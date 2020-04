El ECIE genera vínculos a distancia en épocas de pandemia; preocupa falta de respaldos oficiales ante el “parate”

Para nadie resulta novedoso el detalle del impacto que viene significando la emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento social en el sector de la cultura. “Como para todos”, como dijo a La Semana Julio Persa, al ser consultado al respecto. Sin embargo es importante que el público alcance a dimensionar en el otro lo que cada uno está atravesando. Persa dijo sobre este momento que “cada uno lo lleva como puede, pero es complicado, de verdad”.

Para el Gestor, Director teatral y Actor del ECIE este “ha sido un gran impacto que también deja en evidencia, aunque ya lo sabíamos, la vulnerabilidad que, como algunos, otros también tiene nuestro sector”.

INCERTIDUMBRES| Persa agregó que “más allá de la situación en general de cómo vamos a paliar esta situación, se generan incertidumbres. Los espacios culturales a pesar de tener las puertas cerradas y la actividad suspendida, con lo que implica el cierre de espacios laborales para artistas y otros trabajadores de la cultura, se suma que el propio espacio en sí tiene sus gastos fijos y no hay ingresos, y no hay subsidios”.

El Gestor Cultural agregó que “se han hecho varios relevamientos, desde la Sociedad Uruguaya de Actores, desde el propio Ministerio de Educación y Cultura, pero hasta ahora ha sido sólo relevamientos, llenar un formulario y nada más que eso”.

Persa estimó que “esos relevamientos serán para dirigir el poco dinero que se destinó, al parecer hay un fondo que son unos cinco millones de pesos de la Dirección Nacional de Cultura y eso hay que distribuirlo en todo el país, o sea que nos puede llegar muy poco”.

Asimismo explicó que “se ha hablado de un fondo de 36 millones pero si uno ve el desglose se contemplan Fondos Concursables, los FESCA, los Fondos Regionales, son fondos que ya existían y no son para paliar la situación evidentemente”.

Persa dijo que “si pensamos que hay fondos concursables del año pasado que al día de hoy no se han cobrado aunque ya fueron homologados, quiere decir que adelantar los fondos tampoco atiende la situación, de verdad que está complicado, pero tenemos que resistir, no hay otra”.

REALIDAD| Los medios electrónicos permiten ciertas cosas, pero “más allá de las herramientas como el teletrabajo y demás, hay cosas que no se pueden hacer, los espectáculos públicos, la producción de espectáculos, se han cancelado estrenos y funciones y no hay un plazo, no sabemos cuándo se podrá retomar”, explicó Julio Persa.

Y agregó que aún cuando todo haya pasado, “esto va a repercutir, sabemos que va a haber un impacto en cuanto a la afluencia del público a las salas, una parte del público lo va a evitar, cada uno de los sectores tiene sus complicaciones”.

Persa explicó que “además esto sucede en un período especial del año, porque como sabemos, los espacios culturales que tienen una oferta educativa en enero se detienen, a no ser en zonas más turísticas que de pronto pueden tener una especie de zafra, nuestro territorio no es el caso, entonces al gestionar esos espacios nos preparamos para esos meses en los que sabemos que van a mermar las actividades, los ingresos y demás, pero marzo es un mes de muchas expectativas”.

En ese sentido agregó que “no solamente es la proyección del año, donde se empiezan a implementar proyectos que se han planificado sino que además se empieza a trabajar con el público, con propuestas, con las inscripciones, esto nos tomó en pleno proceso de inscripciones, que comenzaron el 2 de marzo y el 13 se declaró la alerta”.

Persa dijo que “no pudieron comenzar los cursos y más allá de cosas que estamos tratando de sostener a distancia es muy poco lo que podemos realizar, porque en la Escuela Integral de Actuación es imprescindible la presencia y el trabajo con el otro, por ahora está todo suspendido, en un principio se aplazó para mitad de abril, luego ya aplazamos a fines de mayo pero de manera tentativa”.

EN ESPERA| Son varios los proyectos que ECIE tenía previstos para esta temporada. Persa detalló algunos: “hay cosas que sabemos que ya no podremos realizar este año, hay parte del equipo que está trabajando en una obra que se estrenaba en Montevideo y aunque no se ha confirmado es muy probable que todo el proyecto pase para 2021”.

