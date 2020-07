Invernadero con tecnología española de punta para la producción de frutilla, instaló empresa familiar libertense

La dependencia de los factores climáticos y la conformación de los suelos son preocupaciones permanentes de los productores agrícolas en todo el mundo. Fernando Floriani y su esposa se dedican hace años a la producción de frutillas en un predio cercano a Libertad. Ya abrumados por las dificultades, sea por el exceso hídrico o de humedad ambiente o como por las propias condiciones de la tierra que generan diversas patologías en cultivos tan delicados como la frutilla que obligan a la permanente y costosa aplicación de tratamientos con diferentes productos, el matrimonio decidió darle un importante viraje a su emprendimiento productivo.

“Construimos un invernáculo de 5000 metros cuadrados, que permite cultivar entre 120 y 130 mil plantas de frutilla, lo que equivale a tres hectáreas de cultivo en tierra”, explicó Floriani a La Semana y agregó que “el sistema hidropónico incrementa la cantidad de plantas por metro cuadrado que se pueden cultivar, porque las plantas no compiten por los nutrientes, porque se le están dando directamente en el agua”.

ANTES| El productor explicó que tiene “siete u ocho años como productor, pero he trabajado muchos años en una imprenta en la parte de diseño y computación, tengo más años en ese oficio que como agricultor, entonces el manejo de esas herramientas me permitió investigar”.

Floriani dijo que “uno de los problemas que siempre hemos tenido en Uruguay es que tenemos el peor clima para la frutilla, hay muchas patologías que afectan la producción, algunas foliares y otras radiculares por la tierra, es un gran problema”.

El sistema de producción en suelo exige que “el productor deba cambiar todos los años de tierra y se deben esperar muchos años para volver a plantar en el mismo suelo. Es algo similar a lo de la papa, comparten las mismas enfermedades”, explicó el productor y agregó que por eso “es un problema serio cuando se tienen campos chicos, si no se puede hacer una buena rotación y no se puede esperar que pasen los años necesarios la producción va bajando, los problemas sanitarios son muchos a causa de la tierra”.

DESPUÉS| El tránsito hacia la innovación es un desafío, pero normalmente significa un antes y un después para los productores. Informándose de qué forma podría eliminar el factor suelo Floriani investigó “hasta dar con esta gente, que es una empresa española muy importante. Debimos viajar con mi esposa, que ha trabajado toda la vida con la frutilla, estuvimos visitando distintos invernáculos en Portugal, nos recomendaron esos lugares porque tienen un clima muy similar al nuestro, allí pudimos ver cómo se trabaja y cómo funciona”.

La hidroponía supone un cultivo en bandejas con o sin sustrato y el aporte de nutrientes a través del agua donde se desarrollan las raíces de las plantas; en este caso es sin sustrato.

Floriani dijo que “los nutrientes se le están aportando constantemente y por eso no se da la competencia entre plantas que se da en la tierra, donde los nutrientes se diluyen de manera despareja, aunque se les brinde un riego por gotero como se usa hoy por hoy, eso es lo que en este sistema permite una mayor densidad de plantas por metro cuadrado”. Según datos disponibles en la web este sistema está patentado por la empresa española NGS (New Growing System), que ha desarrollado más de 1000 invernáculos en 20 países.

Floriani dijo que “este es el primer emprendimiento de frutilla de Latinoamérica. Hay uno en México, otro en Panamá y cuando lo permita la pandemia habrá otro en Argentina, en Buenos Aires. Estaba programado que cuando terminaran con nuestro proyecto comenzaban en Argentina, pero todo se retrasó por la pandemia; aunque se enojaron un poco con nosotros, volvimos a ganarle a Argentina” (risas).

El productor agregó que “la empresa no se dedica sólo a la frutilla, en Dubai tienen invernáculos y con temperaturas exteriores de 50 grados tienen producción de tomates con aire acondicionado, es una empresa muy grande establecida en Almería, con un gran desarrollo de la tecnología de los invernáculos. Hay muchas empresas que se dedican a eso, esta empresa ha desarrollado mucho esta tecnología”.

Floriani dijo que “fuimos buscando eso, cómo solucionar lo referido al clima, porque la frutilla se produce bien en lugares semi áridos, Huelva en España, California en EEUU, algunos puntos en Perú o en Chile, lugares muy puntuales donde la temperatura se sostenga entre los 10 y los 25 grados con cero humedad, todo lo contrario a lo que tenemos acá, entonces tenemos muchos problemas” y agregó que “en Salto por ejemplo producen en invierno y acá en el Sur producimos en verano. En Salto están trabajando mucho con el INIA sobre variedades autóctonas buscando adaptarlas a las enfermedades que tenemos en Uruguay, porque acá no tenemos clima para hacer viveros, esos problemas afectan la producción y la calidad del producto”.

Según dijo el productor “acá en el sur se traen plantas del exterior, tanto de España como de Chile, en Salto se trabaja de otra manera, con variedades autóctonas, acá la importamos” y agregó que en el sistema tradicional “la frutilla es muy perecedera y muy delicada; por ejemplo, si estamos en plena zafra y llueve el día anterior a la recolección, esa frutilla ya pierde calidad, o se tiene que tirar o se tiene que vender a muy bajo precio porque en el Mercado tienen que venderla sí o sí, entonces la rematan, así que si se da una primavera o verano lluvioso es complicado. Este es uno de los años que recuerdo que el verano como fue muy seco favoreció bastante, nos pasa al contrario del resto de los agricultores”.

