fueron los dos mejores espectáculos, pero también hay dos cupos en disputa entre tres conjuntos que han puesto trabajo y mucho, que también llegan parejos y un pronóstico sería temerario, noche larga la de hoy para Valores, Integración y Sarabanda.

Tal vez a los más veteranos amantes del Carnaval no les agrade el Concurso y los cambios que se han ido dando en los últimos años, lo cierto es que guste o no la forma de puntuar, ya no basta por ejemplo a una murga con cantar afinado y fuerte, hay rubros que deben cubrirse, eso marca el reglamento que todos los conjuntos aceptan.

NIVEL| En verdad se han visto muy buenos espectáculos, en un nivel superior al de años anteriores, aún los conjuntos debutantes totales en el concurso han presentado buenas propuestas.

Tal es el caso de murga La Cayetana, que llega desde San Carlos en su primera experiencia, si bien muchos de sus integrantes ya formaban parte de La Clave, para otros es la primera vez en el Ramón Collazo. La murga presentó una buena cobertura en todos los rubros.

Hay muchos conjuntos con una fuerte influencia de la movida de Murga Joven que le han dado toques de frescura a la categoría, Son Delirantes, Cayó la Cabra, los Pasteles, Queso Magro u otras ya consagradas en el carnaval mayor como La Trasnochada o Agarrate Catalina.

La dinámica de estos conjuntos muestra otros estilos en la poética de sus textos, en la frescura y desfachatez de sus interpretaciones, este año en particular con una crítica política muy dura y enfocada básicamente en el tema del momento como es el cambio de orientación en el gobierno nacional.

Los aspectos militantes de casi todas, pero en particular de algunas murgas, han generado polémicas a nivel de redes sociales y comentarios periodísticos, sin embargo las respuestas de los conjuntos han sido firmes y ejerciendo a cabalidad la libertad de expresión, que siempre debe primar por sobre otros intereses.

Por Jorge Gambetta.