Este martes será una jornada clave para definir el futuro de los trabajadores despedidos en Cotar

El conflicto por el despido de 11 trabajadores de la empresa Cotar, tendrá este martes desde las 13 horas una instancia fundamental en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la cual se escuchará la respuesta del nuevo propietario de la firma a los planteos que se le realizaron en dos sendas reuniones cumplidas los días jueves y viernes de la semana que pasó.

Recapitulemos. Al cierre de la pasada edición, el sindicato anunciaba la venta de Cotar –negada en reiteradas ocasiones a este medio por su propietario-, a la empresa Comar de San José, razón por la cual 11 funcionarios –en su mayoría mujeres-, que estaban sindicalizados quedaban despedidos. El comunicado y el contacto telefónico mantenido por La Semana con voceros del sindicato, anunciaban la toma de medidas para el caso de no llegar a una solución, entre ellas un paro nacional de transporte.

La trascendencia del problema hizo que la reunión pactada para el viernes 13 en el MTSS se adelantara para el jueves 12 a las 11 de la mañana. Fue una reunión extensa en la que por primera vez las partes tomaron contacto con el nuevo dueño de la empresa Cotar. También estuvieron presentes representantes del actual dueño Adelqui Tarila, el director de Tránsito Felipe Martín, el director de Tránsito de la Intendencia Marcos Reyes, los representantes de Anetra (Asociación Nacional de Transportistas), el Ministerio y los trabajadores sindicalizados.

SEGUNDA REUNIÓN | Por varias horas sesionaron y si bien no llegaron a una definición, Nancy Colman, una de las gremialistas despedidas, dijo a La Semana que se había podido dialogar con el nuevo dueño y se logró plantearle algunas propuestas.

Pero las negociaciones no quedaron ahí ya que el viernes hubo otra instancia en la Dirección de Tránsito de la Intendencia, el dueño de Comar y la dirigencia de la Coordinadora del Inter.

Tras ese encuentro –y luego de informar a los despedidos-, el dirigente Juan Arellano contó en la charla mantenida en San José “buscamos incorporar a la gente que está afiliada al sindicato y que había quedado fuera de este contrato. El dueño se llevó algunas propuestas y el martes tendrían que presentar alguna contestación sobre la cantidad de trabajadores que podría asumir esta nueva empresa”.

En opinión del dirigente sindical “la reunión fue buena, la discusión también fue buena y también la forma en que ellos recibieron nuestro planteo. Tenemos que esperar la decisión ahora, pero el ambiente general de discusión fue bueno”.

Respecto al argumento esgrimido por la empresa sobre por qué no toma a este personal “es que compró la empresa sin personal”, comentó Arellano, que añadió que “más allá de eso, nosotros sabemos que había contratado a cinco choferes que no estaban en el gremio. Lo que está claro es que los trabajadores agremiados no estaban incluidos en el negocio. De los que no estaban afiliados al gremio, tomaron un total de siete y los demás que estaban fuera del gremio los incorporó Tarila en otras empresas suyas. Los únicos que quedaron fuera son los afiliados al gremio y para nosotros eso es claramente persecución sindical”.

El representante del “Inter”, dijo que el actual planteo es la incorporación de la mayor cantidad posible de trabajadores a la nueva empresa y también la posibilidad de crear “una bolsa de trabajo”, aunque con las normas claras. “Tenemos que ver cuánto tiempo tienen de seguro esos trabajadores que vayan a la bosa, porque esa bolsa puede existir un año y los trabajadores no pueden quedar sin salario la mitad de ese tiempo. Eso nos preocupa; además queremos saber a quienes involucraría esa bolsa, si es solo para Comar sería un problema; el grupo Cotar que tiene otras empresas también tendría que hacerse responsable. No queremos que la bolsa se diluya en el tiempo, que sea algo serio y que participen muchas empresas”, dijo Jua Arellano.

EXPECTATIVA | “Estamos abiertos a la negociación, siempre que sea algo claro, que no es lo que hemos tenido hasta ahora cada vez que negociamos con Cotar. Echó a dos mesas sindicales enteras y de la tercera mesa que es la que tenemos ahora, en tres o cuatro años, hemos tenido 4 o 5 despidos por mala conducta, por hechos inventados, algo que no se da ni en las empresas más grandes. No es muy serio negociar con él”, dijo Arellano en referencia al saliente propietario de Cotar.

Consultado respecto a si sigue en pie el paro nacional programado, Arellano dijo que “si, sigue en pie hasta que empecemos a descifrar qué va a pasar con el futuro de los trabajadores; si nosotros no tenemos claro cuál será el futuro de los trabajadores el paro va a seguir en pie. Según la respuesta que tengamos el martes es que evaluaremos cómo se seguirá”.

En relación a cuándo sería dijo que “lo que estamos pensando es en instrumentarlo cuanto antes, nosotros ya tendríamos que empezar a discutir eso”.

Por Javier Perdomo.