Diputados por San José, dispuestos a trabajar en conjunto por lograr mejoras para el departamento

El pasado sábado 15 de febrero, tuvo lugar la ceremonia de asunción del Parlamento nacional surgido de la elección del 27 de octubre de 2019. Por el departamento de San José, ingresaron a la Cámara de Diputados el reelecto Ruben Bacigalupe por el Partido Nacional y el debutante Nicolás Mesa por el Frente Amplio (MPP). Para ambos será una experiencia diferente; para Bacigalupe porque será Diputado del gobierno y para Mesa por el simple hecho de asumir por primera vez. Sobre sus expectativas y las ideas de trabajo que tienen, conversaron con La Semana.

NACIONALISTA | Ruben Aníbal Bacigalupe, estará en el Parlamento por otros cinco años más, luego de haber ganado la interna del “Sumate” en junio de 2019 y encabezar la 404 en las nacionales. Por supuesto que sus expectativas para lo que comienza son buenas porque “nosotros en campaña electoral, una de las cosas que le decíamos a la gente era que nos dieran la posibilidad de llegar a la Diputación con un gobierno del Partido Nacional, que en este caso no es sólo del PN sino que es un gobierno multicolor de cuatro partidos más, con una situación diferente a estos cinco años que pasaron, en los que era un Diputado de la oposición y ahora nos transformamos en un Diputado oficialista, lo que nos genera los mismos desafíos y responsabilidades, pero con la posibilidad de ser parte del gobierno”.

Eso, estima Bacigalupe, “nos dará la posibilidad de golpear puertas y ser escuchados. En el período que culminó no se dio porque teníamos algunas diferencias con el partido que estaba gobernando y eso es natural y lógico que pasara. También tendremos la posibilidad de tener compañeros en organismos públicos y vamos a ser escuchados de otra manera”.

Estimó el Diputado nacionalista por San José que “al no tener mayoría parlamentaria ninguno de los partidos -y en este caso nosotros, que vamos a tener el Ejecutivo-, vamos a tener que hacer un gobierno de mucho parlamento y ahí podremos influir de forma positiva, vamos a tener posibilidad de influir en algunas cosas, fundamentalmente en la ley más importante, más allá de la Ley de Urgente Consideración, que es la Ley de Presupuesto, en la que nosotros entendemos que podremos incluir cosas para el departamento de San José”.

Además, comentó, “tenemos un compromiso del futuro Presidente, Lacalle Pou, de tener una línea directa, mensual o cada dos meses, para reunirnos con él y su equipo para analizar los temas departamentales”.

Consultado sobre en qué temas le gustaría incidir en estos cinco años, dijo Bacigalupe que “nosotros tenemos que estar en todos los temas, pero me parece que algunos temas son bastante más sensibles que otros. Creo que la vivienda es uno de los temas de mayor desafío que tiene el próximo gobierno a todos los niveles”.

“El sistema cooperativo hay que mantenerlo y fortalecerlo, además hay un grupo de gente que hoy no accede a las cooperativas y menos a los préstamos a los que hay que apoyar con vivienda social. Tenemos en San José y en Ciudad del Plata que trabajar en realojamiento por el tema de las inundaciones. También hay que trabajar en el tema de la vivienda para jubilados, porque hay una necesidad importante”, añadió el Diputado.

Luego anunció que “en el caso de Libertad hay que ampliar el tema saneamiento, habrá que trabajar bastante con OSE en ellos” y añadió que pensando en la ciudad hay dos desafíos que pretende encarar: “poder techar la piscina de la Plaza de deportes y también sería importante lograr el segundo liceo para la ciudad. Trataremos de incluir los dos temas en el presupuesto quinquenal, si logramos que se incluyan allí vamos a concretarlos en el período”, dijo.

APOYO | Luego comentó Bacigalupe que “en muchos de estos temas, le vamos a pedir apoyo al Diputado del FA Nicolás Mesa, ya lo hemos hablado un poco informalmente, que si hay temas que él piensa que pueden ser incluidos en el presupuesto, nosotros podamos acompañar las cosas que entendamos que van en la línea de mejoras para el departamento. Trabajar en conjunto siempre es importante, porque las necesidades de la gente no tienen color político”.

En relación a si habilitará la participación de sus suplentes en la banca, dijo Bacigalupe, que en principio está la limitación de las elecciones departamentales, porque si gana el PN, algunos suplentes suyos tendrán cargos en la ISJ y no podrán asumir, pero “a partir de lo que pase en mayo vamos a tener o no esa limitación; a nosotros nos gustaría que sí asumieran otros compañeros y si tenemos la posibilidad, lo harán”, dijo.

Respecto a la futura campaña departamental, dijo Bacigalupe que “nosotros confiamos en que va a ganar el partido y dentro del partido ganará Ana. Estamos convencidos porque nos parece una buena candidata y tiene la experiencia necesaria para llevar adelante el gobierno departamental, pero para eso hay que ganar las elecciones y nunca doy nada por descontado, pese a que confío mucho que la gente nos va a dar el respaldo”.

