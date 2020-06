Edil D’andrea respondió a cuestionamientos sobre estado de las calles de Puntas de Valdez

En nuestra pasada edición, a partir de publicaciones en redes sociales, hablábamos con el vecino de Puntas de Valdez Emiliano Mesa, sobre el estado de las calles de la localidad, lo que generó la inmediata respuesta del edil nacionalista Alfredo D’Andrea, quien en diálogo con La Semana dijo que su intención “no es polemizar, sólo quiero decir algunas cosas para que los vecinos estén informados, porque hay quienes hablan por hablar y están sólo para criticar en lugar de construir”.

D’Andrea dijo que había leído atentamente la nota de la pasada edición y agregó que “hay muchas cosas que dijo que no son tan así”. Sin embargo, aclaró que comparte la propuesta de Mesa de poner un radar en el cruce de ruta 1 nueva a Camino a Kiyú. “Estoy de acuerdo con él por el tema del radar, nadie ha dicho de poner semáforos o lomadas ahí. Es una ruta nacional y es imposible, la gente quería poner lomadas y semáforos, eso es imposible”.

La idea del radar “sería algo más sensato, pero también es la gente la que debe tomar conciencia que los tiempos han cambiado, que el tránsito ya no es el mismo”, dijo D’Andrea, que opinó luego que “en la ruta hay muchos vehículos y andan a grandes velocidades, por lo que quien va a cruzar tiene que tomar en cuenta que es una ruta nacional y que debemos tener sumo cuidado al hacer el cruce”.

“La gente cruza y no toma el tiempo necesario para un cruce de las características que hay en el pueblo. La gente va por la ruta a altas velocidades porque está habilitada para hacerlo y en los cruces o están apurados o andan rápido y no se toman su tiempo para parar, esperar y mirar bien”. Por esto, dice D’Andrea, “lamentablemente seguirán ocurriendo accidentes”.

Luego hizo mención a la valla de contención existente en ese cruce, que también fuera cuestionada por Mesa. Recordó que en julio del año 2019 a partir de una media hora previa en la Junta Departamental hizo un “pedido de informe al Ministerio de Transporte (MTOP), pero no me dieron información alguna. Vos llegás ahí y no se ve, él comenta eso y tiene razón, pero sobre el tema yo pedí información”.

RECORRER | Respecto a las calles internas de la localidad, Alfredo D’Andrea dijo que “antes de salir a hablar habría que salir un poco a recorrer”. Con respecto a la ruta 1 vieja dijo que “en el trazado desde el kilómetro 59 al 62, cuando se hace la ruta nueva, la ruta interna queda en manos del gobierno departamental. El gobierno nacional, debería haber entregado al gobierno departamental ese pedazo de ruta en condiciones, algo que nunca ocurrió. Claro, se tomó de rehén a la gente, porque la Intendencia dice ‘a mí me lo entregaron en esas condiciones”.

Luego dijo el Edil nacionalista oriundo de Puntas de Valdez, que una vez que esté aprobado el plan de ordenamiento territorial de Libertad, que incluye a la localidad ubicada en el kilómetro 61, comenzarán a solucionarse los problemas. “Cuando la Junta Departamental le dé la aprobación al plan, ahí estará la propuesta a los planteos, estará la bicisenda, las plazas, los espacios verdes. El mes que viene entra en la Junta para ser aprobado y en él está previsto todo lo que va a ser el tramo de la ruta vieja”, dijo el Edil.

También hizo referencia a las calles internas “del pueblo que ya se arreglaron, se hizo riego bituminoso por todo Puntas de Valdez; además, hace 15 días hay una empresa que está trabajando haciendo desde la ruta 1 vieja a la nueva, el cordón cuneta para hacer una doble vía por la avenida Juan Benzano; quizás con un cantero central, si dan las medidas. La idea es que lo tenga y que la iluminación esté en el cantero”.

El Edil cuestionó las críticas realizadas a la Intendencia por los vecinos de Puntas de Valdez y comentó que “las cosas salen de a poco, lo importante es que todos puedan colaborar en vez de cuestionar”.