Sobre ese proyecto agregó que “es un espectáculo que se iba a estrenar en agosto y los ensayos iban a empezar a mediados de mayo, ya habría que correr al menos a setiembre el estreno, eso implica una reprogramación con la sala y demás”.

Asimismo “en el espacio teníamos prevista una obra que dirige Angélica González, ‘Equilátero’, los ensayos habían comenzado a fines de febrero, tras la alerta sanitaria se suspendieron y el elenco con la Directora continúan con algunos intercambios a través de Internet una vez por semana, pero aunque no se ha decidido tenemos casi la seguridad que el espectáculo no se va a estrenar en el primer semestre del año como estaba programado, es uno de los espectáculos que pensamos que podrá estrenarse más hacia fin de año, aunque tampoco es seguro”.

Por otra parte el Gestor dijo que “otra propuesta era como todos los años el cuarto año de la Escuela Integral de Actuación hace un trabajo de producción donde el grupo, además de ser el elenco son también los productores de su propuesta como parte del trabajo de egreso, se intenta que el grupo recorra un camino que se acerque en lo posible a un proceso profesional”.

En ese proyecto “cuarto año siempre estrena en el mes de octubre en cada generación, el año pasado el espectáculo fue Los miserables de siempre con dirección de Paola Gaggo. Este año el grupo no logró iniciar porque las clases de la EIA empiezan en abril, iniciaron a través de Internet, trabajando más que nada a nivel conceptual con el director de esta generación que es el actor Fernando Calzada, comenzaron trabajos teóricos con el taller de producción a través de plataforma virtual”.

Aunque la actividad continúa virtualmente, Persa dijo que “si bien el grupo sigue el proceso, sabemos que no es posible sostenerlo a través de plataformas, es otra de las propuestas que están condicionadas al cuándo se pueda comenzar a trabajar en el escenario”.

Otra propuesta del colectivo que se realiza cada año y que debió suspenderse es “una actividad que se denomina Contra el frío que la gestiona Gonzalo Saavedra del proyecto Lobo está, es un concierto con músicos invitados y donde la entrada es un abrigo que luego es entregado al MIDES para que llegue a poblaciones vulnerables”.

EN CASA| Ante una realidad atípica y muy compleja, los responsables del ECIE lanzaron este fin de semana el programa Ecie en casa, una programación de contenidos culturales a través de su canal de Youtube. Al respecto Julio Persa dijo que “más allá que la mayoría de nuestro personal está en seguro de paro, mantenemos el espíritu de hacer cosas, mantener de cierta forma el vínculo del equipo del ECIE y sus artistas con el público, cómo atender al público porque de alguna forma se ha roto esa comunión, queríamos generar algo a través de las redes y nació la propuesta de armar una programación vinculada a diferentes productos artísticos que se puedan ir estrenando a través de las redes”.

Explicó que “hicimos gestiones con artistas nacionales e internacionales que nos plantearon el interés de participar y sobre todo compartir material para poder estrenar con nuestro público, la idea es generar programaciones cada 15 días mientras dure esta situación”.

CONTENIDOS| Respecto a los contenidos de la programación Persa dijo que “buscamos materiales de difícil acceso a través de internet, la idea es compartir contenidos que de alguna forma sean exclusivos, no quiere decir que no se puedan encontrar, pero al público corriente le es más difícil encontrarlo, porque es material libre pero hay que registrarse y entonces intentamos ponerlo a disposición a través de este mecanismo” y agregó que “incluye documentales, ficciones, así como también registros de espectáculos, obras de teatro y de danza”.

La primera parte de esta programación comenzó el sábado y domingo y se extiende hasta el 29 de abril, Persa dijo que “pensamos que el 28 o 29 estemos presentando los siguientes 15 días, como estamos planificando en base a la incertidumbre del tiempo, creímos que lo mejor era una programación quincenal y no mensual, tendremos que ver cómo evoluciona esta propuesta y no descartamos que aquellos artistas que quieran sumarse a brindar material de forma gratuita para el público nos hagan llegar sus propuestas”.

Persa destacó que este programa “no requiere ningún tipo de suscripción, es algo que se hace totalmente en forma honoraria gracias a la buena voluntad de quienes nos ceden sus derechos al facilitar estos materiales, el espíritu es básicamente acompañar y tener un contacto con el público a través de este mecanismo”.

Por Jorge Gambetta.