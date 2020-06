Quinta y última entrega de estos especiales de Liga Mayor que hemos decidido realizar durante el mes de mayo aprovechando un nuevo aniversario de una de las dos ligas que tiene nuestro departamento.

Equipos campeones, cuerpos técnicos, goleadores, figuras y las divisiones formativas fueron temas abordados en ediciones anteriores. El capítulo de hoy está dedicado a destacar algunas de las tantas figuras libertenses que dejaron su marca en estos 24 años de actividad.

En ediciones anteriores nombramos casos como los hermanos Diego y Fernando Emanuelle o Alejandro Méndez, que con sus logros y buenas actuaciones, se ganaron un lugar en la historia más rica, no solo de sus clubes sino de la Liga Mayor en general, y es por ese motivo, su anterior aparición, que sus nombres no estarán incluidos en este informe. Aquí repasaremos otros nombres que han tenido su recorrido y destacada labor. En algunos casos aparecen ya jugadores fuera de actividad y cuya distinguida carrera comenzó antes de 1996 y otros que aún hoy siguen en vigencia. Comencemos el repaso.

NÚMEROS PUESTOS / Desde un comienzo de la Liga Mayor, Campana fue el equipo del interior con mejores actuaciones. Una base armada desde los últimos años de la Liga de Libertad, le permitieron al tricolor competir prácticamente de igual a igual con los rivales más fuertes de la capital departamental. Aquellos equipos de los primeros años tuvieron varios entrenadores sin embargo hubo figuras que se repitieron.

Uno de ellos sin duda fue Ruben Gáspari, titular y referente indiscutido en el fondo tricolor. Si bien la Liga Mayor lo agarró ya en el tramo final de su carrera, en el periodo 1996-2000, Gáspari siempre fue uno los dos zagueros titulares de Campana. Un jugador completo, de mucha presencia y de muy buena técnica. Además su buen juego aéreo y el hecho de rematar penales le permitieron anotar 16 goles en esos cinco años, un promedio alto para un defensor. Lo último de Gáspari en Campana sería en la Copa de Clubes de 2001.

Contemporáneo con Gáspari y compañero de mil batallas fue Gerardo Gervasini. La “Parda” fue el 5 de Campana en las primeras cuatro temporadas de Liga Mayor hasta que decidió retirarse finalizada la temporada de 1999. Desde ese día su carrera como entrenador prácticamente no se ha detenido, ya sea como colaborador o técnico principal, donde su mayor carrera la ha realizado a nivel de formativas siendo técnico de Campana, Juventud Unida y selecciones de San José Capital en Sub 15 y Sub 18. En 2010 también tuvo un corto pasaje como entrenador del plantel principal de Campana.

MUCHOS GOLES / En ese mismo equipo de Campana pero entre los delanteros se destacaba la figura de Roberto Méndez. Rápido, endiablo, “Robertito” ya había emergido como una figura importante en los últimos años de la Liga de Libertad y continúo con su racha goleadora en la Liga Mayor. El primer año anotó 11 goles que lo colocaron en el segundo lugar de la tabla de goleadores detrás del trinitario Hugo Crampett, quién defendía a River Plate. Al año siguiente superó esa marca y anotó 12 goles, tres menos que su compañero de equipo Diego Emanuelle, quién terminaría siendo el goleador de la temporada. Ese año además anotó el gol con el cual Campana venció a Universal y se clasificó para la Copa de Clubes de 1998.

En la temporada 2000 donde por primera vez su equipo estuvo en la definición también tuvo destaque con 10 anotaciones. Luego de algunos años alejados del club, retornaría a Campana en 2006 para jugar la Copa de Clubes. Ese año terminaría marcando los dos goles con el cual el tricolor le ganó la final de Sub 23 a Juventud Unida 2 a 0.

Méndez ocupa el tercer lugar entre los máximos goleadores de Campana en Liga Mayor solo superado por Bruno Arqueta y Leonardo Moreira.

En su carrera también defendió a Independiente en 2001 y Juventud Unida en 2003. Su último equipo en la Liga Mayor fue Progreso en la B.

Otro libertense protagonista varios años de la Liga Mayor fue Daniel Berto. “Carrasquito” tendría su primera aparición en 1997 cuando Roberto Centurión lo llevó a Oriental. Allí tuvo un muy buen rendimiento y una destacada labor goleadora marcando 12 goles que lo tocaron en el tercer lugar de la tabla de artilleros. Tres años más tarde Centurión asumió en Campana y entre sus refuerzos nuevamente estuvo Berto. En el tricolor jugó durante cinco temporadas y marcó 24 goles, los más recordados sin dudas fueron los dos anotados en la final de 2001 en cancha de Juventud Unida que termino con Campana campeón tras ganar 4 a 3.

En 2005 Daniel Berto pasó a Juventud Unida, equipo en el cual había jugado en sus inicios. En los verdes jugó ya más retrasado en el campo de juego pero igualmente tuvo actuaciones destacadas tanto ese año como en 2006. Más adelante también vestiría la camiseta de Independiente y lo último sería en la Divisional B en Progreso nuevamente con Centurión como DT.

VOLANTES / Luciano Acosta seguramente sea de los pocos jugadores que en su carrera han tenido la oportunidad de defender en 1ª división a: Campana, Independiente, Juventud Unida y San Rafael, esta última en la Liga Regional de Ecilda Paullier.

