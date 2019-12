Dueño de Comar Turismo se reunió con vecinos de Kiyú

El pasado jueves en la tardecita en el Parador Chico del balneario Kiyú, se realizó un encuentro de vecinos, residentes permanentes y veraneantes, el alcalde Sergio Valverde, el director de Tránsito Marcos Reyes y Enrique Pérez, el propietario de la empresa Comar, que desde el 2 de enero se hará responsable de las líneas que realizaba hasta ahora la empresa Cotar.

En el encuentro, los vecinos plantearon un reclamo ya hecho en varias oportunidades al anterior concesionario de la línea y es el referido a que los turnos de la empresa entren al MEVIR y a la boca del arroyo Mauricio. Pérez le informó a los vecinos presentes que se podía estudiar esa posibilidad y concretamente planteó la posibilidad de hacerlo como prueba para ver cómo funciona.

Frente al puñado de vecinos que se reunió en el salón comunal, Enrique Pérez, le dijo a los presentes que su idea “es dar un buen servicio, que la gente esté contenta, que viaje bien, que no falten servicios”.

Aclaró que el 2 de enero de 2020, cuando tome posesión de la línea, no va a innovar en lo que está haciendo Cotar. “Tenemos que empezar, hasta que no veamos cómo es el servicio no les puedo decir nada, ahora cambiar, no va a cambiar. Sacar turnos no lo haremos, porque la empresa está trabajando bien, sino no me hubiera metido en esto, lo que sí queremos es mejorar”, dijo Pérez.

Los vecinos plantearon concretamente que pasen por MEVIR y “la boca” en tiempo de clases, el primer coche que sale en la mañana desde el balneario, el que sale a las 11 y que también ingrese el que regresa desde Libertad a las 16 y 15 horas. Luego de escuchar los planteos Pérez, dijo a los presentes: “la idea es tener diálogo, entre ustedes y nosotros. Quiero llevarme las inquietudes y habrá que probar los pedidos que me hacen”.

“Ojalá que haya los menos problemas posibles. Respecto a los planteos que ustedes hacen tenemos que hacer pruebas, pero supongo que saldrá todo bien”, dijo Pérez.

TURNO NOCTURNO | Pero además de este planteo que afecta en concreto a los residentes permanentes, también se le solicitó a Pérez que habilite un turno de salida de Kiyú más tarde que el actual en verano, para que la gente pueda llegar o quedarse hasta la noche, para disfrutar de la costa. Pérez informó a los presentes que sabe de esa problemática -mencionó que trabajando en otras empresas veía como la gente andaba apurada por llegar a la hora del último Cotar desde Libertad-, y consideró que se puede hacer alguna prueba, para empezar, los fines de semana.

Informó además que el trabajo administrativo referido a, por ejemplo, venta de abonos se realizará ahora en la agencia ubicada en Artigas y San José de Libertad.

Al término del encuentro, el alcalde Sergio Valverde, dijo a La Semana que el encuentro fue satisfactorio. “Los vecinos de Ordeig y MEVIR pueden verse beneficiados con el ingreso de los coches. En MEVIR nomás, son 45 familias las que están viviendo ahí, es mucha gente”.

Opinó el Alcalde que “estas nuevas necesidades surgen por el crecimiento del balneario. Hace 20 años teníamos un puñado de personas viviendo permanente acá, ahora tenemos más de 1000 personas viviendo todo el año”. Consideró positivo que la empresa vaya a instalar un “buzón de sugerencias” para los usuarios.

Anunció a los presentes que luego de la licencia de la construcción, comenzarán trabajos de mejora en el acceso a Kiyú por el kilómetro 61. “Hubiéramos querido empezarlo antes de la temporada, no se pudo, pero igual por allí entra gente todo el año, así que va a servir para el futuro”.

Consultado Enrique Pérez por La Semana sobre si piensa tener un encuentro similar al de Kiyú con usuarios de Ciudad del Plata, dijo que creía que no, porque el realizado en Kiyú no lo convocó él, sino que concurrió como invitado.

Sobre el reciente conflicto por los despidos, dijo el propietario de Comar que ya está superado, que no le interesa tener conflictos ni estar expuesto en los medios, sólo buscará trabajar tranquilo, tratando de brindar un buen servicio a los usuarios.