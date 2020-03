Entrevista con Daniel Espinel, nuevo presidente de la Liga Regional de Ecilda Paullier

Ya a finales de 2019 cuando se transformó en vox populi que Yonny Suárez no seguiría como presidente de la Liga Regional de Ecilda Paullier, comenzó a sonar el nombre de Daniel Espinel como sustituto. Él de entrada pareció aceptar el reto y ante la consulta, con la tranquilidad que lo caracteriza, respondía “vamos a ver, es una posibilidad”.

A medida que los días fueron pasando esta posibilidad dejó de ser un rumor y pasó a ser algo concreto, máxime aún que varias instituciones comenzaron a llamarlo para brindarle su respaldo.

Seguramente lo más difícil para Espinel fue conformar su equipo de trabajo ya que además de Suárez y exceptuando a Antonio Martínez, el resto del cuerpo neutral iba a renunciar.

Ya desde enero comenzó con los contactos pero no fue nada fácil. El “dale para adelante pero ahora no puedo” o “te doy una mano pero no como neutral”, fue el común denominador de las respuestas.

Mario Rapetti, un hombre vinculado desde hace mucho a esta Liga fue el primero en darle el sí y recién un par de días antes de que se levantara el cuarto intermedio logró confirmar otros nombres: Daniel Campanella y Gastón Doglio, para que lo acompañaran. Ya con cinco de los seis nombres confirmados, este grupo comenzó a funcionar.

SU CARRERA | Daniel Espinel tiene 65 años, actualmente está radicado en Ecilda Paullier y su vínculo con el fútbol es prácticamente desde siempre. Hombre del riñón de San Lorenzo de San José, fue allí donde hizo sus primeros pasos en el fútbol, inclusive llegando a jugar en 1ª División aunque sólo una temporada.

Diez años viviendo en el exterior y otros tantos en el departamento de Maldonado lo alejaron del fútbol local pero retornaría en la década del 2000 para nuevamente vincularse con el club de sus amores. Allí fue pasando por varios cargos tanto en la Directiva como de delegado ante la Liga hasta que en 2007 le tocó ocupar nada más ni nada menos que la Presidencia.

Tras un par de temporadas al frente de la institución azulgrana, pasó a conformar el Cuerpo de Neutrales de la Liga Mayor bajó la presidencia de Ernesto Ubal y siguió allí también en las presidencias de Gustavo Ferreira y Gustavo Bares, en todos los casos ocupando la Tesorería.

A su participación en la Liga Mayor lo sucedió un cargo como Consejero de OFI durante un año en la presidencia del salteño Gabriel Rodríguez.

Daniel Espinel se define como un dirigente “hincha de los procesos de selecciones” por eso estando vinculado a la Liga Mayor siempre trabajó y siguió de cerca a las selecciones blancas tanto a nivel de mayores como de juveniles. Y fue justamente a raíz de la selección que se dio su primer vínculo con la Liga de Ecilda Paullier cuando en 2012 Daniel Blanco lo invitó a colaborar con en el primer proceso de selecciones de San José Interior. En esa oportunidad hizo las veces de delegado.

Ya radicado en Ecilda Paullier agarró la concesión de la cantina de Artigas y colaboró con este club en los dos años que participó a nivel de formativas. Tras volver durante una temporada a la presidencia de San Lorenzo, el año pasado se arrimó a Sacachispas, en principió también a colaborar con las formativas pero también hizo las veces de delegado en la Liga.

A finales de 2019 fue confirmado en el cargo de coordinador deportivo del proceso de San José Interior a nivel de mayores y ahora ocupará nada más ni nada menos que la presidencia de la Liga Regional de Ecilda Paullier.

LA PRESIDENCIA | “Sinceramente no se me cruzaba por la cabeza ser presidente de la Liga pero el día que el Gobierno Departamental le hizo un homenaje a la selección se me acercó José Luis Canella (presidente en ese entonces de San Rafael), a preguntarme si podía manejar mi nombre para presidir la Liga ya que el cuerpo de neutrales anterior había manifestado que no seguirían en los cargos”.

Según Espinel “soy un tipo audaz, por lo que le respondí que si había un consenso entre los clubes le diera para adelante”. Fue el propio Yonny Suárez quien unos días más adelante lo llamó y le manifestó que tras un sondeo hecho, los clubes le daban para adelante y así se terminó de gestar esta posibilidad.

