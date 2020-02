Falero recibió a grupos que trabajan por reapertura de balneario Arazatí

Una semana en la que el intendente José Luis Falero le dedicó tiempo a la problemática del balneario Arazatí fue la que pasó. El miércoles 12 recibió a los abogados Franklin Fuentes y Diego Caracciolo junto a los ediles Mario Guerra y Daniel Jara e hijo, en tanto que el viernes 14 atendió a una delegación del grupo los “tucu-tucu”. Con éste segundo grupo se comprometió a intentar un acercamiento con los primeros, con quienes han tenido desavenencias varias en el último tiempo.

Las diferencias entre los dos grupos se arrastran desde el momento en que Guerra (PN), y Jara (FA), comenzaron a oponerse a las manifestaciones organizadas por los “tucu–tucu”. Desde el montaje de un campamento en la portera el 8 de diciembre de 2019 en adelante, las diferencias se han ido acentuando hasta llegar a la conferencia de prensa que los abogados y los ediles realizaran al arranque de febrero, en la cual Mario Guerra cuestionara a los “tucu-tucu”, acusándolos de actuar políticamente de cara a las elecciones departamentales en favor del FA, algo que fue respaldado por el propio Jara.

Mediante un comunicado de prensa, el lunes 10 los “tucu-tucu” exigían “la retractación pública” de los ediles respecto a lo dicho en esa conferencia de prensa.

“Desde que inició el movimiento ‘los tucu-tucu’, Mario Guerra ha realizado alusiones descalificatorias, tendenciosas e irrespetuosas, tales como: ‘son un grupo político’, ‘sé de qué astilla son’, ‘politiquería barata’ y hasta se ha tomado el atrevimiento de escribir a integrantes del grupo, para decirle que la ‘creía más inteligente’, tratando de desestabilizar y evitar la adhesión a esta organización. ‘los tucu-tucu’ no tienen banderas políticas afortunadamente las adhesiones siguen llegando desde los más diversos ambientes sociales, culturales y políticos”, decía la misiva.

LOS ENCUENTROS | Fue el miércoles 12 el día en que Falero recibió a los abogados y a los dos ediles. A la salida del encuentro, el abogado Franklin Fuentes transmitió los detalles del juicio -de los cuales habláramos en la pasada edición-, en tanto que el asesor legal de la ISJ Pablo Pucheu dijo a los medios que la intención del ejecutivo departamental es contar con toda la información disponible para posteriormente definir los eventuales pasos a dar.

En esa idea de reunir toda la información posible fue que para el viernes 14 a las 13 horas fueron citados los integrantes de los “tucu–tucu”, para hablar con el intendente Falero -también en la Quinta del Horno-, algo que sorprendió al mismo grupo, ya que el martes 11, Sofía Mansilla había llamado a la comuna y se le dijo que el intendente los recibiría cuando “tuviera un tiempito”.

El encuentro duró más de dos horas y a su finalización, el grupo “tucu–tucu”, emitió un comunicado, dando su visión del encuentro mantenido con el Intendente, junto a un representante de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

En el comunicado, el grupo enumera los principales avances logrados con el diálogo. “El Intendente manifestó que está en total desacuerdo con la existencia de la portera, el acceso debe ser libre” y se comprometió a “iniciar el proceso de formalización del Balneario Arazatí”.

A su vez, añaden los integrantes de los “tucu-tucu”, Falero aceptaría “la propuesta de los vecinos para crear una Comisión coordinadora para trabajar en la adecuación del balneario”, a la vez que hubo compromiso del grupo de pedir reuniones con las y los candidatos a la Intendencia para que conozcan la propuestas y proyectar a futuro. También se plantearon inquietudes como la falta de servicios y el arreglo de ramal de la ruta 1 hasta Balneario Arazatí.

También se trabajará “en estudiar las propuestas a bajadas alternativas que hay y se encuentran sobre la mesa. DINAMA seguirá la investigación por la tala indiscriminada de 51 árboles en la zona pública y se trabajará en conjunto para “una nueva forestación y recuperación de la faja costera”.

Aclara al final del comunicado el grupo que “no resignamos ninguna de las medidas de lucha que venimos llevando adelante y en próximos días anunciaremos nuevas medidas”.

CONCLUSIONES | Sofía Mansilla habló con La Semana y dio a conocer las impresiones que le dejó el encuentro con el Intendente. “Ellos terminan su período y no pueden hacer mucho más”, comenzó diciendo Mansilla, quien insistió en que “varias veces el Intendente nos dijo que él no estaba de acuerdo con la portera, pero que no puede hacer nada, porque hay un juicio y los abogados le han recomendado que no la abran”.

El grupo lo que hizo fue llevarle “propuestas para Arazatí se transforme en balneario, porque cuando le dijimos que el balneario nunca había tenido servicios, dijo que el lugar nunca fue certificado como tal. Nos dijo que ellos estaban enfocados en otros balnearios que estaban venidos abajo, como Boca del Cufré y Kiyú”, contó Sofía Mansilla.

“En definitiva -añadió la vocera de los ‘tucu–tucu’-, la reunión fue buena porque nosotros queríamos plantearle cosas, pero también queríamos escucharlo, porque yo no recuerdo mucho de escucharlo hablar sobre esto”. Informó Mansilla que el lunes pedían una reunión con la Junta Departamental, en lo posible para el jueves 20.

Respecto a la posibilidad de una bajada alternativa, dijo Sofía Mansilla que el Intendente le dijo que no era bueno “porque dicen los abogados que puede interferir en el juicio, pero el juicio puede llevar años y el verano que viene, si todo sigue igual, ¿qué hacemos? Él nos planteó que hagamos un proyecto de bajada alternativa y se lo presentemos a los candidatos a la Intendencia. Ahora él no se puede comprometer a nada”.

Consultada sobre si Falero les había cuestionado por las movilizaciones, dijo que al principio sí, “pero después entendió. La persona que fue de DINAMA le dijo que era normal, que tendría que preocuparse cuando la gente no se manifieste por el medio ambiente. Nosotros nunca hicimos nada malo”.

Respecto al relacionamiento con los ediles que encabezan el otro movimiento de vecinos, dijo Sofía Mansilla que “nosotros no vamos a hablar con ellos, el que hablará será Falero y con los abogados, para ver si ellos aceptan trabajar en conjunto con nosotros”.

Dijo por último que si bien con el juicio ellos no quieren “saber nada, vamos a ir a manifestarnos al Juzgado cuando haya audiencia, aunque no somos nosotros los que lo iniciamos”.

Por Javier Perdomo