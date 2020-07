El 39% de los comerciantes pensaron cerrar las puertas en segundo semestre de 2019, según el Observatorio Económico de San José

El pasado jueves 2 de julio en la sede del Centro Comercial e Industrial de San José, se presentaron los datos del primer “Observatorio Económico de San José”, un proyecto del que participan los centros comerciales de Libertad y San José, junto a la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, la Asociación Rural de San José, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Intendencia de Intendencia de San José. Uno de los datos más relevantes que presentó el estudio realizado por el Grupo Radar, es que el 39% de los comerciantes encuestados pensó cerrar su comercio durante el segundo semestre de 2019 y que durante este 2020, la mayor preocupación son las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

El trabajo comienza estableciendo que de los 1003 socios que tienen las cuatro organizaciones empresariales del departamento que participan de este trabajo, 266 fueron los que respondieron al cuestionario realizado.

El trabajo fue realizado por Grupo Radar y según el comunicado difundido, “la presentación cuenta con importante información tanto cualitativa como cuantitativamente territorial, obtenida a través de consolidación de información de fuentes públicas y encuestas entre los asociados” de las organizaciones participantes.

El trabajo consta de un detallado informe sobre cada una de las consultas realizadas, brindando porcentajes generales y particulares de los socios de las cuatro organizaciones que respondieron a los cuestionarios. Vale mencionar que el trabajo de campo se realizó entre el 27 de abril y el 24 de mayo de 2020.





LOS DATOS | El informe que en San José presentaron Álvaro Gorgoroso y Alain Mizrahi, tiene una serie de datos generales finales, que a continuación se detallan. Primero, decir que los socios de CCISJ (Centro Comercial e Industrial de San José), y del CCIL (Centro Comercial e Industrial de Libertad), son casi exclusivamente del rubro comercio, servicio e industrial, al igual que los de la SPLR (Sociedad de Productores Lecheros que Rodríguez), son de Lechería. Los socios de la Asociación Rural de San José (ARSJ), son los más diversos ya que si bien la gran mayoría son del rubro rural, hay algunos de servicios y comercio.

Los socios de CCIL tienen la menor cantidad de empleados, ya que el 84% de sus empresas tienen entre uno y cuatro empleados, a la vez que las gremiales relacionadas con el Agro son las que han contratado, despedido y mandado a seguro de paro mayor porcentaje de empleados. Del CCISJ y ARSJ son los que más han perdido trabajadores por renuncias.

Las empresas de la ARSJ y CCIL son las que aumentaron más los ingresos en 2019-2018, mientras que la proyección de mayores ingresos en 2020 es pareja para todas las gremiales, en torno al 15%.

A su vez, más de la mitad de los socios de las gremiales del agro indican que sus ingresos descendieron en 2019-2018. Sin embargo, las gremiales de comercio, servicio e industria son las más pesimistas sobre los ingresos de 2020.

Entre los actuales principales problemas de las empresas, se encuentran los efectos de la pandemia de Covid-19, indicándolo de manera directa o a través de sus efectos en el mercado de ventas. A su vez, el 39% de las empresas pensaron en cerrar su establecimiento en el segundo semestre de 2019, indicando como primera causa de esto es la baja rentabilidad y costos altos. Los socios de SPLR son los más pesimistas al momento de pensar en cerrar.

COMERCIANTES | En el área de Comercio, Servicio e Industria, los socios son muy pesimistas sobre su proyección 2020, ya que pretenden pagar deudas, mandar personal a seguro de paro y endeudarse. A su vez, muchos piensan no hacer planes debido a la inestabilidad del mercado. La mayoría de las empresas pretende mantener los precios. En el caso concreto de los socios del CCIL llega al 71% de las empresas. La principal razón es no perder competitividad, ni clientela.

A su vez, las empresas que piensan subir los precios lo hacen por el aumento del dólar y por lo tanto del costo que le cobran los proveedores por los productos. El costo fijo que tiene mayor peso en las empresas son los aportes al Banco de Previsión Social (BPS), con el 41% de las menciones.

La gran mayoría de los empresarios (78%), dicen que en su rubro hay competencia desleal. La mitad de ellos dice que este tipo de competencia los afecta mucho, principalmente porque no pagan impuestos y tienen precios más baratos.

A su vez, más de la mitad de los empresarios (62%), no está de acuerdo con la instalación de grandes superficies en su ciudad, sobre todo los socios del CCISJ (los del CCIL, que no están de acuerdo, representan el 50%). La principal razón de estar en contra de la instalación es la pérdida de competitividad y afectación a los establecimientos chicos.

AGRO | En cuanto al área rural en particular, la mayoría de los socios de la SPLR son mayoritariamente tercera generación en el campo, mientras que los de ARSJ son tercera y no trabajan directamente en el campo (principalmente servicios relacionados). El 52% de los socios dicen que las próximas generaciones no seguirán su misma tarea, sobre todo por una cuestión de rentabilidad y ganancias.

Más del 80% de los empresarios piensa que la producción familiar es viable y el 70% de los productores no se sintió apoyado por el Estado en los últimos años.

Las empresas del agro son más positivas en sus proyecciones de 2020 que los de comercio, servicio e industria. Además, la mayoría de las empresas indicaron que aumentaron los costos de producción, mientras que los niveles de producción se han mantenido iguales.

TRABAJO Y EMPLEO | Se registró un descenso de un 0,8% en la cantidad de puestos de trabajo en la variación interanual diciembre 2019 y 2018. Esta variación equivale a 250 puestos menos. Se destaca el descenso de los puestos de trabajo de los sectores relacionados a las actividades primarias (-330) y de la construcción (-101).

Dentro del rubro comercio y servicios se observa un aumento de la cantidad de puestos de trabajo en el subrubro “Entretenimiento y Otros servicios” y dentro del rubro Actividades Primarias se observa un descenso de los puestos de trabajos en todos los subrubros, especialmente en Agricultura.

El 55% de los puestos de trabajo del departamento son ocupados por hombre, destacándose la construcción. Por el contrario los puestos de trabajo del rubro servicio doméstico es ocupado en un 98% por mujeres.

Aumentó un 0,4% la cantidad de empresas en la variación interanual diciembre 2019 y 2018. Esta variación equivale a 40 empresas más. Se observa un descenso en la cantidad de empresas del rubro actividades primarias (-82), y un aumento en comercio y servicio, servicio doméstico y construcción.

En el rubro comercio y servicios se observó un aumento de la cantidad de empresas en “Entretenimiento y Otros servicios”, “Enseñanza”, “Restaurante y Hoteles”, mientras que hay un descenso en “Salud”. En el rubro Actividades Primarias se observó un descenso de la cantidad de empresas del subrubro Agricultura y Otras.

El porcentaje de empresas por tamaño no hay variado en el tiempo, ya que el 87% son micros, 11% pequeñas, 1% medianas y menos del 0% grandes.

Por Javier Perdomo.