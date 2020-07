El arte, la docencia y la familia, en tiempos de pandemia

Desde que la pandemia de Covid19 se instaló en el país, hemos venido describiendo distintas realidades del impacto sobre diferentes actividades y actores del ámbito cultural. Hoy entraremos en un ámbito familiar que tiene la particularidad de contar con dos generaciones dedicadas a las artes plásticas y a la educación.

El reconocido escultor Carlos Reyes y su esposa, la maestra Pilar Correa explican, junto a su hija menor Paola, docente y artista plástica y su compañero Aníbal Latanzzio, también docente y artista plástico, cómo han sobrellevado esta inédita situación durante los últimos cuatro meses.

CLASES| Paola es profesora de Dibujo en el Liceo de Libertad, si bien dice llevar “con bastante tranquilidad” la situación, admite que “ahora que retomamos las clases presenciales les decía a algunos de los alumnos que ha sido algo para la cual no estábamos preparados, uno habla con mayores y también es la primera vez que viven algo así, es algo nuevo que nos obligó a ver las cosas de otra manera”.

En su caso la situación le exigió “ver los recursos digitales, aprender sobre la marcha, porque de pronto las clases se cortaron y hubo que establecer una comunicación con los estudiantes, debimos aggiornarnos con los recursos pedagógicos” y agradece “que había un Plan Ceibal porque sin él habríamos estado en el horno. Hemos tenido que aprender los usos, aprender a hacer un video tutorial, buscar formas de plantear actividades”.

Paola Reyes explicó que “no era sólo poner tareas, desde el Liceo de Libertad se hizo un trabajo muy serio de seguimiento, ver los estudiantes que no estaban conectados, saber cuáles eran las razones y de alguna manera buscar contemplar esas situaciones”.

Sobre la vuelta a las aulas agregó que “hubo compañeros docentes y funcionarios que dedicaron muchas horas de trabajo para ver cómo se podía realmente cumplir con las medidas, realmente hicieron un trabajo muy bueno que no lo habría podido hacer una sola persona, ni el Director solamente, acá hubo una colaboración muy valiosa de algunos compañeros para poder llevar a cabo esto”.

PLASTICA| Sobre su trabajo artístico Paola explicó que “hemos tratado de hacer alguna cosa, no todo lo que una quisiera, porque también se modificó la rutina de vida, porque si bien era más tiempo en casa también había que hacer un montón de cosas nuevas, pero traté de tomarlo con tranquilidad”.

Al respecto agregó que “estuvimos trabajando con Aníbal en un proyecto que él explicará, aproveché el tiempo para hacer cosas creativas. Estoy pintando cuadritos chicos y muy chiquititos, a veces haciendo copias de fragmentos de obras de otros pintores o propias, eso me ayuda a mantener cierta actividad plástica”.

En otro sentido explicó que “también empecé a usar un poco más algunas redes sociales como Instagram para publicar algún dibujo, o alguna ilustración, cosas que tengo y nunca había expuesto en estos medios”.

Además, vincularse más a las nuevas tecnologías le permitió comunicarse “con otras personas, vimos algunas charlas, como las de un grupo mexicano que se llama ‘Títeres resistiendo el coronavirus’, ellos las llamaban Master Class y las pasaban por Facebook y estuvo muy interesante porque te muestra panoramas diferentes de mucha gente que está haciendo cosas, compartiendo sus obras y materiales teóricos. Eso fue muy bueno para conocer proyectos de otras realidades, de gente que busca mantenerse de alguna manera en actividad”.

ANÍBAL| El responsable del Taller Caballo Azul dijo que su historia “es un poco diferente, porque el ritmo de la docencia en el ámbito privado está sujeto a lo oficial, cuando empezó la cuarentena se terminaron las clases, y ahora se están retomando de a poco, como que pasó esa parte más dura y de incertidumbre en la que uno no sabía lo que iba a pasar”.

Respecto a la posibilidad de clases virtuales, Aníbal Latanzzio dijo que “con algunos alumnos pudimos aprovechar los medios tecnológicos, ellos me motivaron a que lo hiciera y lo hice más o menos como pude porque no tenía preparación para eso, tuve que pensar sobre la marcha cómo generar contenidos unilateralmente”. Agregó que fue un desafío “porque no tenía la posibilidad de ir respondiendo a las necesidades del estudiante mientras trabaja, no poder corregir su trabajo mientras lo está haciendo, es un poco más frío”.

Sobre el retorno a las clases presenciales Latanzzio dijo que “se está retomando, sobre todo en Montevideo, que quizás había otra expectativa”.

En cuanto a la creación artística Aníbal explicó que “estuvimos trabajando un poco con Paola en lo que tiene que ver con un espectáculo de títeres, algo que nació con Karlos López, a partir de un cuento de tradición oral que es anónimo. Él hizo una versión de ese cuento y yo hice un proyecto de cuento ilustrado, lo presenté el año pasado en los Fondos Concursables, llegué al puntaje pero no accedí a los fondos porque ya estaban todos asignados”.

