Jerarcas de la ISJ reconocen que los datos de la rendición de cuentas no serán buenos

El Intendente de San José Pedro Bidegain, advirtió que los números que arrojará la Rendición de Cuentas del año 2019 “no van a dar como todos quisiéramos”. El jefe comunal brindó estas declaraciones a menos de un mes para que se cumpla el plazo con el que cuenta la Intendencia para remitir el documento a la Junta Departamental, que constitucionalmente vence el martes 30 de junio.

No obstante, el titular del Ejecutivo se mostró ajeno a la elaboración del informe que debe ingresar al legislativo departamental y al Tribunal de Cuentas de la República dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual: “realmente, sinceramente, yo no estoy en esa parte. Si bien soy el responsable -la voy a tener que firmar-, es el grupo de hacienda el que lo arma”, dijo el Intendente, que suplantó a José Luis Falero, actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

“Tengo entendido que no va a dar como todos quisiéramos, pero bueno, se mostrarán los números y se va a mostrar en dónde está la plata y en qué se invirtió, como siempre se hizo”, agregó Bidegain.

A principios del presente mes, la secretaria General de la ISJ y candidata a la titularidad del Ejecutivo comunal por el sector del Sumate del Partido Nacional, Ana Bentaberri, ya había dicho que los números de la Rendición de Cuentas no iban “a estar buenos”. Bentaberri se refirió al tema el lunes 8 de junio, en el marco del programa Sobremesa que conduce el periodista Jorge Gutiérrez en Radio 41.

“Yo entiendo que los números no van a ser los que a mí me gustarían”, señaló durante la emisión en vivo. Bentaberri recordó que “hay mucha gente del equipo de la Intendencia que está trabajando” en la rendición que deberá presentarse a fines de junio. “Los números no van a estar buenos”, había dicho en la oportunidad.

Según explicó la Secretaria General, ello se debe a que en esa Rendición se incluirá el último fideicomiso firmado con República Afisa en el marco del convenio suscripto con la OPP y Obras Sanitarias del Estado (OSE), para las obras de saneamiento de Ciudad del Plata; “son cifras muy importantes, estamos hablando de 12 millones de dólares”, dijo Ana María Bentaberri.

La rendición de cuentas es elevada por el Ejecutivo Departamental a la Junta y en ella se expone cómo se ha cumplido con los programas presupuestales en cuanto al logro de los objetivos y en cuanto a la relación costo/beneficio, así como un balance financiero sobre montos recaudados y gastos y de cómo se ha dado cumplimiento a las normas constitucionales y legales.

Según el artículo 132 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) están obligados a rendir cuenta “todo funcionario o empleado, como así también toda persona física o jurídica que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador o que administre, utilice o custodie otros bienes o pertenencias del Estado, con o sin autorización legal”.

PREOCUPACIÓN | Tras estas declaraciones, tanto desde la oposición frenteamplista como desde el otro sector del Partido Nacional (Alianza por San José), se manifestó la preocupación por la posibilidad de estar frente a un nuevo déficit.

Cabe recordar que solamente en el año 2018 la Rendición de Cuentas arrojó superávit, el que se situó en los 20 millones de pesos, aproximadamente. En los demás años los números fueron deficitarios.

“Nuevamente vamos a tener una Rendición de Cuentas deficitaria. Necesitamos esperar estos días para conocer la magnitud del déficit, que no es nada nuevo, porque en ocho rendiciones de cuentas que presentó el gobierno de Falero y Ana Bentaberri en los últimos años, en siete perdió y en una empató. Ahora vuelve la situación anterior de déficit”, comentó al respecto el candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, Pablo Urreta, quien recordó que desde la coalición de izquierda ya se manejaban indicadores que adelantaban lo confirmado por Bentaberri.

En tal sentido, Urreta se mostró preocupado por cómo un nuevo déficit podría condicionar la planificación del presupuesto quinquenal y las posibilidades de generar políticas públicas durante el próximo gobierno. “Queremos conocer la magnitud y los motivos”, dijo Pablo Urreta.

Por otra parte, el senador del Partido Nacional y líder de Alianza por San José Carlos Daniel Camy, quien fue consultado sobre las declaraciones de Bentaberri, dijo que lo que más preocupa al sector es buscar soluciones para que “se revierta la situación”.

Camy, quien prefirió aguardar hasta conocer los números para emitir una opinión al respecto expresó, sin embargo, la importancia de “trabajar en revertir la situación” y “corregir lo que haya que corregir”.

“Alianza lo ha dicho y ha escrito un frondoso documento en dos años consecutivos para atrás, de rendiciones que han sido deficitarias y lo hemos hecho no solamente preocupados, sino también con propuestas de cambio para revertir esa situación”, recordó el legislador nacionalista.

“Yo comparto con Ana Bentaberri la preocupación por la situación pero me parece que también es importante trabajar en revertirla, corregir lo que haya que corregir”, sostuvo.

El Senador no descartó que desde Alianza se insista en presentar una vez más las medidas propuestas anteriormente para mejorar las finanzas de la comuna. No obstante esto, Camy aclaró que lo hará siempre y cuando la Rendición del 2019 continúe siendo igual a las anteriores o que demuestre un empeoramiento.

“Hay que tomar esas medidas. Fundamentalmente, si la situación no ha cambiado o si se ha profundizado. Me parece que es muy importante la trasparencia en el tratamiento del tema; analizar la situación, no esconder nada y en función de eso plantear lo que haya que plantear, cambiar para revertir lo que hay que revertir”, agregó el Senador.

“Vamos a esperar la Rendición y en función de lo que se establezca vamos a tener la opinión que corresponda pero, fundamentalmente, lo que más nos preocupa es que se revierta la situación”, dijo finalmente.

Por Katherine Martínez.