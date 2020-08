Inundados de San José, preparan movilización para el 20 de agosto, tras visita a OSE y el MVOTMA

Tras reuniones con funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el colectivo Manos Unidas solicitó una audiencia al intendente Pedro Bidegain, por considerar que la Intendencia les mintió sobre los avances en el proceso de realojo para las familias que residen en zonas inundables de San José de Mayo.

Previo a las reuniones que mantuvo la comisión y en el marco de una sesión extraordinaria convocada por la Junta Departamental para abordar la situación de las cerca de 400 familias afectadas, el deliberativo aprobó el martes pasado, 4 de agosto, llamar a Sala al Intendente. La votación fue en forma unánime y con carácter urgente.

El jueves pasado, 6 de agosto, los representantes de la comisión Manos Unidas Oscar Castro y Andrea Eramia, se reunieron en Montevideo con autoridades tanto de OSE como del MVOTMA. Las instancias tuvieron como finalidad dilucidar dudas que el grupo mantenía con respecto al proceso de realojo que en distintas oportunidades ha sido abordado por las autoridades departamentales como una posible solución para resolver la situación que afecta a cientos de familias que desde hace muchos años sufren las consecuencias del desborde del río San José.

En primera instancia, la comisión estaba particularmente interesada en saber cuál ha sido la razón por la que OSE no ha pasado a la Intendencia el terreno ubicado en el barrio Exposición. Como lo informó La Semana en su momento, el acceso del Gobierno Departamental a ese terreno, que aún no ha sido concretado, tiene como contrapartida el pasaje a OSE de las piletas del vertedero de Ciudad del Plata, que serán incorporadas a la red de saneamiento de esa localidad.

Cabe recordar que el anuncio sobre el intercambio de los predios fue realizado el 1 de agosto del 2018 en el marco de la firma de un convenio entre las partes para solucionar los problemas de abastecimiento que se habían generado durante el verano anterior. Desde entonces la Intendencia ha expresado que su intención era poner el terreno a disposición de las autoridades de Vivienda para posibilitar la construcción de soluciones habitacionales para los damnificados por las inundaciones.

Asimismo, el ex intendente y ahora subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Luis Falero, había prometido que el predio en cuestión en el barrio maragato, quedaría en manos de la comuna en diciembre, algo que finalmente no sucedió.

Durante la reunión mantenida con las autoridades de OSE, estos pusieron al tanto a los representantes de Manos Unidas que el intercambio no se ha concretado porque el ente debe pagar 50 mil dólares a la Intendencia, en función de la diferencia de valores que hay entre los inmuebles a intercambiar.

“La verdad es que no entiendo por qué no se nos dijo de entrada que era esto. ¿Por qué la Intendencia nos mintió de esa forma?”, declaró Oscar Castro, quien mencionó además que sigue vigente la movilización que las familias tienen prevista para el próximo jueves 20 de agosto.

“Siempre nos decían que el tema estaba trancado en Catastro, y nada que ver”, comentó el vocero del colectivo, quien a su vez informó que, desde el Ministerio de Vivienda se les informó que “de parte del Gobierno Departamental de San José nunca se ha pedido un plan de realojamiento”. Según dijo Castro, en el Ministerio les informaron que San José es el único departamento que no lo ha hecho. “Pude saber que no era lo que me habían dicho”, dijo Castro quien adelantó que solicitaría una audiencia al Intendente para recibir explicaciones de “por qué nos mintieron de esa manera”.

LLAMADO A SALA| Previamente, el martes 4 de agosto, la Junta Departamental resolvió, por unanimidad llamar a Sala al intendente de San José Pedro Bidegaín, para profundizar con él en torno a la situación de las familias afectadas por las crecientes del río San José.

Integrantes de Manos Unidas asistieron a la sesión y mantuvieron un intercambio con los ediles quienes cuestionaron en particular las acciones que ha llevado adelante la Intendencia para relocalizar a las familias. Durante la sesión, Oscar Castro, que fue muy crítico con la comuna, expresó su molestia y aseguró que a la ISJ “no le importa nada” y que “no ha hecho nada” por ellos.

“Del Gobierno Departamental no hemos visto nada –dijo Castro-, somos los olvidados de la sociedad”, o “lo que ha hecho la Intendencia es mentir”, fueron algunas de sus frases a lo largo de la reunión.

Durante la instancia también hubo ediles que criticaron el proceder de la comuna como fue el caso del coordinador de bancada del Frente Amplio Efraín Soto, quien responsabilizó tanto al ex intendente José Luis Falero, como al actual, por la falta de avances en encontrar una situación para las familias afectadas. “Lo que ha existido desde el Gobierno Departamental ha sido una omisión”, comentó Efraín Soto.

MOVILIZACIÓN | “Manos Unidas” se estará movilizando el próximo 20 de agosto. Como en otras oportunidades, lo harán con una marcha hacia el centro de la capital departamental. El vocero del colectivo Oscar Castro adelantó no descarta encadenarse al edificio central de la Intendencia como medida de protesta.

Por Katherine Martínez.