Aprovechando la cuarentena y que ese trabajo “estaba hecho, avanzado, lo empezamos a llevar a un espectáculo visual en un teatro en miniatura con títeres planos. Estuvimos trabajando en eso, sobre todo cuando la cuarentena estaba más dura, ahora está un poco parado pero veremos cómo lo retomamos a la brevedad”.

En cuanto a su trabajo Latanzzio dijo que “me dediqué a hacer algunas copias de obras de grandes maestros como Goya o Velázquez, hice unas seis obras, que no están todas terminadas pero les falta poco” y agregó que “eso implica un aprendizaje y un ejercicio. Es un desafío, no tal vez por lo creativo pero sí como el adquirir un oficio enriquecedor para buscar acercarme a la técnica de los maestros”.

El pintor explicó que “esto no es algo que inventé yo, el copiar a maestros, porque los maestros copiaban a otros maestros, Goya hacía copias de Velázquez con 150 años de diferencia y Velázquez hizo copias de Tiziano también con 100 años entre medio, es algo que se ha hecho en la historia, a veces se desvaloriza al referirse a una copia, pero no es tan fácil”.

A veces suele vincularse el concepto de copia de una pintura con el delito de fraude o creer que no se trata de arte. Según Latanzzio, “no podría decir qué es arte, trato de acercarme lo más posible, depende la definición de arte que se tenga, para los griegos el arte era el saber hacer, hoy más bien hay una especie de culto a la personalidad, a la imagen, al artista”.

CARLOS| En este punto intervino Carlos Reyes, para contar una interesante anécdota sobre Picasso, dijo que una vez “le preguntaron qué era el arte y él contestó: no sé, y si lo supiera me cuidaría muy bien de decirlo”.

Para Carlos la cuarentena en su primera parte “fue dura, el no poder salir, estar entre cuatro paredes, para mí que me gusta mucho andar, fue duro” pero agregó que “en cuanto al trabajo he estado y estoy trabajando. Con Pilar hicimos un video de unas obras mías que no se habían visto como un aporte para la gente que también estaba en cuarentena y se subió al Facebook”.

Sobre esas obras el artista explicó que “algunas de ellas en este momento están en la galería de Alejandro Diana en San José; él después de ver el video me las pidió y se las llevé para hacer una vidriera”.

En cuanto a su trabajo Reyes dijo que “en el taller siempre estoy y lo hago porque me hace sentir bien, siempre lo he hecho por esa sencilla razón, es algo que me gusta hacer y me hace sentir bien. Sigo trabajando siempre en la medida que puedo, sigo en la misma huella, tratando de intervenir en la parte creativa”.

Agregó que ha “incursionado en hacer cosas en hierro, que da soluciones que se resuelven más rápidamente que la madera y con menos laboriosidad, es un material que cuando lo empecé a trabajar me entusiasmó, tengo el problema que no sé soldar, y además si supiera no tengo espacio, mi taller es muy chiquito entonces yo apronto todas las piezas, las ajusto y las llevo a soldar y después las traigo y les doy la terminación”.

Respecto a los trabajos de Paola y Aníbal el escultor dijo que “opinar sobre el trabajo de ellos no, quizás sí a veces dar una opinión al pasar, pero no como juicio crítico, porque mucho en los críticos no creo, porque va mucho en lo personal y lo que a cada uno le llega, he visto muchas cosas de los críticos que no me gustan, por eso no creo demasiado en el tema, no voy a incurrir en el atrevimiento de opinar sobre lo de ellos, que tienen una formación mucho mayor que la mía, más académica. Yo hago lo que siento, ahí hay una diferencia, pero me gusta mucho que trabajen, eso si me encanta”.

PILAR| Finalmente no podíamos dejar de preguntarle a Pilar Correa, maestra jubilada, respecto a cómo se imagina la actual situación de pandemia y cuarentena hace 10años, cuando aún estaba en actividad, su respuesta fue muy firme: “no me la imagino, yo que los he visto y escuchado a los docentes cómo han trabajado y cómo han tenido que trabajar, es algo mucho más difícil a lo que yo hice. Lo mío era mucho más sencillo, preparaba la clase, iba a la clase, ver quién faltaba, adecuarme a las diferencias individuales, además la escuela donde trabajé más tiempo tenía una asistencia muy buena”.

“Hoy si sé del trabajo doble o triple que han hecho maestros y docentes, no me puedo imaginar a mí en esa circunstancia, creo que me causaría un estrés enorme, como les debe estar causando a ellos”, comentó.

Lo más parecido que recuerda “fue cuando la epidemia del virus H1N1, pero no se tomaron ni cerca las medidas de ahora. Lo máximo era hacerles lavar las manos cuando iban a merendar o volvían del recreo y tal vez un poco de alcohol en gel y fue también una epidemia grave con muchos muertos en Uruguay”, comentó al final Pilar Correa.

Por Jorge Gambetta.