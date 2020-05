“El regreso de Joaquín” de Carolina Silva está ahora en la Biblioteca Ceibal

Días pasados la propia Carolina Silva difundió información respecto a que su libro “El regreso de Joaquín” había sido seleccionado por la Biblioteca Digital Ceibal para integrar su oferta literaria y sobre esta distinción habló con La Semana.

La escritora libertense dijo que “fue un alegrón, porque a la biblioteca puede acceder cualquier uruguayo desde cualquier lugar del mundo”.

Sobre cómo llegó su trabajo a formar parte de la colección virtual, Carolina Silva dijo que “es la editorial la que se encarga de proponer los libros, ese es un poco su trabajo. En marzo me habían dicho que la Biblioteca País les había pedido cierta cantidad de libros y que habían propuesto ‘El regreso de Joaquín’ y que había sido elegido para subirlo este año”.

LA TRAMA | Como se recordará, la historia trata de un niño de 10 años totalmente absorbido por el mundo virtual, los juegos electrónicos, la computadora. Para que recupere su vida real y disfrute de la niñez, sus padres se mudan a un pequeño pueblo donde ni siquiera ha llegado la energía eléctrica. Allí el niño conoce nuevos amigos y descubre nuevas oportunidades que le permiten regresar al mundo real y el contacto con la naturaleza y las aventuras infantiles.

Silva dijo que “el contenido del libro yo siento que está cada vez más vigente y lamentablemente cada vez a más cortas edades, porque cuando lo escribí, que fue en 2012, la primera publicación fue para tratarlo a partir de cuarto de escuela y ya en su última edición se empezó a trabajar en primero o en segundo, no porque el niño lo fuese a leer solo, porque es una lectura que no es para esa edad, pero sí en la necesidad del entendimiento en cuanto al mensaje que transmite”.

La escritora dijo que “para el docente resultaba más urgente transmitir el mensaje antes, a más temprana edad y me sorprendió que me llamaran, porque si bien es cierto que yo anduve mucho con el libro y en el correr de los años cada vez más temprano las maestras querían comenzar a trabajar el tema, yo les decía que pensaba que no era un libro para primer año, pero me respondían que los chiquilines venían como más adelantados ahora”.

EL FUTURO | En cuanto a las perspectivas que abre la biblioteca digital, Silva dijo que “me parece que si bien el tema económico no significa algo importante, lo mío no pasa por eso, me pasa por lo que se abre para el libro. Yo por ejemplo tengo amigos viviendo en España y otra en Holanda, a la que no había tenido oportunidad de hacérselo llegar y ya lo leyó, porque pasa que estando lejos acceden porque es alguien de su pueblo, eso que pasa que de pronto a alguien que está más cerca no le despierta interés”.

La autora agregó que “no esperaba que pudiera ocurrir con este libro en particular, porque hay otro publicado más recientemente, en 2016, por eso me sorprendió”.

Sobre el régimen de la biblioteca del Plan Ceibal explicó que “funciona con préstamos, como cualquier biblioteca, entonces hay cierto número de volúmenes disponibles y si se agota por la demanda la biblioteca vuelve a solicitarlo”.

Los autores reciben un mínimo retorno económico por cada préstamo, obviamente no hay un beneficio económico en ello. Para Carolina Silva “significa una buena carta de presentación el estar en esa biblioteca por la difusión que pueda alcanzar, porque entre los usuarios están todos los docentes y alumnos y también está el Plan Ibirapitá con muchísimos potenciales lectores en la plataforma”.

Sobre el futuro de las ediciones en formato papel, Carolina Silva cree “que el público va a ir recurriendo cada vez más al formato digital, sobre todo las nuevas generaciones ya crecen con la tecnología, tal vez los mayores sigamos intentando dentro de nuestras posibilidades tener el formato papel, pero hay indudablemente un tema de costos que para las editoriales es muy importante”.

La escritora agregó que “el formato papel genera un montón de oportunidades, desde las ferias y las presentaciones. Uno se pregunta dónde irá a parar eso que se da porque existe el libro en las manos de alguien, en las ferias nos encontramos muchas veces con presentaciones de libros de youtubers por ejemplo y se generaban filas enormes de adolescentes para ver en formato papel lo que habían visto en videos y esa es la magia que hay en el libro que lleva a mucha gente lo quiera tener y guardar y tal vez para muchos signifique primero conocerlo en las redes y después querer tenerlo en su biblioteca”.

