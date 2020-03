“Hospital” de Libertad “en alerta” por epidemia de corona virus

La directora del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (hospital), Ana María Piñeyrúa, recibió el viernes instrucciones respecto a cómo debe trabajar desde el centro de salud ante el brote de corona virus, mientras que el lunes participaba de otro encuentro en que se analizaría con las autoridades nacionales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), nuevas acciones para evitar la propagación de la enfermedad.

La primera medida que se solicitó desde las autoridades nacionales, dijo Piñeyrúa, es “insistir con las medidas preventivas, que son las viejas medidas que siguen valiendo, que es el tema del lavado de manos y el uso de alcohol gel, siempre teniendo claro que no sustituye al lavado de manos; si se tiene la precaución de hacer un adecuando lavado de manos, es lo mejor”.

También hay que “tratar de evitar las aglomeraciones”, a la vez que mencionó “la importancia de estornudar o toser adecuadamente, lo ideal es que se usen pañuelos desechables, si en el momento no se tiene pañuelos, hay que estornudar o toser en el pie del codo. También son importantes otras medidas como no saludarse con un beso, no abrazarse, no compartir el mate. Hay que evitar el contacto cercano con otras personas, tenga o no tenga tos”.

Piñeyrúa insistió con la importancia de lavarse las manos y explicó el por qué: “el virus permanece en el aire, no se dispersa. Cuando uno estornuda o tose, el virus se elimina, pero es un virus pesado y tiende a caer al piso o a una superficie. Si estás con una persona a unos dos metros, es difícil que con un estornudo se llegue a la otra persona, pero sí se va a contaminar el piso, la ropa, la mesa y yo voy a tocar la mesa, el picaporte de una puerta. El virus en la ropa, dura unas seis horas y en las superficies puede llegar a durar 12 horas. Por eso insistimos en el lavado de manos”, dijo la Directora del CPNAL.

Piñeyrúa se refirió luego a las características del virus que está causando pánico a nivel mundial. “El virus existe desde hace años y siempre producía resfríos, cuadros respiratorios y es capaz que también produjo alguna neumonía viral y hasta pudo llegar a ser mortal, pero se asoció a que era una gripe. Al no pensar en él no se hace la prueba diagnóstica. Al no buscarlo, al no tratar de identificarlo, puede haber pasado eso”.

“El virus muta y apareció una nueva cepa, lo que hace que cambie la virulencia y la mayoría de las personas aún no han creado inmunidad a ese nuevo virus. Es lo que ha pasado con la gripe H1N1, además de que hay una vacuna, también la población ha ido adquiriendo inmunidad, al estar en contacto”, explicó la pediatra.

A LA COMUNIDAD | Piñeyrúa comentó luego que desde las autoridades nacionales se les insistió con “la importancia de la educación con medidas básicas y además e ir teniendo estrategias a nivel de las instituciones de salud, para el caso que se venga un aumento de las consultas y de los casos, para saber cómo responder”.

En lo que tiene que ver con la comunidad, dijo que las directivas son “educar al personal de salud, a los usuarios y además salir a las instituciones. Eso se hará con una cartelería adecuada, donde se destaquen las medidas. Nosotros lo vamos a implementar desde esta semana”, dijo la Directora.

Dentro del centro de salud se pide que haya “en la sala de espera alcohol gel y evitar las aglomeraciones en los lugares de espera de la consulta, ya sea en la sala de espera de emergencias o en la de los médicos. Esto no quiere decir que la gente no tiene que consultar, pero sí evitarlo cuando sea posible, por ejemplo venir a tomarse la presión porque tienen indicación médica de venir, pero si está bien, no venir al centro de salud y si tienen que venir igual, evitar venir acompañados; hay que evitar los controles que no sean urgentes”, explicó Ana María Piñeyrúa.

En caso que llegue alguien con síntomas, “hay que tratar de determinar si puede ser un caso sospechoso o si tiene síntomas que pueden hacernos pensar en corona virus, otorgarle un tapaboca, que se quede en un box aislado, que no quede en sala de espera. El médico procederá en base al protocolo establecido”.

“En los estados más severos el paciente viene con dificultades respiratorias; ese paciente lo vamos a ingresar, no se va a mandar a domicilio; se le hará el tratamiento de acuerdo a sus síntomas y se procederá en consecuencia. Esos tipos de pacientes son los que muchas veces terminan en un CTI. Si ese paciente tenía un terreno desfavorable, tenía sus defensas bajas, es el que tiene más chances que pueda fallecer”, contó.

EN DOMICILIO | Aclaró luego que “no todos los casos tienen que ingresar a internación, si es un caso sospechoso puede pasar a domicilio con determinadas medidas. Hay que evaluar cómo son las condiciones del domicilio, es fundamental que esté en una casa que se pueda ventilar de forma adecuada. A ese paciente se le hará seguimiento domiciliario, algo que estamos viendo para ir armándolo porque ASSE no tiene consulta domiciliaria”.

Respecto a si el centro de salud tiene los implementos necesarios para realizar los exámenes dijo Piñeyrúa que se realizó la compra de tubos y tapabocas tenemos tanto para pacientes como para el personal de salud.

Igualmente la Directora relativizó la importancia de los tapabocas. “El tapaboca es para la persona que está con una sintomatología respiratoria y sospechamos que pueda tener la enfermedad, mientras lo atendemos, le ponemos tapaboca, que cumple su función porque el virus va quedando por detrás, pero hay que ir cambiándolo cada media hora, porque si no el virus queda ahí. Es una protección, pero no quiere decir que la persona tenga que estar permanentemente con el tapaboca”, dijo.

Por Javier Perdomo.