Grupo de Apoyo del “hospital”: 10 años apostando a la mejora del centro de salud de Libertad

En la pasada edición de su periódico, dábamos cuenta de un reconocimiento que realizó el grupo de apoyo del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), a distintos actores sociales que colaboraron en las actividades que ese grupo realizó en los 10 años que están culminando en estos días, mientras se espera el cambio de Dirección del centro de salud.

Los grupos de apoyo que se conforman en función del Director o Directora de cada centro y cuando esa/a Director/a se retira, por lo general también cambian los integrantes de esas comisiones, aunque no está estipulado en ninguna parte que habiendo estado en la Comisión de Apoyo de ex jerarca, no se pueda continuar con el que sigue y el mismo “hospital” ha sido muestra de ello en el pasado.

El acto de reconocimiento mencionado ocurrió el pasado lunes 4 de mayo y en la oportunidad los integrantes de la Comisión de Apoyo, aprovecharon la oportunidad para dar a conocer un resumen de su actuación por 10 años (algunos de sus integrantes más tiempo, otros menos), respaldando la gestión de Ana María Piñeyrúa y Lucía Duca al frente del CPNAL.

Apenas si se hizo mención al acto en la pasada edición, un breve comentario y alguna fotografía (había que profundizar en los detalles aportados y el tiempo era escaso), pero luego de repasar el material entregado, vale la pena hacer mención a lo financiado por la población de Libertad y su zona de influencia, que cada vez que fue convocada a colaborar para el “hospital” lo hizo.

Son tres páginas en las que las y los integrantes de la Comisión de Apoyo, dan cuenta de la fuerte inversión en mejoras edilicias que realizaron, en paralelo a las inversiones y los cambios en el sistema de salud que operó ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), durante los pasados 10 años.

COMPRAS | Hagamos una recorrida por esos aportes realizados por el grupo de apoyo. Financiaron la construcción de la cochera para las ambulancias, además de la compra de 13 aires acondicionados (para salas, emergencia, consultorios, salas de espera y oficinas), de convectores para calefaccionar o de un electrocardiógrafo para policlínica.

También con fondos del grupo, que fueron recaudados en distintos beneficios, se adquirieron uniformes para funcionarios en dos oportunidades, un lavarropas programable, una plancha a vapor para tapizado de sillones y el cambiador para sala de buenas prácticas de alimentación.

El grupo de apoyo financió el desmantelamiento de un consultorio de madera compensada y recuperó la sala de espera de consultorios, con revestimiento de yeso. También se pintó y colocó chapa de acero inoxidable para la sala de espera. Se realizaron mejoras en los consultorios y se colocó una puerta y división en yeso y madera en el pasillo que va a la emergencia.

La cartelería educativa en la plazoleta “Triay” también fue adquirida por el grupo y se compró además refractómetro y lámpara de hendidura en cooperación con Rotary Libertad, un banco para uso de oftalmóloga, una caja de prueba para oftalmología y azulejos para refaccionar la pared de la sala de oftalmología.

Se remodeló el consultorio ginecológico, con mampara, camilla ginecológica, mueble con mesada, doptone. Para Farmacia se compró un fax y estanterías metálicas para la medicación, se cambiaron todas las aberturas y se colocaron rejas.

Además, se compró una heladera y un mueble para laboratorio, se remodeló y compró instrumental en Odontología, además de comprarse insumos para ese consultorio.

Para la Emergencia se compró lámina de seguridad para vidrio de ventanilla de emergencia, reparación del cardiodesfibrilador del box de reanimación, un electrocardiógrafo, cintas y cabezal de inmovilización para tabla de traslado de pacientes, se reparó la puerta de y se compró una camilla de reanimación, más 12 sillas, tres sillones, un colchón, camilla y colchoneta, sábanas y colchas para salas de internación y para personal de guardia, insumos de computación, fax, dos plastificadoras y láminas.

Se compró la central telefónica en cooperación con funcionarios, además de reacondicionarse varias oficinas. También de los fondos reunidos por el grupo se adquirieron mosquiteros varios, marcos y tapas para cámaras sanitarias, dos chapas transparentes para la claraboya, pintura y materiales de construcción para el programa Uruguay Trabaja para pintar exteriores e interiores del edificio anexo.

AMBULANCIAS | Mecánica, chapa y pintura, alineación y balanceo, compra de parabrisas, compra de celular fueron los aportes del grupo de apoyo a la ambulancia. También se compraron baterías para saturómetros y hemoglucotest.

En materia de mejoras estéticas se adquirieron plantas y árboles, además de cartelería en acrílico para señalización de consultorios, remodelación y equipamiento del nuevo centro de materiales.

La lista sigue con materiales de construcción, aberturas de aluminio, vidrios fijos, mesada de acero inoxidable, pileta doble a medida -también de acero inoxidable-, extractores de aire, rejillas de ventilación con mosquiteros, bajo mesada en material lavable.

También se compró el autoclave para estirilización de material e instrumental médico para el centro de materiales, en cooperación con Rotary Club, y contenedores para el material blanco e instrumental. Se cambiaron las ventanas y puertas en registros médicos, administración, dirección y anexo del centro, además de los postes y tejido limítrofe con Hogar Las Margaritas (ex Rayito).

Se remodeló el consultorio de psicología y la oficina de atención al usuario, mediante trabajo en yeso y pintura, se cambió la puerta principal de acceso al centro y de puertas internas por blindex con guarda arenada. Por último, se adquirieron materiales para jornada comunitarias de prevención y promoción en salud.

NOMBRES | Quizás el listado sea demasiado extenso, pero vale la pena mencionarlo, ya que es la rendición de cuentas que este grupo de vecinos hace a la comunidad de todo lo hecho con los fondos que la propia comunidad ha aportado.

Para finalizar, hay que mencionar a los integrantes del grupo de apoyo. Teresa Silva, Belqui Morales, Cristina Zubillaga y Rossana Molina, era el grupo estable de esta última época y Bettina Morales, Américo Arrocha, Yoly García, Horacio Caballero, Juan Píriz e Isabel Antúnez, participaron en el pasado. Así terminan los 10 años de este grupo.