SUSTENTABILIDAD| Con este nuevo sistema de “cultivos hidropónicos oscilantes, suspendidos en el aire, además se soluciona otro tema que no es menor, que es la facilidad para trabajar, porque uno trabaja parado”, dijo Floriani que agregó que en cuanto a la sustentabilidad ambiental “el sistema es recirculante. La misma agua que uno le da con los nutrientes va a un depósito, allí se oxigena, se envía a una sala de máquinas computarizada que detecta lo que le falta, repone lo necesario y lo manda de nuevo al cultivo con lo que no se genera ningún vertido al acuífero. Eso implica además ahorro de agua y de fertilizantes que no se tiran en la tierra”.

Por otra parte se obtiene un producto final con menor incorporación de productos ya que “las aplicaciones foliares se reducen a la mitad, porque no se padecen las enfermedades que se dan a cielo abierto, eso es importante también para el consumidor que recibe una frutilla con menos productos que lo habitual, en tierra se le hace una aplicación semanal y en este sistema es cada 15 días o un mes”.

En cuanto al rendimiento el productor aún no tiene cifras definitivas, “teóricamente el rendimiento debe ser superior, no podemos decirlo porque todavía no hemos cosechado, depende mucho de las variedades que se utilicen también, la empresa maneja un promedio entre 800 gramos y un kilo por planta, pero hasta no tener la primera cosecha no podemos verificarlo”.

DESESTACIONALIZAR| En nuestro país y fundamentalmente en el Sur los productores reciben las plantas congeladas desde el exterior. Floriani explicó que “nuestro sistema es diferente al de ellos en España o Portugal, ellos trabajan con plantas frescas porque tienen los viveros y nosotros trabajamos con plantas de frio, ahí hay una diferencia, nosotros importamos la planta congelada, al plantarla se reactiva y comienza a dar hijos, esos hijos a su vez se plantan”.

Floriani recibió la importación de plantas en marzo, “pretendemos lograr desestacionalizar la frutilla, tradicionalmente se planta en un mismo momento, porque los importadores traen las plantas en marzo, el 95% corresponde a la misma variedad y cuando se cosecha es en la misma fecha y eso produce una saturación en el mercado en octubre y noviembre que es impresionante, entonces los precios tienden a bajar, por eso con el invernáculo que tiene control de temperatura y todo lo demás pensamos en poder cosechar en momentos de menor oferta, queremos buscar esos nichos del mercado, esa es más o menos la idea”.

La pandemia retrasó el proyecto, Floriani explicó que “uno de los inconvenientes que tuvimos fue que cuando recibimos las plantas no teníamos la máquina pronta, la idea era que estuviese antes de turismo, pero con el tema de la pandemia, como iba a venir gente de España a ayudar en la instalación del techo, no pudieron venir, por eso nos tuvimos que manejar nosotros y nos llevó mucho más tiempo”.

Por esa razón “debimos plantarlas primero en macetines chicos para impedir que en el frío las plantas se perdieran. Le permitimos desarrollarse sin perder tiempo, luego empezamos a replantar el 1º de mayo, así que arrancamos retrasados, si se hubieran plantado en marzo tal vez por esta fecha o en los primeros días de agosto estaríamos sacando la primera cosecha, estamos viendo porque todo es nuevo, ya las madres empezaron a florecer y creemos que a mediados de agosto estaríamos empezando a cosechar, cosa que en tierra es imposible”.

GRUPO| El novedoso y sofisticado emprendimiento aún no ha sido bautizado, Floriani explicó que “estamos en proceso todavía para darle nombre a la empresa y al proyecto, hemos tenido mucho apoyo de la familia y de la empresa española que es muy seria, mandaron una persona para ayudarnos en el comienzo, el ensamble se hizo con gente de Libertad o de la zona”.

En su proceso productivo “no sabemos todavía cuánta mano de obra se necesitará contratar para la cosecha, sí sabemos que va a ser muy aliviado para quienes trabajen, porque la recolección se hace con carros de cuatro ruedas y se coloca directamente en las bandejas, esa es otra ventaja que teníamos”, dijo Floriani y explicó que con el sistema en suelo “la mayoría se recoge en baldes en el campo, se volcaba a una caja, se transportaba con el tractor, se volvía a volcar en la mesa para acomodar, entonces el manoseo es mucho para una fruta tan delicada. Ahora se coloca directamente en la bandeja para la comercialización, todo eso impacta mucho en el precio porque como con cualquier producto la calidad es valor”.

El invernáculo instalado “es inteligente, mantiene la temperatura estable, las cortinas y ventanas se abren y cierran automáticamente, tiene una pantalla térmica también que protege del sol cuando hace mucho calor, todo lo hace el sistema automáticamente, se mide el viento que circula, se le dan unos parámetros y se mantienen las condiciones independientemente de la temperatura exterior”.

Por otra parte “tenemos una aplicación que nos permite monitorear con el celular en forma remota y se le pueden hacer correcciones, se puede saber si se cerraron las ventanas, o si la bomba del riego está funcionando bien”.

Estas intervenciones pueden realizarse “incluso desde España para corregir algo, eso es de gran ayuda, por ahora estamos manejando todo en forma manual porque tiene que venir un técnico de riego para instalar todo el sistema, por la pandemia no había podido venir y recién está llegando este fin de semana para dejar todo en condiciones”, concluyó el productor Fernando Floriani.

Por Jorge Gambetta.