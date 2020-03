El club Playa Pascual y el “no” menos esperado para su ingreso a la Liga de Ecilda

Como ya es de público conocimiento el Club Social Playa Pascual no pudo afiliarse a Liga San José Interior también conocida como Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier. La aceptación o no es a través de la Asamblea de Clubes del órgano y por un ajustado margen de votos no fue aceptada su integración para la temporada 2020. Dentro de los votos negativos, estuvo el del club Ciudad del Plata.

La Semana, que ha seguido desde el comienzo este proceso del Club Social Playa Pascual fue a consultar a su presidente Carlos Guarino para darle la oportunidad de hablar de este tema y de los otros proyectos que siguen en pie, como su aceptación en la Liga Rincón de Fútbol Infantil donde la recepción y actitud de las instituciones locales fue totalmente distinta, dispuestos a dar una mano en todo para integrarlos al seno de Liga. También se refirió al básquet, que ya comienza a competir, de Halterofilia y además se vienen mejoras para el espacio de práctica del deporte de las pesas, de Lucha Libre, donde se viene armando y entrenando el equipo y hasta de Telas a cargo de la profesora Sofía, sin olvidarse de la escuelita de Fútbol que funciona en el club.

Sobre la no afiliación a la liga de Ecilda Paullier, al consultar a Guarino sobre cuál o cuáles fueron los argumentos para no aceptarlos, dijo: “nosotros respetamos la decisión de la mayoría, pero nos dejó un gusto amargo, no por quienes integramos la directiva sino por quienes se comprometieron con el proyecto desde el vamos y nos apoyaron”.

Luego añadió: “nosotros no estamos enfrentados con nadie y menos con una institución local, todo lo contrario nuestras instalaciones están al servicio de todas las instituciones deportivas, sociales, publicas y privadas. Desde el comienzo de nuestra gestión en diciembre 2018 es lo que más hemos hecho intentar fortalecer al club en todos los aspectos y mucho más cuando se habla de reforzar la trama social”.

LA CANCHA | Respecto al campo deportivo, una de las razones por las que no fue aceptada las afiliación, dijo Guarino que ellos presentaron un “proyecto para su factibilidad a la ISJ, mantuvimos una audiencia con el ex intendente Falero y nos ofreció dos alternativas, una en la zona de Autódromo, la cual demoraría mientras finalizan el proyecto y la otra ocupar un espacio en el amplio espacio que la Intendencia tutela por vía judicial a la altura del kilómetro 30.500 de la Ruta 1 Vieja, pegado al campo de juego del Club Ciudad del Plata. Aceptamos esta por una cuestión de no detener el proyecto. La ISJ nos envió una pastera y acomodó el lugar y nosotros pagamos una segunda pastera para llevar a medida mínima el pasto, después de limpiar la superficie y la venimos manteniendo. Así que de vivos y menos de atrevidos ocupamos ningún predio y esto lo quiero dejar bien aclarado”.

En cuanto al proyecto de futbol mayor vienen estudiando distintas alternativas para no dejar parados a los planteles. Solo como un apunte recordatorio: cada año que finaliza, unos 100 niños de 13 años quedan sin poder practicar fútbol federado, debiendo sus padres hacer un esfuerzo económico en el mejor de los casos o la mayoría se desvinculan del deporte, cifra no menor que no todos manejan.

Entrando en otros aspectos del club, más precisamente al básquet que dirige Juan José Moura, contó Guarino que la Comisión de Padres y la Directiva del Club Social Playa Pascual, vienen ultimando detalles para el pulido y pintado de la cancha, realizando varias actividades de recaudación, que se difundirán a la brevedad.

Por Carlos García.