Jefe Martínez presentó datos de 2019 en materia delictiva

Con un acto en la División Especializada de Jefatura de Policía de San José se conmemoró el miércoles pasado, 18 de diciembre, el 190° aniversario de la Policía Nacional. En ese marco y al hacer uso de la palabra, el jefe de Policía William Martínez, brindó datos de los delitos registrados este año en el departamento. El jerarca dijo que en comparación con el año anterior, en San José, bajaron los porcentajes de las rapiñas y lo abigeatos denunciados.

La celebración tuvo lugar en horas del mediodía y a ella asistieron autoridades departamentales, civiles, militares, religiosas, representantes de organismos públicos y privados, organizaciones sociales, instituciones que nuclean a productores agropecuarios, personal superior y de la Escala Básica de la Jefatura de Policía de San José en situación de actividad y retiro.

Como es tradicional, en la primera parte del acto y tras interpretar las estrofas del Himno Nacional, se prosiguió con la premiación y el reconocimiento a policías y unidades destacadas de Jefatura. Más adelante y al cierre, el jefe William Martínez hizo uso de la palabra y abordó varios temas.

DELITOS 2019 | El Jefe de Policía de San José informó que este año se registró un descenso en el número de abigeatos y rapiñas. El jerarca dijo que en comparación con 2018 las rapiñas bajaron 26% y los abigeatos 16%.

“Haciendo una muy somera revisión de datos estadísticos, al día de ayer, podemos decir que en nuestro Departamento, a diferencia de la mayoría de jefaturas del país, en la comparativa 2018 – 2019, se verifica una baja del 26% en el delito de rapiña (441 / 322 – 119), y de un 16% en los hechos de abigeato (45 / 38 – 7)”, informó en la oportunidad.

Sin embargo, Martínez dijo que también se ha registrado el incremento de otros delitos: “tuvimos índices en aumento en el delito de homicidio (15 %), de hurto en un 13 % y un leve 1% en VDG (Violencia doméstica y de género)”.

Al respecto, el titular de Jefatura expresó que aún queda “mucho por hacer”, pero sostuvo a la vez que “el esfuerzo de nuestros policías está de manifiesto en todo momento”. A continuación, agregó que “hasta el último día de esta gestión continuaremos trabajando como hasta ahora, en estrecho vínculo con instituciones públicas y privadas, grupos de productores y vecinos de nuestro departamento”.

CAMBIOS SOCIALES | Martínez consideró que el incremento de la delincuencia está vinculado a “cambios de nuestra sociedad”, a la escasez de recursos designados a Jefatura y por las modificaciones en la legislación “que en el tiempo inmediato a su entrada en vigencia impactaron negativamente”.

“Durante el período que ya está finalizando, al igual que ustedes hemos sido testigos de cambios en nuestra sociedad, que de manera innegable han afectado las condiciones de seguridad de nuestros habitantes… El San José de hoy no es el mismo del 2015”, dijo el Jefe de Policía.

Como ejemplo de ello, se refirió al caso de Micaela Onrrubio, la mujer asesinada en manos de su ex pareja el 27 de marzo. Martínez reconoció la labor desplegada por vecinos, Prefectura, Guardia Republicana y Ejército, pero hizo hincapié en el papel que tuvieron los efectivos locales en la obtención de pruebas para imputar al responsable del hecho. “Seguramente en breve se hará justicia”, dijo.

A su vez, Martínez aseguró que el “incremento en el uso de la violencia por parte de la delincuencia; cambios en la legislación, que en el tiempo inmediato a su entrada en vigencia impactaron negativamente en la seguridad (a mi entender hoy ya superados) y la persistente escasez y no asignación de RR.HH. a esta Jefatura, representan sin dudas algunos de los motivos”.

Acerca de la falta de recursos humanos, Martínez informó que San José y “si consideramos el número de Policías Ejecutivos disponibles para el cumplimiento del Servicio, tiene la mayor cantidad de habitantes por policía en todo el país”.

Aun así, aclaró que esas causas “nunca fueron excusas” para que el personal “flaqueara en su diario y permanente esfuerzo (…) independientemente del Comando de turno, la sociedad de este querido San José, debe reconocer a sus policías, los cuales día a día brindan el mayor esfuerzo personal y colectivo, en cada rincón del territorio para disimular esas ‘debilidades y amenazas’ y se plantean frente al accionar delictivo”.

NO UNA DESPEDIDA | Martínez aprovechó la oportunidad para anunciar que dejará el cargo el próximo 29 de febrero. Sin embargo, dijo que el discurso no fue de despedida, ya que continuará al frente de Jefatura hasta que asuman las nuevas autoridades, para entregar la Jefatura con toda la información que requieran.

Previamente, al inicio de su oratoria, Martínez señalaba que no se trataba “de una ceremonia más”. A continuación recordó que “han transcurrido ya casi 5 años desde que en aquel marzo de 2015 llegábamos al Comando de esta Jefatura de Policía”.

Aun así, al cierre de su discurso comunicó: “Personalmente estaré dejando el Cargo con fecha 29 de febrero de 2020, pero estas palabras no representan una despedida, ya que cuando asuman las nuevas autoridades designadas para asumir en este Comando, aquí estaremos para cumplir debidamente con la entrega de esta unidad aportando toda la información necesaria, profesionalmente como corresponde”, dijo.

DENUNCIA | Al término de su discurso, Martínez fue consultado por medios de comunicación de nuestro medio acerca de la denuncia que radicara horas antes por “difamación e injurias”.

La denuncia que se filtró a la prensa fue radicada por Martínez con la finalidad de que se lleven adelante las investigaciones correspondientes ante la versión que desde hace un año circula en la capital maragata y que está vinculada con una presunta relación personal entre el Jefe de Policía con la madre de un conocido delincuente de San José.

“Lo que sí me interesa es que a nivel del Ministerio Público y Fiscal y sin participación de policías subordinados a mí, se aclare si ese vínculo existe o no. Y lo dejo expresado en la denuncia: en caso de que se compruebe que mis dichos no son ciertos, pido que se comunique al Misterio del Interior par que se disponga de inmediato mi relevo en el cargo que ocupo, por ser algo incompatible con el ejercicio del cargo de Jefe de Policía”, sostuvo.

En la denuncia, Martínez relató que “desde hace ya algunos meses circula en redes sociales y en el boca a boca entre la población que (…) mantenía una relación personal con la madre de Matías Sosa, tratándose éste de un conocido delincuente del medio con varios antecedentes judiciales”.

“En esos comentarios se expresaba también que este delincuente se beneficia de ‘cierta impunidad’ como consecuencia de la relación personal del denunciante con la madre del mismo”.

Asimismo, en el documento, Martínez aseguró “no conocer a la madre de Sosa” y que “estos dichos representan una falacia, difamación e injuria hacia su persona” por lo que manifestó sentirse “ofendido en su honor, rectitud y decoro hacia su persona”.

