Diputado Nicolás Mesa: “la LUC no atiende las urgencias que estamos viviendo hoy”

El diputado frenteamplista Nicolás Mesa (MPP), mantiene una intensa actividad desde su rol de parlamentario. Tuvo varias intervenciones en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y también ha participado de instancia de diálogo y participación en el departamento, entre ellas una serie de visitas que hizo en Libertad, entre ellas a la redacción de La Semana.

En diálogo mantenido con este medio, Mesa hizo referencia a la aprobación de la LUC, que en su opinión “es un programa de gobierno que quedó viejo, porque fue diseñado y pensado para el Uruguay previo a la pandemia, que tanto cambió al Uruguay y al mundo todo. Por eso decimos que no atiende a las urgencias que estamos viviendo hoy. No tiene un solo artículo al respecto”.

Prosiguió narrando Mesa que “cuando ingresó la ley al Parlamento, el Frente Amplio definió como estrategia, tratar de hacer una reducción de daños, intentar que la ley fuera lo menos mala posible y así se lograron hacer cambios importantes, como fue sacar los capítulos referidos a las empresas públicas -Antel, Ancap-, y a las áreas protegidas”.

En cuanto a qué hará la coalición de izquierdas ante un posible llamado a referéndum, dijo que “ahora están comenzando una serie de movilizaciones en contra de la LUC, luego habrá que ver cuáles son los pasos a seguir. Ahora el gobierno tiene la herramienta que quería, nosotros como oposición responsable lo que tenemos que hacer es el seguimiento y ver los resultados de la aplicación de esta herramienta, que tiene algunos puntos que nos preocupan”.

“No hemos terminado de analizar como fuerza política si habrá apoyo a un referéndum; sí vemos que en la ley como fue aprobada, hay temas que preocupan y que hay que hacerles el seguimiento, porque con todo lo que tiene que ver con la seguridad, las garantías y ciertas libertades, hay que tener mucho cuidado”, dijo Mesa.

El Diputado se mostró preocupado por el nivel de actividad económica, porque “lo que trajo aparejada la pandemia fue una gran crisis social y económica; hay mucha preocupación por sostener los puestos de trabajo; la LUC no busca dar respuesta a esa situación social. En todos lados la gente te dice que las ventas bajaron, ‘no puedo pagar el alquiler, la DGI, no llego a fin de mes, voy a tener que cerrar’; y a esa gente no se le ha podido dar respuesta y las pocas respuestas que ha habido las hemos acompañado en el Parlamento. Nosotros lo que pretendíamos era hincarle el diente a eso, a dar respuesta a esos temas, ahí hoy está la verdadera urgencia”.

PRESUPUESTO | Consultado respecto a si ha mantenido contacto con el diputado nacionalista Ruben Bacigalupe para trabajar en conjunto por temas de San José, dijo Nicolás Mesa que el pasado miércoles “nos encontramos en una actividad en Ecilda Paullier y hablamos de presentar propuestas de cara al presupuesto en conjunto; nosotros ahora que ya salimos de la LUC estamos viendo cuáles son los temas que vamos a intentar que estén en el presupuesto referidos a San José y para Libertad, en concreto el tema de la climatización de la piscina lo tenemos”.

Pero esto no quita que Mesa esté preocupado por lo que será el futuro presupuesto ya que hasta ahora “hay una política de recorte que empezó antes de la LUC y seguirá después, nosotros eso lo vemos con preocupación porque entendemos que de una crisis como esta no se sale con recortes, al revés, se sale con inversión, con presencia del Estado. Esto tiene un gasto y hay que asumirlo y eso es lo que estamos planteando, pero todo indica que el presupuesto vendrá con recortes y eso lo vemos con cierta preocupación”.

En relación a cómo ve la gestión del jefe de Policía Orestes Leles, dijo Mesa que “es pronto para evaluar una gestión en materia de seguridad, hay que dar tiempo. Además, se da en un contexto particular, porque la pandemia cambió todo. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona, tratando de colaborar. En temas de seguridad tenemos que llegar a determinadas políticas de Estado y estar de acuerdo toda la comunidad. El mensaje tiene que ser que a la delincuencia hay que reprimirla, hay que ejercer la autoridad pero con las garantías acordes al caso”.

Sobre su nuevo trabajo como parlamentario (en el pasado período había ocupado un cargo en el Ministerio del Interior), dijo Mesa que el FA tiene “un gran equipo de trabajo, en la campaña habíamos marcado que era importante para San José que la Diputación no fuera sectorial, sino que fuera de todo el FA y por suerte lo estamos pudiendo coordinar bien. Nos estamos encaminando hacia eso, más ahora después que pasó lo más complicado de la pandemia”.

Por Javier Perdomo.