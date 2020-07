Jefe de Policía reunió a los medios para limar asperezas y anunció presencia en Libertad este jueves

Este martes al mediodía, el jefe de Policía de San José Orestes Leles, realizó una reunión cerrada con periodistas del departamento para limar asperezas, tras una serie de desencuentros generados por la información de los hechos delictivos que ocurren en el territorio josefino difundidos por los partes diarios de la Jefatura. A su vez se anuncia su presencia en Libertad para este jueves 2 de julio a las 19 horas en El Asador.

CONTEXTO / En las últimas semanas hubo varios editoriales, escritos y orales, en los que colegas de San José de Mayo, cuestionaba la información que la Policía brindaba en los partes, ya que ellos tenían noticia de determinados delitos, que al buscarlos en ellos no figuraban de ninguna forma.

El pasado jueves 25, el Jefe fue consultado sobre el criterio para brindar la información en una rueda de prensa en Jefatura la sede de Jefatura de Policía y allí tuvo expresiones poco felices, que molestaron a los colegas de San José. “El jefe de Policía es quien maneja la comunicación de Jefatura. Yo soy el que dispongo lo que se publica o no se publica”, dijo y luego, al ser consultado sobre el criterio de selección de las novedades, comentó que éste no “responde a nada, es una decisión que tomo yo”, aunque ocurre que en ocasiones puede no difundirse un hecho delictivo para “no interferir con investigaciones en curso”.

“Pero no estoy obligado tampoco”, agregó de inmediato, en un tono duro y a su vez cuestionó el trabajo periodístico y dijo que “hay colegas de la prensa que no están haciendo lo correcto. A veces en vez de sumar dividen y eso no es bueno”. Leles no identificó a los periodistas con los que estaba enojado, aunque todos los periodistas que están incluidos en el grupo de whatsapp, saben quién habla Leles.

“Todos han visto las ordinarieces y bajezas que se ponen en el grupo. Yo no voy a entrar en ese juego. Pero no voy a profundizar más en eso por la sencilla razón que mi trabajo es otro, y no prestar a atención a ese tipo de cosas”, dijo Leles en un fuerte tono que molestó a todos los colegas.

Luego de estas afirmaciones, el diputado frenteamplista Nicolás Mesa realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior, consultando sobre los criterios de selección de las informaciones policiales a difundir en los partes diarios, a la vez que en la misma tarde, el jefe Leles en el grupo de whatsapp por él creado, anunciaba que durante la presente semana se iba a realizar una charla con los periodistas, “así tratamos el tema”, escribió. El lunes en la mañana, confirmaba que el encuentro se realizaría este martes 30 a las 11 y 30.

LA REUNIÓN / El encuentro comenzó con casi 45 minutos de retraso y de él participaron 13 personas vinculadas a los medios de comunicación del departamento. Junto al jefe Leles estaba la subjefa María Belén Camejo y el director de la Unidad de Comunicación (UNICOM), del Ministerio del Interior Juan Manuel Romero.

Del encuentro no se pudo tomar registros visuales y tampoco grabar nada de lo allí dicho, aunque la actitud del Director de UNICOM fue conciliatoria en todo momento e intentó hacer converger las necesidades del trabajo periodístico con la rigurosidad y verticalidad de mando en la escala policial.

A partir de allí se planteó que la subjefa Camejo será a partir de ahora la interlocutora de Jefatura de Policía con los medios de comunicación del departamento, en tanto que el titular de UNICOM -Juan Manuel Romero-, será una segunda alternativa para lograr los datos que los periodistas necesiten, en caso de no recibir respuesta de Camejo.

Finalmente las asperezas se limaron, pero en definitiva ni siquiera se debería haber llegado a esta instancia si hubiera una mejor comunicación de sus dichos por parte del jefe Leles al que, sin ánimo de cuestionar su idoneidad profesional, le ha faltado cintura a la hora de relacionarse con los medios.

REUNIÓN / Para este jueves 2 de julio a las 19 horas se está convocando a participar de una reunión en El Asador con el jefe Orestes Leles y el Comando de Jefatura. Se pide mantener la distancia social. Este encuentro es similar a otros ya realizados en Ciudad del Plata y Kiyú.

Por Javier Perdomo,