El silencio de la Dirección de Cultura ante la consulta sobre respaldos a los actores culturales en tiempos de COVID -19

En la sección Cultura de La Semana hemos venido presentando en las últimas semanas, diferentes puntos de vista respecto a los impactos que las medidas sanitarias han tenido en el ámbito cultural, tanto a nivel nacional como local (en la nota central de esta página, la entrevista es a otra de las instituciones afectadas por la pandemia).

En esta ocasión queríamos conocer la opinión oficial del Gobierno Departamental a través de su Directora de Cultura Celeste Verges; consultarle sobre cómo se está reprogramando la agenda cultural del departamento, de qué manera podrá la Intendencia mitigar los impactos que están padeciendo los diferentes actores culturales en cada localidad de San José.

Pues nos quedamos con las interrogantes, ya que no recibimos respuesta de Verges a los mensajes que se le dejaron en el contestador. No queremos pensar que no existe un plan de contingencia aunque de tenerlo sería importante hacerlo llegar a la población, esa es la función de los medios de comunicación, y mucho más en tiempos de distanciamientos y oficinas cerradas al público. La intención era ser el nexo entre los y las responsables de las políticas públicas y los ciudadanos y ciudadanas que de algún modo están involucrados o interesados en ellas.

El sitio web del Gobierno Departamental, en su sección Cultura tiene una última entrada registrada con fecha 2 de marzo, no hay una comunicación oficial en este rubro a partir de la declaración de Emergencia Sanitaria Nacional. Hay muchos artistas independientes y colectivos en diferentes áreas atravesando momentos difíciles, era de esperar que las autoridades departamentales en la materia pudieran darles un mensaje, mínimo, que sugiera al menos un acompañamiento en la situación.

Acá estaremos, abiertos como siempre, cuando la Dirección de Cultura lo desee, para dar a conocer su visión sobre este complejo momento que están pasando los hacedores de cultura en tiempos de coronavirus.

Por Jorge Gambetta.