Con 17 años el “Laucha” estuvo en el banco de suplentes el día que Campana venció 4 a 3 a Juventud Unida y obtuvo su primera Liga Mayor. En ese año fue campeón en Sub 17 con los tricolores y además venía de formar parte de dos procesos consecutivos de Sub 18 e incluso de estar convocado a una pre-selección Sub 17 de Uruguay. Sin embargo no le fue fácil ganarse un lugar en el primer equipo de Campana que por ese entonces contaba con planteles realmente largos y competitivos. En 2002 tuvo minutos, tanto en la Copa de Clubes como a nivel local. Lo mismo ocurrió en las siguientes temporadas. En 2005 llegaría su primer y a la postre único gol en primera con la casaca tricolor. Por la 9ª fecha del Clausura y en un partidazo, Campana derrotaba 5 a 3 a Juventud Unida en el Camaití. Ese día Acosta con un remate desde fuera del área abrió el tanteador en el único gol que tuvo la primera parte. Para el complemento sería sustituido.

Al año siguiente pasó a Independiente donde encontraría una mayor continuidad, inclusive siendo convocado en una ocasión por Páez para la selección mayor de San José. En el rojo estuvo hasta 2008. Tras un año sin jugar, en 2010 se incorpora a Juventud Unida donde tendría sus mejores años y terminaría más adelante siendo capitán. En este 2020 a sus 36 años y tras un par de años sin jugar Acosta había decidido volver a calzarse los botines para jugar en Independiente.

Luis Pablo Ferrari también tuvo su recorrido en los años de Liga Mayor. Vinculado fuertemente a Juventud Unida, le tocó estar en las malas y en las buenas con el elenco verde: el descenso, el posterior pasaje por la B, el ascenso y cuando al club le tocó definir el título. Entre los años 2000 y 2002 vivió su mejor momento que lo llevaron a integrar un par de procesos de selecciones. En 2003 y 2004 tuvo un par de pasajes por Independiente pero luego retornaría al elenco verde. Su otra salida se dio en 2011 cuando defendió a San Rafael en la Divisional B en lo que sería su última actividad futbolística antes de dedicarse a la dirección técnica.

PABLOS / Comparten nombre, puesto y algunas características tanto físicas como futbolistas. Uno surgió y fue figura de Campana, el otro surgió y aún juega en Juventud Unida.

Siendo muy joven Pablo López se abrió paso y se aseguró un lugar como defensa central del primer equipo de Campana. Estuvo presente en las tres consagraciones que tuvo el tricolor en la primera década de este siglo: 2001, 2005 y 2007 y en las muy buenas actuaciones a nivel de Copa de Clubes en 2002 y 2006. También tuvo participación a nivel de selecciones tanto juveniles como mayores.

Por su parte Pablo Belarmino en la temporada 2008 con 18 años saltó al primer equipo de Juventud Unida y desde esa fecha se convirtió en un jugador inamovible en la zaga verde con el número 3 en su espalda. Fue parte del vicecampeonato de 2010 y en su trayectoria también se destaca una muy buena racha a nivel de clásicos oficiales: 10 victorias en 15 partidos.

Además tuvo un breve pasaje por Río Negro en 2018 y también supo defender a ambas selecciones del departamento, primero San José Capital y estos últimos años a San José Interior.

CARRERAS CONJUNTAS / Las carreras de Jony Valdez y Christian Osores siempre han estado entrelazadas. Generación 86 ambos, desde el fútbol infantil les tocó enfrentarse, ocupando cada uno el rol de figura de su respectivo equipo: Juventud Unida y Campana. La temporada 2004 significó el debut el 1ª División tanto para uno como para el otro. Osores ya ese año marcaría cuatro goles pese a no ser titular. En 2005 volvería a marcar la misma cantidad de goles, logrando además ser campeón de la temporada, sin embargo no conforme con los minutos jugados, decidió al año siguiente pedir pase, nada más ni nada menos que para su tradicional rival. Ese primer pasaje por Juventud Unida fue muy bueno en cuanto a actuación y goles. Fueron 10 los tantos marcados.

En 2007 volvería a tiendas tricolores, esta vez para ser titular y terminar como goleador de la temporada con 12 anotaciones. En los tricolores también jugó la temporada 2008.

En el caso de Valdez, en su pasaje a 1ª División ocupó otros roles en el campo de juego. Fue volante y también lateral por derecha. Recién en 2008 pudo jugar por primera vez como delantero y tuvo una buena cosecha de goles que incluso le permitieron terminar como goleador del Apertura.

En la temporada 2009 nuevamente las carreras de Osores y Valdez se vieron entrelazadas ya que como parte de una negociación entre los equipos de Libertad, se acordó el pasaje definitivo de Osores a Juventud Unida y de Valdez a Campana.

Osores tendría otros buenos rendimientos en Juventud, sobre todo en parte de 2010 y parte de 2011. Por la Liga Mayor llegó anotar 70 goles en total y ocupa el lugar 12 entre los máximos goleadores. Además en 2016 jugando semifinal de Copa de Clubes con San Rafael ante Nacional de Florida llegó a la cifra de 100 goles en su carrera.

En el caso de Valdez tuvo también buenos momentos con la casaca tricolor, primero haciendo dupla con “Chucarro” López y luego con Arqueta, pero sin tanta eficacia goleadora y acompañado de algunos dificultades físicas.

Tanto Osores como Valdez, aparecen en la lista de los futbolistas que anotaron goles clásicos con las dos camisetas y supieron defender al seleccionado de San José tanto en mayores como juveniles. Ambos volverían a ser compañeros en 2019 cuando defendieron a Treinta y Tres en el Torneo Pre-clasificatorio.

Máximos goleadores libertenses:

Liga Mayor Divisional A

1° Alejandro Méndez 94

2° Bruno Arqueta 77

3° Christian Osores 70

4° Pablo Spósito 47

5° Roberto Méndez 44

5° Ignacio Veiga 44

7° Daniel Berto 42

8° Jony Valdez 40

9° Diego Emanuelle 38

10° Rodolfo Oteguy 30

Escribe: Marcos A. Soto