Todo el tiempo que pasó entre que aceptó que se manejara su nombre y que finalmente se concretara su llegada a la Presidencia, se tuvo interiorizando sobre el manejo y la situación actual de la Liga, y por supuesto en buscar gente para que lo acompañara en el grupo de trabajo.

“A uno de los primeros que llamé fue a Daniel Blanco, que yo pensaba que era un candidato natural para presidir la Liga, pero él me manifestó que andaba en otros proyectos personales y me dio para adelante diciendo que si yo quería trabajar por la Liga tenía su apoyo”.

Espinel dice estar “muy contento, es un gran orgullo para mí” y agrega que se encontró con una Liga “muy ordenada en todos los aspectos”.

Ya en la primera sesión le tocó tratar un tema difícil como fue la afiliación del Club Deportivo Playa Pascual a la Liga. Difícil por la división que generó a la hora de votar entre las instituciones. Sobre este tema Espinel dijo estar en cierta forma acostumbrado a estas situaciones debido a su experiencia en la Liga Mayor donde muchas veces se daban estas confrontaciones entre los clubes y aseguró que “a diferencia de la Liga Mayor aquí en la Liga de Ecilda Paullier todo es más light, es mejor el relacionamiento, hay más confraternidad entre los clubes”.

Sobre el tema Playa Pascual también explicó su decisión del otro día de acompañar a la mayoría “siempre tengo claro que la Liga es de los clubes y yo considero que si hay una mayoría para que Playa Pascual no sea aceptado como la hubo el otro día yo no voy a ser quien revierta esa situación con mi voto”. Aunque a título personal tiene una opinión contraria a esa decisión y por eso pidió la reconsideración del tema para la próxima sesión “indudablemente ellos (Playa Pascual), cayeron en un momento donde tenemos muy fresco el recuerdo de lo vivido con Cruz Real, pero en lo personal me pareció una institución seria, una institución de muchos años, tienen personería jurídica, tienen 400 socios, me parece que es una institución que vendría a sumar, que va a potenciar las selecciones”.

Otra característica que dejó en claro Espinel es que si bien a él le toca ocupar la presidencia, es una persona que busca el consenso y el trabajo en equipo, por lo que las decisiones pasarán siempre por todo el grupo de trabajo. En esto incluyo al tema selecciones y por ejemplo a la designación de los distintos cuerpos técnicos aunque dejó en claro que en lo personal “soy hincha de designar técnicos que estén identificados con esta Liga”.

Los cargos

El pasado jueves se levantó el cuarto intermedio de la Asamblea de Clubes de la Liga Regional de Ecilda Paullier y allí con el voto unánime de todas las instituciones, asumió el nuevo Cuerpo de Neutrales que tiene a Daniel Espinel a la cabeza.

Junto a Espinel trabajarán en este nuevo Cuerpo de Neutrales, Daniel Campanella como vicepresidente, Mario Rapetti como tesorero, Gastón Doglio como protesorero y Antonio Martínez como secretario. Aún resta integrar una persona para el cargo de protesorero pero por el momento no hay nadie confirmado.

Afiliación de Playa Pascual

Ya con el nuevo Cuerpo de Neutrales en sus cargos el primer tema a tocar el pedido de afiliación del Club Social y Deportivo Playa Pascual.

Algunos clubes volvieron a mostrar ciertas inquietudes y reparos por lo que nuevamente se hizo pasar a sala a los representantes de Playa Pascual para responder algunas cuestiones.

Luego fue turno de la votación y allí entre los 14 clubes presentes (Estrella del Sur nuevamente no concurrió), ocho decidieron votar en contra de la afiliación de Playa Pascual mientras que los seis restantes se mostraron a favor. Ante esta situación y tras lo acordado internamente, los neutrales decidieron acompañar a la mayoría por lo que de esta forma fue negada la afiliación de esta nueva institución a la Liga.

No obstante y a pedido de los propios neutrales, en la próxima sesión de la Liga a realizarse el 2 de marzo en la sede de Juventud Unida, se reconsiderará el tema y esta decisión podría revertirse ya que con un solo voto más, habría empate entre los clubes y allí los neutrales votarían positivamente.

Entre los que votaron favorablemente a la incorporación de Playa Pascual estuvieron La Paz e Independiente, quienes argumentaron su voto en el mismo sentido destacando que “Liga siempre fue una Liga inclusiva” y que así como en el pasado cercano a sus instituciones les abrieron las puertas, esa misma iba a ser la actitud de ellos ahora. El representante rojo además se preguntó “cuántas de las instituciones que estamos acá presentes tienen 400 socios como los que tiene Playa Pascual”.