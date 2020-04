Diputado Nicolás Mesa plantea creación de centros departamentales para afectados por coronavirus que no necesiten estar internados

El diputado frenteamplista por San José Nicolás Mesa, anunció que en la sesión extraordinaria que la Cámara de Diputados tendrá este martes 28, presentará una exposición escrita en la cual planteará que se creen en cada departamento, centros que permitan realizar el tratamiento médico adecuado para las personas con coronavirus, que no lo pueden realizar en su casa o que viven en situación de calle”.



“Hay gente que puede ser positiva del COVID-19, pero que no tiene síntomas, es decir que no tiene por qué estar internada, pero que no tiene un lugar adecuado donde poder realizar el tratamiento. Son cosas que empezamos a ver en San José, por eso debemos empezar a armar un centro con esas características, que permita realizar los tratamientos médicos adecuados y tener un marco legal que garantice que esas personas pueden realizar el aislamiento y no andar circulando por las calles, mientras pueden estar contagiando a su círculo más cercano y al resto de la población”, explicó el legislador frenteamplista por San José.

Informó por último que estará realizando una serie de pedidos de informes a los ministerios y reparticiones del Estado “para tratar de interiorizarnos bien de la realidad departamental, en cada localidad”. Mesa pretende conocer la cantidad de personas que están yendo al seguro de paro, cuántos son beneficiarios de las canastas que se entregan, los que van a comedores y todos los indicadores sociales. “Queremos elaborar una especie de observatorio departamental, elaborado con la información que iremos pidiendo a los organismos cada tres o cuatro meses”, dijo el legislador del FA.