Nicolás Mesa habló con La Semana el viernes, al término de la primera reunión de coordinación de la bancada frenteamplista, para la cual este período que comienza “es un desafío bastante grande, para muchos legisladores, no sólo para los nuevos como yo, porque son pocos los compañeros y las compañeras que han sido legisladores en la oposición”.

OPOSICIÓN RESPONSABLE | A partir de este dato de la realidad, dijo Mesa que durante este período “vamos a tener que trabajar para defender los logros y las conquistas que a nuestro entender han habido en estos 15 años de gobierno del FA y también para hacer una oposición responsable, no oponernos a todo porque sí, sino demostrar que somos otro modelo de país, mostrando los proyectos alternativos a lo que vaya surgiendo”.

“Contraponer ideas, propuestas, modelos y sobre todo defender los avances que hubo en estos 15 años, porque desde que asumió el FA el gobierno, país es otro”, es la base del trabajo que piensa que su fuerza política debe desarrollar en el período 2020 -2025.

Por supuesto que en la primera parte del gobierno a Mesa le preocupan la discusión de la Ley de Urgente Consideración y la rendición de cuentas y el presupuesto quinquenal. “En lo estrictamente parlamentario, vamos a estar abocados este año en esos dos temas, pero en los cinco años quiero trabajar en el área de seguridad y convivencia ciudadana, que es donde me estaba desempeñando hasta ahora, pero indudablemente hay que abarcar varios temas y los legisladores del interior, como que tenemos un doble rol, porque además de la función parlamentaria, tenemos también ese rol de articuladores para que puedan aterrizar políticas nacionales en los territorios. Ahí hay un trabajo grande para hacer en San José”, comentó respecto a los temas en los que le interesa trabajar.

Mesa viene de trabajar en uno de los programas sobre seguridad ciudadana en el Ministerio del Interior. Consultado sobre si el tema seguridad fue determinante para que el FA perdiera la elección 2019, dijo el Diputado que éste “era un tema sensible, existe un problema legítimo con la seguridad; es un tema extremadamente complejo, que no tiene soluciones mágicas y va más allá de las políticas del MI. La izquierda fue madurando en el diagnóstico y la solución. Al principio recuerdo que se planteaba que al bajar el desempleo y la pobreza iban a disminuir los índices de delincuencia y quedó demostrado que eso no era así, porque bajó la pobreza, aumentó el empleo y siguió habiendo delitos. Es un fenómeno más amplio”.

“Las políticas del FA fueron completando ese diagnóstico y se fueron implementando en la práctica, cosas como los operativos Mirador, que estaban dando resultados óptimos. También la Policía tuvo una gran transformación, desde mejorar el equipamiento hasta la aplicación del PADO” (Policía de Alta Dedicación Operativa), dijo Mesa, quien en definitiva estima que “faltó tiempo para ver sus resultados efectivos, todo lleva su tiempo y su costo”.

Dijo también que estaba de acuerdo con trabajar en conjunto con Bacigalupe en tema concretos para encontrar soluciones concretas para el departamento. “En la ciudad de San José, por ejemplo, no se le ha podido encontrar una solución a las familias que sufren las inundaciones. Hay que articularlo entre todos y puede ser un tema en que podamos trabajar juntos, pero no es el único hay varios temas para trabajar juntos. Eso es parte de la oposición responsable”, explicó Mesa.

Nicolás Mesa también se mostró dispuesto a dar participación a sus suplentes durante los cinco años próximos. “Desde el principio dijimos que soy representante de todo el FA y todo el FA tiene que participar, de distintas maneras, pero participar, quiero que todos tengan un rol protagónico en el trabajo de la Diputación”, comentó.

EXPECTATIVAS | En relación a las elecciones departamentales, al consultarle sobre el apoyo del MPP a los dos candidatos a la Intendencia que tiene el FA, dijo Mesa que desde que fue designados candidato del sector mayoritario del FA “siempre dijimos que íbamos a tratar de ser un factor de unidad, no de discordia, para nosotros es fundamental preservar la unidad. Dijimos que nosotros no íbamos a presentar candidato nuestro, sino que íbamos a respaldar lo que el FA resolviera. Pablo Urreta y María Noel Battaglino son parte también del proceso de renovación que está viviendo el FA y por eso nosotros vamos a respaldar a los dos candidatos con listas calcadas”.

“Quien quiera votar al MPP en mayo lo podrá hacer con cualquiera de los dos candidatos, con la misma plancha de ediles”, explicó Mesa.

Respecto a lo que espera que ocurra en las departamentales, dijo Mesa que será “una campaña difícil, pero estamos ante una situación nueva porque el PN llega limitado en su oferta electoral, hay un desgaste del gobierno departamental, es un modelo agotado y la gente lo percibe, ha tenido problemas políticos, de gobernabilidad, financieros, lo que hace que sea una campaña más competitiva la que se viene”.

Por Javier Perdomo.