Elucubraciones 2020 (edición del 19/05): El edil desbocado y la historia que nos acecha

Permítame llegar a sus manos otra vez, con la columna que de todo le habla sin saber si la razón le cabe o sólo se la pone de atrevido que es, nomás. Las elucubraciones tienen esa particular cualidad de encontrar preocupaciones a las cuales referirse hasta debajo de las piedras, así que es tiempo que vayamos visualizando las que surgirán esta semana, esperando que usted las considere interesantes y llegue hasta el punto final de la cuarta página de su periódico. Vayamos comenzando entonces con la tercera edición del mayo pandémico.

Quienes hace tiempo leen estas líneas semanales, recordarán que en más de una ocasión he mencionado la poca consideración que le tengo al rol de las juntas departamentales, en función de las escasas potestades que le asigna la Constitución, por su escasa representatividad política (por ejemplo en Montevideo, a un partido opositor le cuesta más votos un Edil que un Diputado), por el desinterés de la sociedad en ellas y hasta por el ninguneo que los propios partidos le hacen a esta instancia del segundo nivel de gobierno.

Por eso, como se ejercen cargos honorarios (falsamente honorarios, ya que los litros de nafta que reciben en compensación en San José, representan un sueldo encubierto superior a los 40 mil pesos), ediles son aquellos que están queriendo comenzar una carrera política y quieren “mostrarse”, personas jubiladas con mucho tiempo libre y aquellos que por su ocupación, tienen tiempo y dinero suficiente como para distraer un poco de esos recursos en trabajar por el bienestar público. Esto, por supuesto, hace que la calidad de los representantes departamentales (me refiero a su formación y al conocimiento de la “cosa pública” que hay que tener para ejercer un cargo electivo), tiende a ser baja o muy baja (aunque como siempre, hay excepciones). Esto, claro está, le quita calidad a la democracia.

Dicho esto, lo que le quería comentar era que cada tanto, aparece alguno de esos hechos revulsivos que confirman esa idea de que Edil es cualquiera. El protagonista en este caso es el edil nacionalista Mario Guerra, quien ha hecho gala -otra vez-, de su profundo desprecio por las mujeres y también por la democracia, gracias a la visibilidad que le da su condición de integrante de la Junta Departamental.

Guerra, como recordará el lector, ya ha sido protagonista de exabruptos públicos que merecieron condenas masivas, como cuando dijo que las integrantes de los grupos pro derechos de los animales “relinchaban”, a la vez que le dedicó algunos comentarios despectivos hacia sus colegas edilas (incluidas las de su propio partido). Aquellos comentarios le habían valido las más variadas condenas y la calificación de “dinosaurio” y este escriba, que había mantenido algunas charlas amables con él en ese tiempo, no quiso ser lapidario y no se sumó a quienes pedían a gritos su cabeza, por más que eran indefendibles sus dichos y algún “palo” se llevó en esta misma sección. Como era de esperar, Guerra le retiró el cariño a este medio desde ese tiempo (la gente no soporta que la cuestionen).

Resulta que ahora volvió a desbocarse y días atrás fue invitado a un programa radial en San José -conducido por Jorge Gutiérrez Pérez-, y allí se despachó contra la edila frenteamplista Ana Gabriela Fernández (que en el mismo programa había realizado días antes fuertes denuncias sobre el funcionamiento de la Junta), a la vez que reiteró conceptos que vertió en una media hora previa (un espacio en el que los ediles pueden hablar de cualquier bobada, antes del comienzo formal de las sesiones), sobre su deseo de que se tire abajo el Memorial Penal de Libertad, desconociendo todo el proceso que llevó a su construcción, mostrándose despreciativo con quienes sufrieron represión y tortura durante la dictadura.

Esos mismos conceptos ha ido reiterando en los distintos programas radiales y televisivos a los que lo han invitado desde entonces y así se ha ido envalentonando y subiendo el tono de su discurso, mostrando con mayor fuerza su desprecio hacia las mujeres que piensan y hablan, y también su animadversión hacia cualquier persona o colectivo que no se adapte a su forma de ver el mundo, que por cierto se muestra más que limitada.

Le aclaro que no quiero hacerle perder el tiempo a usted ni perderlo yo mismo criticando las declaraciones de Guerra en las elucubraciones -unos de los espacios más importantes de su periódico-, pero sí cabe hacerse preguntas en voz alta. Por ejemplo, si los partidos políticos no tendrían que ser más cuidadosos con las personas a las que les da la oportunidad de ser candidatos (al cargo que sea), en una elección.

Yo sé que no puedo pedirles que dejen los acomodos y los acuerdos por los cargos, pero por lo menos sería bueno que midan mínimamente el coeficiente intelectual de los hombres y las mujeres que sacan a la cancha, que además deberían estar obligados a dar fe de sus sentimientos democráticos, en ningún ámbito de gobierno debería permitirse que haya quienes canten loas a una dictadura y la represión. Una persona que llega a un cargo por la vía democrática -como llegó Guerra-, no puede desconocer y menos, desear la muerte, de quienes no piensan como él piensa (yo sé que usted está pensando que en Cabildo Abierto está lleno de esa gente, pero no lo considero un partido democrático, por lo tanto no lo tomo en cuenta en el análisis).

Como le dije ya, en este tiempo de convulsiones y cataclismos mundiales, no habría que perder el tiempo con personajes como Guerra, pero tampoco quería dejarlo pasar sin más. Vestido de personaje “campechano”, no se puede decir cualquier cosa.

Termino haciendo mención a la fecha del 20 de mayo. Una de las movilizaciones más importantes de cada año en Uruguay. Otro momento central del año que la “nueva normalidad” que nos regaló el coronavirus, no permite que se lleve a cabo. La Marcha del Silencio que ha congregado alrededor de 100 mil personas en Montevideo desde 1996, deberá recordarse con actividades virtuales en este 2020 (en el futuro deberemos llamar al año 20 como el año de la virtualidad).

Virtual o presencialmente la necesidad de verdad y justicia permanece. Quienes no perdieron a nadie, quienes no sufrieron persecución por pensar, dicen que es historia vieja y que hay que dejarla atrás. Esa gente no sabe, que la historia es la historia, no es nueva ni vieja y si la queremos ignorar más nos persigue. La historia es lo bueno y lo malo de nosotros mismos, no vale recordar las páginas heroicas y ocultar las negras. Unas y otras siempre estarán ahí, acechando al presente, así que asuma de una buena vez que los familiares seguirán queriendo saber el destino final de sus muertos, por mucho que a usted no le guste.

Me retiro ya. Seguramente habrá grandes novedades para que las comentemos acá. La próxima será el miércoles 27, porque en el calendario, el 26 es el día del libro y las imprentas no trabajan en la madrugada del 26. Serán apenas 24 horas más, que nos darán la posibilidad de seguir meditando en la nueva a-normalidad. Hasta entonces.

Por Javier Perdomo.