Al comentarle sobre la suspensión de la Feria del Libro de San José debido a la actual situación, Silva lamentó el hecho, dijo que “la suspensión de la Feria puede generar dos alternativas, como dar más tiempo para la preparación más adelante de una gran feria, que siempre lo es, porque hay un trabajo previo impresionante de mucha gente y significa una gran promoción a la que accede mucha gente. Espero que sea eso lo que ocurra en esta transición de muchas cosas que vivimos, la otra es que ocurra todo lo contrario” y la feria ya no regrese, lo que sería indudablemente una gran pena.

AUDIO | En los últimos días también han circulado algunos cuentos cortos de Carolina Silva en formato de audio a través de las redes. Al respecto, la escritora dijo que “el cuento corto particularmente me gusta mucho, y en la editorial no me han publicado, como que no les interesa, entonces con toda esta situación que vivimos se me ocurrió hacer estos formatos en audio. Realmente me apasiona hacerlo, el tema es que como todo trabajo de este tipo es para que lo reciba alguien, recibir la devolución de la gente que te lee, eso es el alimento, entonces como la lectura convencional por el costo no puede acceder todo el mundo, además que imprimir un libro a pulmón sale muy caro, entonces como la idea es compartir lo que uno hace sentí que esta sería una forma viable para todos en los tiempos que corren”.

Silva dijo que “fue una idea también un poco impulsada por Damián Rey, que siempre ha acompañado lo que hago desde su programa de radio entonces los cuentos van saliendo con un fondo de guitarra de él, algunos cuentos estaban escritos hace mucho tiempo y les hice alguna adaptación. La idea era llegar con algo en estos momentos, creo que el miedo está ahí, escondido, y yo sentí que podía acompañar a la gente a disiparlo un poco, humildemente con un granito de arena, por pequeños que sean no dejan de ser aportes y la gente responde bien, a algunos les hace pensar o reflexionar y si a uno solo le sirvió para mí ya es suficiente”.

La escritora dijo que también “es una forma de comunicación verdadera con la gente sin más interés que ese” y como anécdota agregó que “el cuento de las esculturas de Carlos Reyes lo escribí cuando fui a ver la muestra. Es un cuento que está incluido en una novela que está íntegramente escrita, una novela que me llevó mucho tiempo escribir”.

INTERESES | Respecto al interés de las editoriales, la escritora dijo que esa novela “cuando la presenté a la editorial no estaba terminada, pero me dijeron que tenía que darle como un giro porque no tenía ‘gancho’, en una palabra, que no era comercial, y a mí me gusta hablar de gente que hace cosas, que está entre nosotros, historias reales y cuando me dicen ‘tendrías que..’, ya es como pedirme que cambie la historia y es como si yo te dijese cómo tenés que escribir esta nota”.

Recordó que “me había pasado con la segunda parte de El Regreso de Joaquín, como se había vendido bien hice una segunda parte pero cuando vi sus sugerencias, encontré que no era mi segunda parte sino la segunda parte de ellos, no les cayó muy bien que me negara a la publicación, puedo aceptar algunos cambios, pero lo que pasa en la historia no puede variar”.

La escritora dijo que “yo no escribo con un objetivo comercial, a mí me nace una historia y la escribo como me nace, no lo hago para vender libros, ese no es mi negocio, y el editor es un empresario. Yo les agradezco mucho que me hayan abierto las puertas, también sé que uno no entra por las propias a una feria como la de Montevideo, la editorial abre muchísimas puertas”.

Sobre su trabajo literario Carolina Silva dijo que “estoy escribiendo alguna cosa, estoy escribiendo una novela para adultos y lleva cierta elaboración, debe cumplir determinados requisitos, tienen que haber historias paralelas que se crucen, lleva un trabajo que hay que hilvanar, entonces cada vez que me siento a escribir tengo que volver desde el principio” y adelantó que el título de la obra será “Ovejas negras” y sin dudas ya quisiéramos tenerlo en las manos para ver por dónde va la trama cuyo nombre sugiere un amplio campo de posibilidades.

